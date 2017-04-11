MLB notebook: Buster Posey placed on seven-day concussion disabled list

PHA+Q2F0Y2hlciA8c3Ryb25nPkJ1c3RlciBQb3NleTwvc3Ryb25nPiB3YXMgcGxhY2VkIG9uIHRo
ZSBzZXZlbi1kYXkgZGlzYWJsZWQgbGlzdCB3aXRoIGNvbmN1c3Npb24gc3ltcHRvbXMgVHVlc2Rh
eSwgYSBkYXkgYWZ0ZXIgaGUgd2FzIHN0cnVjayBpbiB0aGUgaGVsbWV0IGJ5IGEgOTQgbXBoIGZh
c3RiYWxsIGZyb20gQXJpem9uYSYjODIxNztzIDxzdHJvbmc+VGFpanVhbiBXYWxrZXI8L3N0cm9u
Zz4uPC9wPjxwPldoaWxlIG1hbmFnZXI8c3Ryb25nPiBCcnVjZSBCb2NoeTwvc3Ryb25nPiBzYWlk
IGZvbGxvd2luZyBNb25kYXkmIzgyMTc7cyA0LTEgdmljdG9yeSB0aGF0IFBvc2V5IHdhcyBkb2lu
ZyBmaW5lLCB0aGUgR2lhbnRzIHBsYW5uZWQgdG8gY2hlY2sgaW4gd2l0aCBoaW0gb3Zlcm5pZ2h0
IGFuZCByZS1ldmFsdWF0ZSBoaW0gVHVlc2RheS4gVGhleSB3ZXJlbiYjODIxNzt0IGdvaW5nIHRv
IHRha2UgYW55IGNoYW5jZXMgd2l0aCB0aGUgMjAxMiBOTCBNVlAgYW5kIDIwMTAgUm9va2llIG9m
IHRoZSBZZWFyLjwvcD48cD5UaGUgMC0xIGZhc3RiYWxsIHdpdGggdHdvIG91dHMgaW4gdGhlIGZp
cnN0IGlubmluZyBzZW50IHRoZSBHb2xkIEdsb3ZlIGNhdGNoZXIgaW1tZWRpYXRlbHkgdG8gZ3Jv
dW5kLiBQb3NleSBnb3QgdXAgb24gaGlzIG93biBidXQgZXhpdGVkIHRoZSBnYW1lLCB3aXRoIDxz
dHJvbmc+TmljayBIdW5kbGV5PC9zdHJvbmc+IGVudGVyaW5nIHRvIHBpbmNoIHJ1biBhbmQgc3Rh
eSBpbiB0aGUgZ2FtZSBiZWhpbmQgdGhlIHBsYXRlLjwvcD48cD5DYXRjaGVyIDxzdHJvbmc+VGlt
IEZlZGVyb3dpY3o8L3N0cm9uZz4gaGFkIGhpcyBjb250cmFjdCBwdXJjaGFzZWQgZnJvbSBUcmlw
bGUtQSBTYWNyYW1lbnRvIHRvIHRha2UgUG9zZXkmIzgyMTc7cyBwbGFjZSwgd2hpbGUgcmlnaHQt
aGFuZGVyPHN0cm9uZz4gQ2xheXRvbiBCbGFja2J1cm4gPC9zdHJvbmc+d2FzIGRlc2lnbmF0ZWQg
Zm9yIGFzc2lnbm1lbnQuPC9wPjxwPkZvcmJlcyB0ZWFtIHJhbmtpbmdzPC9wPjxwPkZvcmJlcyBy
YW5rcyB0aGUgTmV3IFlvcmsgWWFua2VlcyBhcyBiYXNlYmFsbCYjODIxNztzIG1vc3QgdmFsdWFi
bGUgdGVhbSBmb3IgdGhlIDIwdGggc3RyYWlnaHQgeWVhciBhbmQgbGlzdHMgdGhlIFRhbXBhIEJh
eSBSYXlzIHdpdGggdGhlIGxvd2VzdCAmIzE3Mzt2YWx1YXRpb24uPC9wPjxwPkZvcmJlcyBzYWlk
IFR1ZXNkYXkgaXQgZXN0aW1hdGVzIHRoZSBZYW5rZWVzIGFyZSB3b3J0aCAkMy43IGJpbGxpb24s
IHVwIDkgcGVyY2VudCBmcm9tIGxhc3QgeWVhci4gVGhlIERvZGdlcnMgYXJlIG5leHQgYXQgJDIu
NzUgYmlsbGlvbiwgYSAxMCBwZXJjZW50IGluY3JlYXNlLjwvcD48cD5Cb3N0b24gd2FzIHRoaXJk
IGF0ICQyLjcgYmlsbGlvbiwgZm9sbG93ZWQgYnkgdGhlIENoaWNhZ28gQ3VicyAoJDIuNjc1IGJp
bGxpb24pLCBTYW4gRnJhbmNpc2NvICgkMi42NSBiaWxsaW9uKSBhbmQgTmV3IFlvcmsgTWV0cyAo
JDIgYmlsbGlvbikuPC9wPjxwPkF0IHRoZSBib3R0b20gd2VyZSB0aGUgUmF5cyAoJDgyNSBtaWxs
aW9uKSwgT2FrbGFuZCAoJDg4MCBtaWxsaW9uKSwgQ2luY2lubmF0aSAoJDkxNSBtaWxsaW9uKSBh
bmQgQ2xldmVsYW5kICgkOTIwIG1pbGxpb24pLjwvcD48cD5Kb24gR3JheSBkb25hdGVzIGhhaXI8
L3A+PHA+Q29sb3JhZG8gUm9ja2llcyByaWdodC1oYW5kZXIgPHN0cm9uZz5Kb24gR3JheSA8L3N0
cm9uZz5iZWNhbWUgdGhlICYjODIyMDttYW5lJiM4MjIxOyBhdHRyYWN0aW9uIFR1ZXNkYXkgYXMg
aGUgcGxvcHBlZCBkb3duIGluIGEgYmFyYmVyJiM4MjE3O3MgY2hhaXIgYW5kIGhhZCBoaXMgaGFp
ciB0cmltbWVkIGZvciBjaGFyaXR5LiBHcmF5IGRvbmF0ZWQgOCBpbmNoZXMgb2YgaGFpciB0byB0
aGUgbm9ucHJvZml0IG9yZ2FuaXphdGlvbiBMb2NrcyBvZiBMb3ZlLCB3aGljaCBwcm92aWRlcyBo
YWlycGllY2VzIHRvIGZpbmFuY2lhbGx5IGRpc2FkdmFudGFnZWQgY2hpbGRyZW4gc3VmZmVyaW5n
IGZyb20gbG9uZy10ZXJtIG1lZGljYWwgaGFpciBsb3NzLjwvcD48cD5IZSYjODIxNztzIGxvbmcg
YmVlbiBrbm93biBmb3IgaGlzIGZsb3dpbmcgbG9ja3MgYW5kIGEgYmxhemluZyBmYXN0YmFsbC4g
R3JheSBzdGlsbCBoYXMgdGhhdCBmYXN0YmFsbC48L3A+PHA+SW50ZXJlc3QgaW4gTWFybGluczwv
cD48cD5NaWFtaSBNYXJsaW5zIFByZXNpZGVudCA8c3Ryb25nPkRhdmlkIFNhbXNvbjwvc3Ryb25n
PiBzYXlzIHRhbGtzIHdpdGggbXVsdGlwbGUgcGFydGllcyBpbnRlcmVzdGVkIGluIGJ1eWluZyB0
aGUgdGVhbSBhcmUgaW4gdGhlICYjODIyMDtmb3VydGggaW5uaW5nLCYjODIyMTsgbGVhdmluZyBs
b3RzIG9mIHVuY2VydGFpbnR5IGFib3V0IHRoZSBmdXR1cmUgb2YgdGhlIGZyYW5jaGlzZS48L3A+
PHA+SG91cnMgYmVmb3JlIHRoZSBNYXJsaW5zJiM4MjE3OyBob21lIG9wZW5lciBUdWVzZGF5LCBT
YW1zb24gc2FpZCBvd25lciA8c3Ryb25nPkplZmZyZXkgTG9yaWE8L3N0cm9uZz4gbWlnaHQgc2Vs
bCBiZWZvcmUgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgc2Vhc29uICYjODIxMjsgb3Igbm90IGF0IGFsbC4gSGUg
ZGVjbGluZWQgdG8gaWRlbnRpZnkgYW55IHN1aXRvcnMuIDwvcD48cD5Bcm91bmQgdGhlIGxlYWd1
ZTwvcD48cD5BdGxhbnRhIEJyYXZlcyBvdXRmaWVsZGVyIDxzdHJvbmc+TWF0dCBLZW1wPC9zdHJv
bmc+IHdhcyBwbGFjZWQgb24gdGhlIDEwLWRheSBkaXNhYmxlZCBsaXN0IHJldHJvYWN0aXZlIHRv
IFNhdHVyZGF5IGJlY2F1c2Ugb2YgYSByaWdodCBoYW1zdHJpbmcgc3RyYWluLiBJbmZpZWxkZXIg
PHN0cm9uZz5Kb2hhbiBDYW1hcmdvIDwvc3Ryb25nPndhcyByZWNhbGxlZCBmcm9tIFRyaXBsZS1B
IEd3aW5uZXR0IHRvIHRha2UgS2VtcCYjODIxNztzIHJvc3RlciBzcG90LiAuLi4gVGhlIFNlYXR0
bGUgTWFyaW5lcnMgcGxhY2VkIHNob3J0c3RvcDxzdHJvbmc+IEplYW4gU2VndXJhIDwvc3Ryb25n
Pm9uIHRoZSAxMC1kYXkgZGlzYWJsZWQgbGlzdCB3aXRoIGEgc3RyYWluZWQgcmlnaHQgaGFtc3Ry
aW5nLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.