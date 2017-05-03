Kentucky Derby: Classic Empire installed as 4-1 favorite

PHA+TE9VSVNWSUxMRSwgS3kuOiBBZnRlciBoZSBlbmR1cmVkIGhvb2YgYW5kIGJhY2sgaW5qdXJp
ZXMgYW5kIGEgcmVsdWN0YW5jZSB0byB0cmFpbiwgdGhpbmdzIGFyZSBsb29raW5nIHVwIGZvciBD
bGFzc2ljIEVtcGlyZS48L3A+PHA+VGhlIGJheSBjb2x0IHdhcyBtYWRlIHRoZSBlYXJseSA0LTEg
ZmF2b3JpdGUgZm9yIHRoZSBLZW50dWNreSBEZXJieSBvbiBXZWRuZXNkYXksIHdpdGgganVzdCBm
b3VyIG9mIHRoZSAyMCBob3JzZXMgbGlzdGVkIGF0IHNpbmdsZSBkaWdpdHMgaW4gYSB3aWRlLW9w
ZW4gcmFjZS48L3A+PHA+Q2xhc3NpYyBFbXBpcmUgd2FzIGlkbGUgZm9yIHRocmVlIG1vbnRocyBh
ZnRlciB3aW5uaW5nIHRoZSBCcmVlZGVycyYjODIxNzsgQ3VwIEp1dmVuaWxlIGFuZCBiZWluZyBu
YW1lZCAyLXllYXItb2xkIGNoYW1waW9uIGxhc3QgeWVhci4gSGUgbWFkZSBoaXMgMy15ZWFyLW9s
ZCBkZWJ1dCB3aXRoIGEgdGhpcmQtcGxhY2UgZmluaXNoIGluIHRoZSBIb2x5IEJ1bGwgU3Rha2Vz
IGluIEZlYnJ1YXJ5LiBUaGVuIGNhbWUgdHdvIG1vcmUgbW9udGhzIG9mZiwgYW5kIHR3aWNlIGR1
cmluZyB0aGF0IHRpbWUsIHRoZSBjb2x0IGRpZG4mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIHRyYWluLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgY3Jhenkgcm9hZCwgYnV0IHdlJiM4MjE3O3JlIHJp
Z2h0IHdoZXJlIHdlIHdhbnQgdG8gYmUsJiM4MjIxOyB0cmFpbmVyIE1hcmsgQ2Fzc2Ugc2FpZC48
L3A+PHA+Q2xhc3NpYyBFbXBpcmUgcmVzdG9yZWQgQ2Fzc2UmIzgyMTc7cyBjb25maWRlbmNlIGlu
IGhpbSBieSBkZWxpdmVyaW5nIGEgaGFsZi1sZW5ndGggdmljdG9yeSBpbiB0aGUgQXJrYW5zYXMg
RGVyYnkgaW4gbWlkLUFwcmlsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2l0aCB0aGUgYXZlcmFnZSBob3JzZSB5
b3UgY291bGRuJiM4MjE3O3QgZG8gd2hhdCB3ZSBoYXZlIGRvbmUsJiM4MjIxOyBDYXNzZSBzYWlk
LiAmIzgyMjA7WW91IG5lZWQgc28gbWFueSB0aGluZ3MgdG8gZ28gcmlnaHQgYW5kIHRoZSBnb29k
IG5ld3Mgd2l0aCB0aGlzIGhvcnNlIGlzIGhlJiM4MjE3O3Mgc28gdGFsZW50ZWQgaGUgY2FuIG92
ZXJjb21lIGEgbG90LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q2xhc3NpYyBFbXBpcmUgd2lsbCBicmVhayBmcm9t
IHRoZSBOby4gMTQgcG9zdCBvbiBTYXR1cmRheS4gSnVzdCB0d28gaG9yc2VzIGhhdmUgd29uIHRo
ZSBEZXJieSBmcm9tIHRoZXJlLiBUaGUgbGFzdCB3YXMgQ2FycnkgQmFjayBpbiAxOTYxLjwvcD48
cD5DbGFzc2ljIEVtcGlyZSYjODIxNztzIHNpcmUsIFBpb25lZXJvZiB0aGUgTmlsZSwgZmluaXNo
ZWQgc2Vjb25kIGluIHRoZSAyMDA5IERlcmJ5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgY291bGRuJiM4MjE3
O3QgYmUgaW4gYSBiZXR0ZXIgcGxhY2UgcmlnaHQgbm93LCYjODIyMTsgQ2Fzc2Ugc2FpZC48L3A+
PHA+UmVjZW50IGhpc3RvcnkgaXMgb24gQ2xhc3NpYyBFbXBpcmUmIzgyMTc7cyBzaWRlLCB0b28u
IFRoZSBmYXZvcml0ZSBoYXMgd29uIHRoZSBEZXJieSBlYWNoIG9mIHRoZSBsYXN0IGZvdXIgeWVh
cnMuIEl0JiM4MjE3O3MgdGhlIGxvbmdlc3Qgc3VjaCBzdHJlYWsgc2luY2UgdGhlIDE5NzBzLjwv
cD48cD5BbHdheXMgRHJlYW1pbmcgYW5kIE1jQ3Jha2VuLCBhIHRocmVlLXRpbWUgd2lubmVyIGF0
IENodXJjaGlsbCBEb3ducywgYXJlIGNvLXNlY29uZCBjaG9pY2VzIGF0IDUtMS48L3A+PHA+VHJh
aW5lZCBieSBUb2RkIFBsZXRjaGVyLCBBbHdheXMgRHJlYW1pbmcgZHJldyB0aGUgTm8uIDUgcG9z
dCwgd2hpY2ggaGFzIHByb2R1Y2VkIG5pbmUgRGVyYnkgd2lubmVycywgbW9zdCByZWNlbnRseSBD
YWxpZm9ybmlhIENocm9tZSBpbiAyMDE0LiBCbHVlIEdyYXNzIFN0YWtlcyB3aW5uZXIgTWNDcmFr
ZW4gd2lsbCBicmVhayBmcm9tIHRoZSBOby4gMTUgaG9sZS4gVGhlIGxhc3Qgb2YgZml2ZSB3aW5u
ZXJzIGZyb20gdGhlcmUgd2FzIFRyaXBsZSBDcm93biBjaGFtcGlvbiBBbWVyaWNhbiBQaGFyb2Fo
IHR3byB5ZWFycyBhZ28uPC9wPjxwPkNhc3NlIGlzIG9uZSBvZiB0aHJlZSB0cmFpbmVycyB3aXRo
IG11bHRpcGxlIGhvcnNlcyBpbiB0aGUgcmFjZS4gSGUgYWxzbyB0cmFpbnMgU3RhdGUgb2YgSG9u
b3IuPC9wPjxwPlRvZGQgUGxldGNoZXIgYW5kIFN0ZXZlIEFzbXVzc2VuIGhhdmUgdGhyZWUgc3Rh
cnRlcnMgZWFjaC4gUGxldGNoZXIgaXMgc2Vla2luZyBoaXMgc2Vjb25kIERlcmJ5IHdpbiBmcm9t
IHRoZSB0cmlvIG9mIEFsd2F5cyBEcmVhbWluZywgVGFwd3JpdCBhbmQgUGF0Y2guPC9wPjxwPkFz
bXVzc2VuIGhhcyB5ZXQgdG8gd2luIHRoZSBEZXJieSBpbiBoaXMgbG9uZyBjYXJlZXIuIEhlJiM4
MjE3O2xsIHNhZGRsZSBMb29raW4gQXQgTGVlLCBVbnRyYXBwZWQgYW5kIEhlbmNlLjwvcD48cD5J
cmlzaCBXYXIgQ3J5IGlzIHRoZSBmb3VydGggY2hvaWNlIGF0IDYtMSBvZGRzIGFuZCBkcmV3IHRo
ZSBOby4gMTcgcG9zdC4gTm8gaG9yc2UgaGFzIGV2ZXIgd29uIGZyb20gdGhlcmUsIGJ1dCB0cmFp
bmVyIEdyYWhhbSBNb3Rpb24gd2FzIHBsZWFzZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtCZWluZyBpbiB0aGUg
YXV4aWxpYXJ5IGdhdGUga2VlcHMgeW91IGluIHRoZSBjbGVhciwga2VlcHMgeW91IGF3YXkgZnJv
bSB0aGUgY3JhemluZXNzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBkb24mIzgyMTc7dCBo
YXZlIHRvIHN0YW5kIGluIHRoZSBnYXRlIHRoYXQgbG9uZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBtYWlu
IHN0YXJ0aW5nIGdhdGUgaG9sZHMgMTQgaG9yc2VzIGFuZCBoYXMgYSBzaXgtc3RhbGwgYXV4aWxp
YXJ5IGdhdGUgdGhhdCBpcyBhdHRhY2hlZC4gSG9yc2VzIGFyZSBsb2FkZWQgaW50byB0aGUgZ2F0
ZSB0d28gYXQgYSB0aW1lLCBiZWdpbm5pbmcgd2l0aCBwb3N0cyBvbmUgYW5kIDExLCB3aGljaCBz
cGVuZCB0aGUgbW9zdCB0aW1lIHdhaXRpbmcgZm9yIHRoZSBzdGFydC48L3A+PHA+T3RoZXIgb2Rk
czwvcD48cD5Gb3VyIGhvcnNlcyBhcmUgbGlzdGVkIGF0IDE1LTE6IEdpcnZpbiwgSGVuY2UsIEd1
bm5ldmVyYSBhbmQgR29ybWxleS48L3A+PHA+U2l4IGhvcnNlcyBhcmUgMjAtMSBzaG90czogTG9v
a2luIEF0IExlZSwgVGh1bmRlciBTbm93LCBJcmFwLCBKIEJveXMgRWNobywgVGFwd3JpdCBhbmQg
UHJhY3RpY2FsIEpva2UuPC9wPjxwPkxvb2tpbiBBdCBMZWUgZHJldyB0aGUgZHJlYWRlZCBOby4g
MSBob2xlIGluIHRoZSBzdGFydGluZyBnYXRlLiBIaXMgc2lyZSwgTG9va2luIEF0IEx1Y2t5LCBo
YWQgdGhlIHNhbWUgc3BvdCBpbiAyMDEwLiBIZSB3YXMgdGhlIDYtMSBmYXZvcml0ZSB0aGF0IHll
YXIgYnV0IHdhcyBwaW5jaGVkIGF0IHRoZSBzdGFydCBhbmQgZ290IGJhbmdlZCBhZ2FpbnN0IHRo
ZSByYWlsIGJlZm9yZSBmaW5pc2hpbmcgc2l4dGguPC9wPjxwPlRoZXJlIGFyZSBldmVuIGJpZ2dl
ciBvZGRzIGZvciBiZXR0b3JzIHdobyBsaWtlIGV4dHJlbWUgbG9uZyBzaG90cy4gVW50cmFwcGVk
LCBTdGF0ZSBvZiBIb25vciwgQmF0dGxlIG9mIE1pZHdheSwgYW5kIFBhdGNoLCB0aGUgb25lLWV5
ZWQgaG9yc2UsIGFyZSBhbGwgYXQgMzAtMS48L3A+PHA+UGF0Y2gsIHdob3NlIGxlZnQgZXllIHdh
cyByZW1vdmVkIGJlY2F1c2Ugb2YgaW5mZWN0aW9uLCBkcmV3IHRoZSBOby4gMjAgcG9zdCBvbiB0
aGUgZmFyIG91dHNpZGUuIEhlIHdvbiYjODIxNzt0IGJlIGFibGUgdG8gc2VlIHRoZSByZXN0IG9m
IHRoZSBmaWVsZCB0byBoaXMgbGVmdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O2xsIGdldCB0byBz
ZWUgdGhlIGNyb3dkIHdoZW4gaGUgbGVhdmVzIHRoZXJlLCYjODIyMTsgUGxldGNoZXIgc2FpZC48
L3A+PHA+VGhlIGxvbmdlc3Qgb2RkcyBpbiB0aGUgZmllbGQgYmVsb25nIHRvIEZhc3QgQW5kIEFj
Y3VyYXRlIGFuZCBTb25uZXRlZXIsIGJvdGggYXQgNTAtMS4gRmFzdCBBbmQgQWNjdXJhdGUgaXMg
cGFydC1vd25lZCBieSBPbHltcGljIHNraWVyIEJvZGUgTWlsbGVyLiBTb25uZXRlZXIgaGFzIHll
dCB0byB3aW4gYSByYWNlIGluIGhpcyBjYXJlZXIuIElmIGhlIHdpbnMgdGhlIERlcmJ5LCBoZSYj
ODIxNztkIGJlIHRoZSBmaXJzdCBtYWlkZW4gdG8gZG8gJiM4MjMyO3NvIHNpbmNlIEJyb2tlcnMg
VGlwIGluIDE5MzMuPC9wPjxwPkRvdWcgTyYjODIxNztOZWlsbCwgd2hvIHRyYWluZWQgbGFzdCB5
ZWFyJiM4MjE3O3Mgd2lubmVyIE55cXVpc3QsIGlzIGJhY2sgd2l0aCBJcmFwLjwvcD48cD5BIHRv
dGFsIG9mIDIyIGhvcnNlcyB3ZXJlIGVudGVyZWQsIHR3byBtb3JlIHRoYW4gdGhlIG1heGltdW0g
bGltaXQgb2YgMjAuIEFsc28gZWxpZ2libGUgYXJlIFJveWFsIE1vIGFuZCB0aGUgUGxldGNoZXIt
dHJhaW5lZCBNYXN0ZXIgUGxhbiwgd2hvIHdvdWxkIG5lZWQgZGVmZWN0aW9ucyBieSBlYXJseSBG
cmlkYXkgbW9ybmluZyB0byBnZXQgaW50byB0aGUgMSYjMTg4Oy1taWxlIHJhY2UuPC9wPjxwPlRo
ZSBvd25lcnMgb2YgRmFzdCBhbmQgQWNjdXJhdGUgcGFpZCB0aGUgJDIwMCwwMDAgc3VwcGxlbWVu
dGFsIGZlZSB0byBtYWtlIHRoZSBjb2x0IGVsaWdpYmxlIGZvciB0aGUgRGVyYnkgYW5kIGFzIGEg
cmVzdWx0LCB0aGUgb3RoZXIgdHdvIFRyaXBsZSBDcm93biByYWNlcy48L3A+PHA+VGhlIGV4dHJh
IG1vbmV5IGZyb20gRmFzdCBhbmQgQWNjdXJhdGUmIzgyMTc7cyBzdXBwbGVtZW50YWwgZW50cnkg
cmFpc2VzIHRoZSBEZXJieSBwdXJzZSB0byAkMiwzOTUsODAwLCBpZiAyMCBob3JzZXMgc3RhcnQu
IEl0IHdvdWxkIGJlIHRoZSBzZWNvbmQtcmljaGVzdCBwdXJzZSBpbiB0aGUgcmFjZSYjODIxNztz
IDE0My15ZWFyIGhpc3RvcnksIGJlaGluZCB0aGUgJDIsMzk5LDYwMCBhd2FyZGVkIGluIDIwMDUu
IFRoZSB3aW5uZXIgd291bGQgZWFybiAkMSw2MzUsODAwLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.