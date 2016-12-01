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LeBron James chosen Sports Illustrated’s 2016 Sportsperson of Year

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 1, 2016 - 10:53 AM
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LeBron James was named the 2016 Sportsperson of the Year by Sports Illustrated after leading the Cleveland Cavaliers to their first NBA championship in June. (Photo courtesy Sports Illustrated)


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