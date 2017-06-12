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MLB Draft

MLB draft: High schoolers dominate top picks

By Dennis Waszak Jr.
Associated Press

Published: June 12, 2017 - 11:02 PM | Updated: June 13, 2017 - 08:55 AM
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In this June 10, 2017 photo, Louisville's Brendan McKay pitches to a Kentucky batter during the first inning of an NCAA college baseball tournament super regional game in Louisville, Ky. McKay's fastball-hurling left arm has made him a potential No. 1 overall pick in the Major League Baseball draft. Thing is, so has the Louisville slugger's bat. The Cardinals star is one of college baseball's greatest two-way players, a rare talent who has given big league ballclubs a tough question to consider: Do they take McKay as a pitcher, hitteror both? (AP Photo/Timothy D. Easley, Fil)

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