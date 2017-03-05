MLB notebook: Los Angeles Angels ace sidesteps Tommy John surgery

PHA+VG9tbXkgSm9obiBzdXJnZXJ5IG1pZ2h0IG5vdCBuZWVkIHRvIGJlIHRoZSBhbnN3ZXIgZm9y
IHBpdGNoZXJzIHdobyBibG93IG91dCB0aGVpciBlbGJvd3MuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IDxz
dHJvbmc+R2FycmV0dCBSaWNoYXJkczwvc3Ryb25nPiBpcyBob3BpbmcuPC9wPjxwPlRoZSBMb3Mg
QW5nZWxlcyBBbmdlbHMgcmlnaHQtaGFuZGVkIHN0YXJ0ZXIgbWFkZSBoaXMgZmlyc3Qgc3RhcnQg
dGhpcyBzcHJpbmcgb24gU3VuZGF5LCBlYXJuaW5nIGhpZ2gtZml2ZXMgZnJvbSBoaXMgdGVhbW1h
dGVzIGFmdGVyIHNhaWxpbmcgdGhyb3VnaCBhIHNjb3JlbGVzcyBmaXJzdCBpbm5pbmcgYWdhaW5z
dCBDaW5jaW5uYXRpLiBUaGUgUmVkcyB0b3VjaGVkIGhpbSB1cCBmb3IgZm91ciBzaW5nbGVzIGFu
ZCB0aHJlZSBydW5zIGluIHRoZSBzZWNvbmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGZlbHQgdG90YWxseSBm
aW5lLCYjODIyMTsgUmljaGFyZHMgc2FpZC48L3A+PHA+UmljaGFyZHMgbWF5IGJlIHRoZSBtb3N0
IHByb21pbmVudCBwaXRjaGVyIHRvIG9wdCBhZ2FpbnN0IFRvbW15IEpvaG4gc3VyZ2VyeSwgd2hl
cmUgYSB0ZW5kb24gZnJvbSBhbm90aGVyIHBhcnQgb2YgdGhlIGJvZHkgaXMgdHJhbnNwbGFudGVk
IHRvIHJlY29uc3RydWN0IHRoZSBwaXRjaGVyJiM4MjE3O3MgZWxib3cuIFBpdGNoZXJzIHVzdWFs
bHkgbWlzcyAxMiB0byAxOCBtb250aHMuPC9wPjxwPkluc3RlYWQsIFJpY2hhcmRzIHVzZWQgYSBj
b21iaW5hdGlvbiBvZiBzdGVtLWNlbGwgdGhlcmFweSBhbmQgcGxhdGVsZXQtcmljaCBwbGFzbWEg
aW5qZWN0aW9ucyBhZnRlciBoZSBzdWZmZXJlZCBhIHBhcnRpYWwgbGlnYW1lbnQgdGVhciBpbiBo
aXMgZWxib3cgbGFzdCBNYXkuPC9wPjxwPkJlY2F1c2UgaGUgZmlndXJlZCBoZSB3b3VsZCBtaXNz
IHRoZSByZXN0IG9mIDIwMTYgYW5kIGFsbCB0aGUgMjAxNyBzZWFzb24sIGhlIGhhZCB0aW1lIHRv
IGV4cGxvcmUgb3RoZXIgb3B0aW9ucy4gU28sIHN0ZW0gY2VsbHMgZnJvbSB0aGUgbWFycm93IGlu
IFJpY2hhcmRzJiM4MjE3OyBwZWx2aWMgYm9uZSB3ZXJlIGluamVjdGVkIGludG8gaGlzIGVsYm93
LjwvcD48cD5BZnRlciAxMCBkYXlzIG9mIHJlc3QsIFJpY2hhcmRzIHNhaWQgaGlzIGVsYm93IGZl
bHQgJiM4MjIwOzEwMCBwZXJjZW50IG5vcm1hbC4mIzgyMjE7IEhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB0cnkg
YSBjb21lYmFjayBsYXRlIGxhc3Qgc2Vhc29uLCB0aG91Z2gsIGJlY2F1c2UgdGhlIEFuZ2VscyB3
ZXJlIGdvaW5nIHRocm91Z2ggYSBkb3duIHNlYXNvbi48L3A+PHA+TWFrZSBpdCBvZmZpY2lhbDwv
cD48cD5Nb3JlIHRoYW4gYSBkZWNhZGUgYWZ0ZXIgaGlzIGVzY2FwZSBmcm9tIEN1YmEsIExvcyBB
bmdlbGVzIEFuZ2VscyB0aGlyZCBiYXNlbWFuIDxzdHJvbmc+WXVuZWwgRXNjb2Jhcjwvc3Ryb25n
PiBoYXMgcGFzc2VkIGhpcyBuYXR1cmFsaXphdGlvbiB0ZXN0IHRvIGJlY29tZSBhIFUuUy4gY2l0
aXplbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.