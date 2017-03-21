MLB notebook: Injured Yankees shortstop Gregorius expected to miss 1st month

PHA+TmV3IFlvcmsgWWFua2VlcyBzaG9ydHN0b3AgPHN0cm9uZz5EaWRpIEdyZWdvcml1czwvc3Ry
b25nPiBpcyBleHBlY3RlZCB0byBtaXNzIHRoZSBmaXJzdCBtb250aCBvZiB0aGUgcmVndWxhciBz
ZWFzb24gYmVjYXVzZSBvZiBhIHN0cmFpbmVkIHJpZ2h0IHNob3VsZGVyLjwvcD48cD5ZYW5rZWVz
IEdlbmVyYWwgTWFuYWdlciA8c3Ryb25nPkJyaWFuIENhc2htYW48L3N0cm9uZz4gc2FpZCBUdWVz
ZGF5IHRoYXQgR3JlZ29yaXVzIGlzIGxpa2VseSB0byBiZSBzaWRlbGluZWQgc2l4IHdlZWtzLiBP
cGVuaW5nIERheSBmb3IgdGhlIFlhbmtlZXMgaXMgQXByaWwgMiBhdCBUYW1wYSBCYXkuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG5vdCB3aGF0IEkgd2FudGVkIHRvIGhlYXIsJiM4MjIxOyBHcmVn
b3JpdXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0IGlzIHdoYXQgaXQgaXMgbm93LiYjODIyMTs8L3A+PHA+R3Jl
Z29yaXVzIHdhcyBodXJ0IHdoaWxlIHR1cm5pbmcgYSBkb3VibGUgcGxheSBmb3IgdGhlIE5ldGhl
cmxhbmRzIGluIGFuIGV4aGliaXRpb24gZ2FtZSBTYXR1cmRheSBhZ2FpbnN0IEFyaXpvbmEgaW4g
cHJlcGFyYXRpb24gZm9yIHRoZSBXb3JsZCBCYXNlYmFsbCBDbGFzc2ljIHNlbWlmaW5hbHMuIEhl
IHJldHVybmVkIHRvIHRoZSBZYW5rZWVzJiM4MjE3OyBzcHJpbmcgY2FtcCB0aGlzIHdlZWsuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJdCBqdXN0IGhhcHBlbmVkIG9uIG9uZSBwbGF5LCYjODIyMTsgR3JlZ29yaXVz
IHNhaWQuICYjODIyMDtJdCB3YXMganVzdCBhIHJlZ3VsYXIgdGhyb3cgYW5kIGl0IGhhcHBlbmVk
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHRpbWV0YWJsZSBmb3IgR3JlZ29yaXVzIHdvdWxkIGhhdmUgaGlt
IGJhY2sgaW4gdGhlIGxpbmV1cCBpbiBlYXJseSBNYXksIGFsdGhvdWdoIENhc2htYW4gc2FpZCBp
dCBjb3VsZCBiZSBzb29uZXIgb3IgbGF0ZXIgdGhhbiB0aGF0LiBHcmVnb3JpdXMgd29uJiM4MjE3
O3QgZG8gYW55IGJhc2ViYWxsIGFjdGl2aXRpZXMgZm9yIHR3byB3ZWVrcy48L3A+PHA+U294LCBB
bmRlcnNvbiBkZWFsPC9wPjxwPlRoZSByZWJ1aWxkaW5nIENoaWNhZ28gV2hpdGUgU294IGFuZCBw
cm9taXNpbmcgc2hvcnRzdG9wIDxzdHJvbmc+VGltIEFuZGVyc29uPC9zdHJvbmc+IGFncmVlZCBU
dWVzZGF5IHRvIGEgJDI1IG1pbGxpb24sIHNpeC15ZWFyIGNvbnRyYWN0LjwvcD48cD5BbmRlcnNv
biB3aWxsIHJlY2VpdmUgJDg1MCwwMDAgaW4gMjAxNywgJDEgbWlsbGlvbiBpbiAyMDE4LCAkMS40
IG1pbGxpb24gaW4gMjAxOSwgJDQgbWlsbGlvbiBpbiAyMDIwLCAkNy4yNSBtaWxsaW9uIGluIDIw
MjEgYW5kICQ5LjUgbWlsbGlvbiBpbiAyMDIyLiBUaGUgZGVhbCBhbHNvIGluY2x1ZGVzIGNsdWIg
b3B0aW9ucyBvZiAkMTIuNSBtaWxsaW9uIGZvciAyMDIzIGFuZCAkMTQgbWlsbGlvbiBmb3IgMjAy
NC4gSWYgZWl0aGVyIGlzIGRlY2xpbmVkLCBBbmRlcnNvbiBnZXRzICQxIG1pbGxpb24uPC9wPjxw
PlRoZSAyMy15ZWFyLW9sZCBBbmRlcnNvbiwgc2VsZWN0ZWQgMTd0aCBvdmVyYWxsIGluIHRoZSAy
MDEzIGFtYXRldXIgZHJhZnQsIHdhcyBwcm9tb3RlZCBpbiBKdW5lIGFmdGVyIDxzdHJvbmc+Smlt
bXkgUm9sbGluczwvc3Ryb25nPiB3YXMgcmVsZWFzZWQuIEhlIGhpdCAuMjgzIHdpdGggMTAgc3Rv
bGVuIGJhc2VzLCBuaW5lIGhvbWVycyBhbmQgMzAgUkJJIGluIDk5IGdhbWVzLiBIZSBhbHNvIHN0
cnVjayBvdXQgMTE3IHRpbWVzIGFuZCB3YWxrZWQganVzdCAxMy48L3A+PHA+QW5kZXJzb24gd291
bGQgaGF2ZSBiZWVuIGVsaWdpYmxlIGZvciBmcmVlIGFnZW5jeSBpbiAyMDIyLCBzbyB0aGUgY29u
dHJhY3QgZ2l2ZXMgdGhlIFdoaXRlIFNveCB0d28gbW9yZSB5ZWFycyBvZiBjb250cm9sLjwvcD48
cD5Ib21lIHJ1biBraW5nIGJhY2s8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CYXJyeSBCb25kczwvc3Ryb25nPiBp
cyBiYWNrIHdpdGggdGhlIFNhbiBGcmFuY2lzY28gR2lhbnRzLCBqdXN0IGFzIHRoZSBjbHViIGhh
ZCBob3BlZC48L3A+PHA+Qm9uZHMsIHdobyBzcGVudCBhIG9uZS1zZWFzb24gc3RpbnQgYXMgTWlh
bWkmIzgyMTc7cyBoaXR0aW5nIGNvYWNoIGxhc3QgeWVhciBiZWZvcmUgYmVpbmcgZmlyZWQsIHdp
bGwgc2VydmUgYXMgYSBzcGVjaWFsIGFkdmlzZXIgdG8gQ0VPIDxzdHJvbmc+TGFycnkgQmFlcjwv
c3Ryb25nPi48L3A+PHA+VGhlIGhvbWUgcnVuIGtpbmcgd2FzIHNjaGVkdWxlZCB0byBoZWxwIGNv
YWNoIGF0IHNwcmluZyB0cmFpbmluZyBiZWdpbm5pbmcgV2VkbmVzZGF5IGluIFNjb3R0c2RhbGUs
IEFyaXouIEhlIHdpbGwgd29yayB3aXRoIHRoZSBtaW5vciBsZWFndWUgdGVhbXMsIHNvbWV0aGlu
ZyB0aGF0IGhhZCBiZWVuIGluIHRoZSB3b3JrcyBmb3IgYSBjb3VwbGUgb2YgbW9udGhzLiBHZW5l
cmFsIG1hbmFnZXIgPHN0cm9uZz5Cb2JieSBFdmFucyA8L3N0cm9uZz5tZW50aW9uZWQgaXQgbGFz
dCBtb250aCBhdCBGYW5GZXN0LjwvcD48cD5Bcm91bmQgdGhlIGxlYWd1ZTwvcD48cD5Cb3N0b24g
bWFuYWdlciA8c3Ryb25nPkpvaG4gRmFycmVsbDwvc3Ryb25nPiBzYWlkIFJlZCBTb3ggbGVmdC1o
YW5kZXIgPHN0cm9uZz5EYXZpZCBQcmljZTwvc3Ryb25nPiBpbmNyZWFzZWQgc3RyZW5ndGggaW4g
aGlzIHNvcmUgcGl0Y2hpbmcgZWxib3cgYnV0IGlzbiYjODIxNzt0IHJlYWR5IGZvciBhICYjODIy
MDtmdWxsLWJsb3duIHRocm93aW5nIHByb2dyYW0uJiM4MjIxOyBQcmljZSB3YXMgcmUtZXZhbHVh
dGVkIGJlZm9yZSB0aGUgUmVkIFNveCBwbGF5ZWQgdGhlIE5ldyBZb3JrIFlhbmtlZXMgb24gVHVl
c2RheSBuaWdodC4gLi4uIFRleGFzIFJhbmdlcnMgY2F0Y2hlciA8c3Ryb25nPlJvYmluc29uIENo
aXJpbm9zPC9zdHJvbmc+IHNpZ25lZCBhIG5ldyBjb250cmFjdCB0aHJvdWdoIDIwMTggdGhhdCBh
bHNvIGluY2x1ZGVzIGEgY2x1YiBvcHRpb24gZm9yIDIwMTkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.