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LeBron James becomes first player in NBA history to average triple-double in Finals

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Ohio.com staff report

Published: June 13, 2017 - 01:21 AM | Updated: June 13, 2017 - 02:45 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (center) loses the ball while guarded by Golden State Warriors guard Shaun Livingston (34) and forward Draymond Green during the first half of Game 5 the NBA Finals Monday in Oakland. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

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