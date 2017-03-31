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MLB notebook: Las Vegas oddsmakers favor Cubs over Indians; Mariners pitcher on disabled list

Associated Press

Published: March 31, 2017 - 11:12 PM
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Fans look out over SunTrust Park before the Atlanta Braves open their new ballpark for an exhibition spring training baseball game against the New York Yankees in Atlanta, Friday. (AP Photo/David Goldman)


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