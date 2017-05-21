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MLB notebook: Matt Adams eager for chance to start as Braves’ first baseman

Associated Press

Published: May 21, 2017 - 10:34 PM | Updated: May 22, 2017 - 07:30 AM
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Atlanta Braves' Matt Adams takes the field for a baseball game against the Washington Nationals in Atlanta, Sunday. Adams was eager to hit, looking for a batting cage as soon as he unpacked his bag at his new locker in the Braves' clubhouse. One day after he was acquired from St. Louis, Adams made his Braves debut Sunday against Washington, starting at first base and hitting fifth. (AP Photo/David Goldman)

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