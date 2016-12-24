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Marla Ridenour: In all too fitting moment, ‘Pierogi Prince of Parma’ saves Browns from winless season

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 24, 2016 - 08:33 PM | Updated: December 25, 2016 - 01:02 AM
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Cleveland Browns Jamie Meder celebrates blocking a fourth quarter field goal attempt by San Diego Chargers' Josh Lambo on Saturday, Dec. 24, 2016 in Cleveland, Ohio, at FIrstEnergy Stadium. jThe Browns won the game 20-17. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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