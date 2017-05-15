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MLB notebook

MLB notebook: Jose Altuve back in lineup after switching to shoes that fit

Beacon Journal wire reports

Published: May 15, 2017 - 11:26 PM
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Houston Astros' Jose Altuve (right) celebrates with Marwin Gonzalez after scoring a run during the third inning Sunday against the New York Yankees in New York. (AP Photo/Seth Wenig)


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