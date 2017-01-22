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Kansas City Royals pitcher Yordano Ventura and former Indians player Andy Marte killed in separate car crashes in the Dominican Republic

By Dave Skretta
Associated Press

Published: January 22, 2017 - 12:51 PM | Updated: January 22, 2017 - 02:16 PM

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