MLB notebook: Blue Jays pitcher goes on disabled list for blister

PHA+VGhlIFRvcm9udG8gQmx1ZSBKYXlzIHBsYWNlZCByaWdodC1oYW5kZXIgPHN0cm9uZz5BYXJv
biBTYW5jaGV6PC9zdHJvbmc+IG9uIHRoZSBkaXNhYmxlZCBsaXN0IGZvciB0aGUgZm91cnRoIHRp
bWUgdGhpcyBzZWFzb24gYmVjYXVzZSBvZiBhIGJsaXN0ZXIgcHJvYmxlbS48L3A+PHA+U2FuY2hl
eiB3YXMgcmVtb3ZlZCBmcm9tIGhpcyBzdGFydCBhZ2FpbnN0IEJvc3RvbiBvbiBXZWRuZXNkYXkg
YmVjYXVzZSBvZiBhIHJlY3VycmVuY2Ugb2YgYSBibGlzdGVyIG9uIHRoZSBtaWRkbGUgZmluZ2Vy
IG9mIGhpcyByaWdodCBoYW5kLiBIZSB3YXMgZXhhbWluZWQgYnkgYSBoYW5kIHNwZWNpYWxpc3Qg
RnJpZGF5IGluIENsZXZlbGFuZCBhbmQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyB0aW1ldGFibGUgZm9yIGhp
cyByZXR1cm4uPC9wPjxwPlRoZSBpc3N1ZSBoYXMgbGltaXRlZCBTYW5jaGV6IHRvIGVpZ2h0IHN0
YXJ0cy4gSGUmIzgyMTc7cyAxLTMgd2l0aCBhIDQuMjUgRVJBLiBTYW5jaGV6IHdhcyAxNS0yIHdp
dGggYW4gQUwtYmVzdCAzLjAwIEVSQSBsYXN0IHNlYXNvbiBhbmQgbWFkZSB0aGUgQWxsLVN0YXIg
dGVhbS48L3A+PHA+UmlnaHQtaGFuZGVyIDxzdHJvbmc+Sm9lIFNtaXRoPC9zdHJvbmc+IChzb3Jl
IHNob3VsZGVyKSB3YXMgYWN0aXZhdGVkIGZyb20gdGhlIERMIGFuZCByaWdodC1oYW5kZXIgPHN0
cm9uZz5DaHJpcyBTbWl0aDwvc3Ryb25nPiB3YXMgcmVjYWxsZWQgZnJvbSBUcmlwbGUtQSBCdWZm
YWxvLiBMZWZ0LWhhbmRlciA8c3Ryb25nPkplZmYgQmVsaXZlYXU8L3N0cm9uZz4sIHdobyBhbGxv
d2VkIHNpeCBydW5zIGFuZCBkaWRuJiM4MjE3O3QgcmV0aXJlIGEgYmF0dGVyIGluIHRoZSBzZXZl
bnRoIGlubmluZyBGcmlkYXksIHdhcyBkZXNpZ25hdGVkIGZvciBhc3NpZ25tZW50LjwvcD48cD5T
YW5kb3ZhbCByZXR1cm5zPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UGFibG8gU2FuZG92YWw8L3N0cm9uZz4gaXMg
YmFjayB3aXRoIHRoZSBTYW4gRnJhbmNpc2NvIEdpYW50cyBhZnRlciBzaWduaW5nIGEgbWlub3It
bGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0IHdpdGggdGhlIHRlYW0gaGUgYnJva2UgaW50byB0aGUgbWFqb3JzIGxl
YWd1ZXMgd2l0aCBpbiAyMDA4LjwvcD48cD5UaGUgMjAxMiBXb3JsZCBTZXJpZXMgTVZQIHdhbGtl
ZCBpbnRvIHRoZSBHaWFudHMgY2x1YmhvdXNlIGF0IEFUJmFtcDtUIFBhcmsgYXMgaWYgaGUmIzgy
MTc7ZCBuZXZlciBsZWZ0LCBzaGFraW5nIGhhbmRzIHdpdGggcGxheWVycyBhbmQgZ3JhYmJpbmcg
YnVsbHBlbiBjYXRjaGVyIGFuZCBmb3JtZXIgdGVhbW1hdGUgPHN0cm9uZz5FbGkgV2hpdGVzaWRl
PC9zdHJvbmc+IGluIGEgYmVhciBodWcgZnJvbSBiZWhpbmQuPC9wPjxwPlNhbmRvdmFsLCB3aG8g
dHVybnMgMzEgbmV4dCBtb250aCwgd2FzIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIHRoZSBkZXNpZ25hdGVkIGhp
dHRlciBmb3IgU2luZ2xlLUEgU2FuIEpvc2UgbGF0ZXIgU2F0dXJkYXkgbmlnaHQgYW5kIHdpbGwg
am9pbiBUcmlwbGUtQSBTYWNyYW1lbnRvIG9uIFR1ZXNkYXkgd2hlcmUgaGUgd2lsbCBzcGxpdCB0
aW1lIGJldHdlZW4gdGhpcmQgYmFzZSBhbmQgREguPC9wPjxwPlRoZSBCb3N0b24gUmVkIFNveCBj
dXQgU2FuZG92YWwgb24gV2VkbmVzZGF5IHdoZW4gdGhlIHRoaXJkIGJhc2VtYW4gZGlkbiYjODIx
Nzt0IHJlcG9ydCBhZnRlciBiZWluZyBkZXNpZ25hdGVkIGZvciBhc3NpZ25tZW50IGxhc3Qgd2Vl
ay48L3A+PHA+Q2FzdHJvIHNpZGVsaW5lZDwvcD48cD5OZXcgWW9yayBZYW5rZWVzIHNlY29uZCBi
YXNlbWFuIDxzdHJvbmc+U3RhcmxpbiBDYXN0cm88L3N0cm9uZz4gd2lsbCBiZSBwbGFjZWQgb24g
dGhlIGRpc2FibGVkIGxpc3Qgd2l0aCBhbm90aGVyIGluanVyeSB0byBoaXMgcmlnaHQgaGFtc3Ry
aW5nLCBtYW5hZ2VyIDxzdHJvbmc+Sm9lIEdpcmFyZGk8L3N0cm9uZz4gc2FpZCBTYXR1cmRheS48
L3A+PHA+Q2FzdHJvLCBhY3RpdmF0ZWQgb2ZmIHRoZSBkaXNhYmxlZCBvbiBKdWx5IDE1LCByZWlu
anVyZWQgaGlzIGhhbXN0cmluZyB3aGlsZSBydW5uaW5nIG91dCBhIGdyb3VuZCBiYWxsIG9uIFdl
ZG5lc2RheSBhdCBNaW5uZXNvdGEuIEhlIHBsYXllZCBpbiB0aGUgZmlyc3QgdHdvIGdhbWVzIG9m
IHRoZSBzZXJpZXMgYXQgU2VhdHRsZSBvbiBUaHVyc2RheSBhbmQgRnJpZGF5IHdpdGggb25lIGhp
dCBpbiBlaWdodCBhdC1iYXRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgbm90IHN1cmUgaXQm
IzgyMTc7cyB0aGUgZXhhY3Qgc2FtZSBzcG90LCYjODIyMTsgR2lyYXJkaSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
SGUmIzgyMTc7bGwgcHJvYmFibHkgZ28gb24gdGhlIERMIHN0YXJ0aW5nIHRvbW9ycm93LiBJdCYj
ODIxNztzIGZydXN0cmF0aW5nLCBoZSYjODIxNztzIGZydXN0cmF0ZWQuIEhlIGhhZCBhbiBNUkkg
dGhpcyBtb3JuaW5nIGFuZCB3ZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gcHV0IGhpbSBkb3duIGZvciBhIGJp
dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNhc3RybyBpcyBoaXR0aW5nIC4zMDcgd2l0aCAxMiBob21lcnMgYW5k
IDQ1IFJCSSBpbiA3OSBnYW1lcy48L3A+PHA+QXJvdW5kIHRoZSBiYXNlczwvcD48cD5PdXRmaWVs
ZGVyIDxzdHJvbmc+UnlhbiBCcmF1bjwvc3Ryb25nPiB3YXMgYmFjayBpbiB0aGUgTWlsd2F1a2Vl
IEJyZXdlcnMmIzgyMTc7IGxpbmV1cCBTYXR1cmRheSBuaWdodCBhZ2FpbnN0IHRoZSBQaGlsYWRl
bHBoaWEgUGhpbGxpZXMgYWZ0ZXIgbWlzc2luZyB0aGUgbGFzdCB0aHJlZSBnYW1lcyB3aXRoIGEg
cmlnaHQgd3Jpc3QgaW5qdXJ5LiAuLi4gU3QuIExvdWlzIENhcmRpbmFscyBvdXRmaWVsZGVyIDxz
dHJvbmc+Sm9zZSBNYXJ0aW5lejwvc3Ryb25nPiBwYXNzZWQgaW5pdGlhbCBjb25jdXNzaW9uLXBy
b3RvY29sIHRlc3RzIGFmdGVyIGJlaW5nIHN0cnVjayBvbiB0aGUgc2lkZSBvZiB0aGUgaGVhZCBi
eSBhIGZvdWwgYmFsbCBpbiB0aGUgZHVnb3V0IEZyaWRheS4gLi4uIENoaWNhZ28gQ3VicyByaWdo
dC1oYW5kZXIgPHN0cm9uZz5LeWxlIEhlbmRyaWNrczwvc3Ryb25nPiwgd2hvIGhhcyBub3QgcGl0
Y2hlZCBzaW5jZSBKdW5lIDQgYmVjYXVzZSBvZiB0ZW5kaW5pdGlzIGluIGhpcyBoYW5kLCB3aWxs
IHJldHVybiB0byB0aGUgcm90YXRpb24gTW9uZGF5IGFnYWluc3QgdGhlIFdoaXRlIFNveC4gPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.