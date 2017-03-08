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MAC Tournament: Toledo 67, Kent State 63

Women’s MAC Tournament/Toledo 67, Kent State 63: Flashes flounder in fourth quarter, lose to Rockets

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: March 8, 2017 - 10:51 PM
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Kent State guard Larissa Lurken loses the ball after being trapped by the Toledo defense in the fourth quarter of the MAC Tournament quarterfinals on Wednesday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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