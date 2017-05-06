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Horse racing

Kentucky Derby: 9-2 favorite Always Dreaming wins Derby in the slop

By Beth Harris
Associated Press

Published: May 6, 2017 - 07:50 PM
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John Velazquez rides Always Dreaming to victory in the 143rd running of the Kentucky Derby horse race at Churchill Downs Saturday in Louisville, Ky. (AP Photo/Morry Gash)

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