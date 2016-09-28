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Banned Pete Rose appeals to Hall of Fame for eligibility

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: September 28, 2016 - 01:39 PM
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FILE - In this June 24, 2016, file photo, former Cincinnati Reds player Pete Rose holds his place marker during a ceremony to honor the 1976 World Series champion team, before the Reds' baseball game against the San Diego Padres in Cincinnati. Rose has appealed directly to the National Baseball Hall of Fame in an effort to restore his eligibility to be elected. In a seven-page letter to the Hall's president on Tuesday, Sept. 27, 2016, Rose's longtime attorney Raymond Genco makes the case that the career hits leader's ban from baseball for gambling in 1989 was not intended to make him ineligible for the Hall of Fame. (AP Photo/John Minchillo, File)


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