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Kent State women’s basketball

Women’s basketball: New-look Golden Flashes gear up for MAC Tournament

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: March 7, 2017 - 09:33 PM
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Kent State's Jordan Korinek (35) and Larissa Lurken (right) crash the boards during the second half of their game against Akron, Feb. 11 at James A. Rhodes Arena in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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