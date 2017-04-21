MLB notebook: Madison Bumgarner lands on DL after dirt bike accident

PHA+R2lhbnRzIGFjZSBsZWZ0LWhhbmRlciA8c3Ryb25nPk1hZGlzb24gQnVtZ2FybmVyIDwvc3Ry
b25nPndhcyBwbGFjZWQgb24gdGhlIGRpc2FibGVkIGxpc3QgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGlu
IGhpcyBiaWcgbGVhZ3VlIGNhcmVlciBGcmlkYXkgYWZ0ZXIgYSBkaXJ0IGJpa2UgYWNjaWRlbnQg
dGhhdCBzZW50IGhpbSB0byBhIGhvc3BpdGFsIHdpdGggYnJ1aXNlZCByaWJzIGFuZCBhIHNwcmFp
bmVkIGpvaW50IGluIGhpcyBwaXRjaGluZyBzaG91bGRlci48L3A+PHA+U2FuIEZyYW5jaXNjbyBh
bm5vdW5jZWQgQnVtZ2FybmVyJiM4MjE3O3MgaW5qdXJ5IEZyaWRheSwgYSBkYXkgYWZ0ZXIgdGhl
IGFjY2lkZW50IG9jY3VycmVkIGR1cmluZyBhbiBvZmYgZGF5IGluIENvbG9yYWRvLiBUaGUgR2lh
bnRzIHNhaWQgQnVtZ2FybmVyIGlzIG91dCBvZiB0aGUgaG9zcGl0YWwgYW5kIHJlc3RpbmcgYXQg
dGhlIHRlYW0gaG90ZWwuIEhlIGlzIHNjaGVkdWxlZCB0byBiZSByZS1ldmFsdWF0ZWQgbmV4dCB3
ZWVrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGUgbWFpbiB0aGluZyBpcyB5b3UgaGF2ZSB0byBi
ZSBncmF0ZWZ1bCBoZSYjODIxNztzIG5vdCBodXJ0IHdvcnNlIHRoYW4gaGUgaXMsJiM4MjIxOyBH
aWFudHMgY2F0Y2hlciA8c3Ryb25nPkJ1c3RlciBQb3NleSA8L3N0cm9uZz5zYWlkLiAmIzgyMjA7
SSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHRoZSB0aW1ldGFibGUsIEkmIzgyMTc7bSBub3Qgc3VyZSBhbnli
b2R5IGRvZXMuIEp1c3QgdGhhbmtmdWwgaGUmIzgyMTc7cyBub3QgaHVydCBhbnkgd29yc2UuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5BbHNvIEZyaWRheSwgbWFuYWdlciA8c3Ryb25nPkJydWNlIEJvY2h5IDwvc3Ry
b25nPnJlam9pbmVkIHRoZSB0ZWFtLiBCb2NoeSBtaXNzZWQgYSB0d28tZ2FtZSBzZXJpZXMgYXQg
S2Fuc2FzIENpdHkgZm9sbG93aW5nIGEgaGVhcnQgcHJvY2VkdXJlLjwvcD48cD5IYW1pbHRvbiBy
ZWxlYXNlZCAgPC9wPjxwPlRoZSBUZXhhcyBSYW5nZXJzIHJlbGVhc2VkIDxzdHJvbmc+Sm9zaCBI
YW1pbHRvbiA8L3N0cm9uZz5mcm9tIGhpcyBtaW5vciBsZWFndWUgY29udHJhY3QgRnJpZGF5IGFm
dGVyIGFub3RoZXIga25lZSBpbmp1cnksIHBlcmhhcHMgc2lnbmFsaW5nIHRoZSBlbmQgb2YgdGhl
IDIwMTAgQUwgTVZQJiM4MjE3O3MgY2FyZWVyLjwvcD48cD5UZWFtIHNwb2tlc21hbiA8c3Ryb25n
PkpvaG4gQmxha2UgPC9zdHJvbmc+c2FpZCBIYW1pbHRvbiBpbmp1cmVkIGhpcyByaWdodCBrbmVl
IHdoaWxlIHJlY292ZXJpbmcgZnJvbSBsZWZ0IGtuZWUgc3VyZ2VyeSBhbmQgd2lsbCBoYXZlIGEg
cHJvY2VkdXJlIG9uIHRoZSBuZXdseSBpbmp1cmVkIGtuZWUgYXQgc29tZSBwb2ludC48L3A+PHA+
SGFtaWx0b24sIHdobyB0dXJucyAzNiBuZXh0IG1vbnRoLCB1bmRlcndlbnQgcmVjb25zdHJ1Y3Rp
dmUgc3VyZ2VyeSBvbiBoaXMgbGVmdCBrbmVlIGxhc3QgSnVuZSBhbmQgbGVmdCB0aGUgdGVhbSBk
dXJpbmcgc3ByaW5nIHRyYWluaW5nIGZvciBhbm90aGVyIHByb2NlZHVyZSBhZnRlciBleHBlcmll
bmNpbmcgc29yZW5lc3MuPC9wPjxwPlRoZSBwcm9jZWR1cmUgZHVyaW5nIHNwcmluZyB0cmFpbmlu
ZyB3YXMgdGhlIDExdGggb2YgSGFtaWx0b24mIzgyMTc7cyBjYXJlZXIuPC9wPjxwPlBvcHVsYXIg
amVyc2V5cyA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5LcmlzIEJyeWFudCA8L3N0cm9uZz5oYXMgdGhlIG1vc3Qg
cG9wdWxhciBqZXJzZXkgaW4gYmFzZWJhbGwuIFRoZSBDaGljYWdvIEN1YnMgdGhpcmQgYmFzZW1h
biBoYXMgdGFrZW4gb3ZlciB0aGF0IHNwb3QgZnJvbSByZXRpcmVkIEJvc3RvbiBSZWQgU294IGRl
c2lnbmF0ZWQgaGl0dGVyIDxzdHJvbmc+RGF2aWQgT3J0aXouPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlRoZSBj
b21taXNzaW9uZXImIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgYW5kIHBsYXllcnMmIzgyMTc7IGFzc29jaWF0aW9u
IGFsc28gc2FpZCBGcmlkYXkgdGhhdCB0aGUgQ3VicyBoYWQgZm91ciBvZiB0aGUgZml2ZSBtb3N0
IHBvcHVsYXIgamVyc2V5cyBmb2xsb3dpbmcgdGhlaXIgZmlyc3QgdGl0bGUgc2luY2UgMTkwOC48
L3A+PHA+Rmlyc3QgYmFzZW1hbiA8c3Ryb25nPkFudGhvbnkgUml6em8gPC9zdHJvbmc+aXMgc2Vj
b25kLCBpbmZpZWxkZXIgPHN0cm9uZz5KYXZpZXIgQmFleiA8L3N0cm9uZz5pcyBmb3VydGggYW5k
IGxlZnQgZmllbGRlciA8c3Ryb25nPkt5bGUgU2Nod2FyYmVyIDwvc3Ryb25nPmZpZnRoLjwvcD48
cD5Mb3MgQW5nZWxlcyBEb2RnZXJzIHBpdGNoZXIgPHN0cm9uZz5DbGF5dG9uIEtlcnNoYXcgPC9z
dHJvbmc+aXMgdGhpcmQsIHRoZSBzYW1lIHBvc2l0aW9uIGhlIGhlbGQgYmVoaW5kIE9ydGl6IGFu
ZCA8c3Ryb25nPk1pa2UgVHJvdXQgPC9zdHJvbmc+aW4gdGhlIGxpc3QgcmVsZWFzZWQgaW4gbGFz
dCBzdW1tZXImIzgyMTc7cyBBbGwtU3RhciBicmVhay48L3A+PHA+QXJvdW5kIHRoZSBiYXNlczwv
cD48cD5UaGUgYmFuZ2VkLXVwIE5ldyBZb3JrIE1ldHMgc2NyYXRjaGVkIHBpdGNoZXIgPHN0cm9u
Zz5KYWNvYiBkZUdyb20gPC9zdHJvbmc+ZnJvbSBoaXMgc3RhcnQgYW5kIGFsc28gcHV0IGZpcnN0
IGJhc2VtYW4gPHN0cm9uZz5MdWNhcyBEdWRhIDwvc3Ryb25nPmFuZCBpbmZpZWxkZXIgPHN0cm9u
Zz5XaWxtZXIgRmxvcmVzIDwvc3Ryb25nPm9uIHRoZSAxMC1kYXkgZGlzYWJsZWQgbGlzdC4gLi4u
IFRoZSBXYXNoaW5ndG9uIE5hdGlvbmFscyBhY3RpdmF0ZWQgc2hvcnRzdG9wIDxzdHJvbmc+VHJl
YSBUdXJuZXIgPC9zdHJvbmc+ZnJvbSB0aGUgMTAtZGF5IGRpc2FibGVkIGxpc3QgYWZ0ZXIgaGUg
d2FzIHNpZGVsaW5lZCBieSBhIHN0cmFpbmVkIHJpZ2h0IGhhbXN0cmluZy4gJiM4MjMwOyBUaGUg
Qm9zdG9uIFJlZCBTb3ggYWN0aXZhdGVkIG91dGZpZWxkZXIgPHN0cm9uZz5KYWNraWUgQnJhZGxl
eSBKci4gPC9zdHJvbmc+ZnJvbSB0aGUgZGlzYWJsZWQgbGlzdCBhbmQgcGxhY2VkIHV0aWxpdHkg
cGxheWVyIDxzdHJvbmc+QnJvY2sgSG9sdCA8L3N0cm9uZz5vbiB0aGUgMTAtZGF5IERMIHdpdGgg
dmVydGlnby4gJiM4MjMwOyBUZXhhcyBSYW5nZXJzIHJpZ2h0LWhhbmRlciA8c3Ryb25nPkEuSi4g
R3JpZmZpbiA8L3N0cm9uZz53aWxsIG1pc3MgYXQgbGVhc3Qgb25lIHN0YXJ0IGJlY2F1c2Ugb2Yg
Z291dCBpbiBoaXMgbGVmdCBhbmtsZS4gJiM4MjMwO1BpdGNoZXIgPHN0cm9uZz5KYW1lcyBTaGll
bGRzIDwvc3Ryb25nPndhcyBwdXQgb24gdGhlIDEwLWRheSBkaXNhYmxlZCBsaXN0IGJ5IHRoZSBD
aGljYWdvIFdoaXRlIFNveCBiZWNhdXNlIG9mIGEgc3RyYWluZWQgcmlnaHQgbGF0IG11c2NsZS48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.