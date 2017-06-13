All CATEGORIES
☰ Menu

LeBron James becomes first player in NBA history to average triple-double in Finals

By
Ohio.com staff report

Published: June 13, 2017 - 01:21 AM | Updated: June 13, 2017 - 02:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James (center) loses the ball while guarded by Golden State Warriors guard Shaun Livingston (34) and forward Draymond Green during the first half of Game 5 the NBA Finals Monday in Oakland. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN SPORTS

browns15web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Browns quarterback DeShone Kizer works with top offense ahead of Cody Kessler but says it’d be naive to declare himself ready to start

BEREA: DeShone Kizer’s nickname should be Mr. Humility.

tnotes15cut
Indians notebook: Manager Terry Francona taken to hospital after Tuesday’s game, now feels OK, mostly ‘embarrassed’
ludwig15cut_03
University of Akron sophomore Matt Ludwig follows in footsteps of former Zips great Shawn Barber as NCAA pole vault champion
bsider15cut_1
Browns No. 1 pick Myles Garrett limps away from minicamp practice after injuring foot
bnotes15cut_1
Browns notebook: Brock Osweiler says he’s being coached hard on fundamentals after they ‘slid’ in 2016
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next