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Honors

LeBron James included in Time 100 Most Influential list

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 20, 2017 - 10:06 AM
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Cleveland Cavaliers fans cheer LeBron James after a monster dunk in the third quarter against the Indiana Pacers in Game 1 of an Eastern Conference playoff game on Saturday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavs won the game 109-108. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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