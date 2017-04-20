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Honors

LeBron James included in Time 100 Most Influential list

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 20, 2017 - 10:06 AM
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Cleveland Cavaliers fans cheer LeBron James after a monster dunk in the third quarter against the Indiana Pacers in Game 1 of an Eastern Conference playoff game on Saturday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavs won the game 109-108. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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The Browns will go full circle for the first time in 54 years, beginning and ending the 2017 regular season against the Pittsburgh Steelers, but they aren’t set to appear in prime time.

When the NFL released the full schedule Thursday night, a couple of things immediately jumped out about the Browns.

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