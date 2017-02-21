MLB notebook: Matt Wieters, Nationals agree, pending physical

PHA+QWZ0ZXIgd2FpdGluZyBhbmQgd2FpdGluZyB0byBmaW5kIGEgZnJlZS1hZ2VudCBkZWFsLCBm
b3VyLXRpbWUgQWxsLVN0YXIgY2F0Y2hlciA8c3Ryb25nPk1hdHQgV2lldGVycyA8L3N0cm9uZz5m
aW5hbGx5IGZvdW5kIGEgbWF0Y2ggd2l0aCB0aGUgV2FzaGluZ3RvbiBOYXRpb25hbHMuPC9wPjxw
PldpZXRlcnMgYW5kIHRoZSBOYXRpb25hbHMgYWdyZWVkIGluIHByaW5jaXBsZSBvbiBhICQxMC41
IG1pbGxpb24gY29udHJhY3QgZm9yIDIwMTcsIHBlbmRpbmcgYSBwaHlzaWNhbCwgYWNjb3JkaW5n
IHRvIGEgcGVyc29uIGZhbWlsaWFyIHdpdGggdGhlIGRlYWwuIFRoZSBjb250cmFjdCBpbmNsdWRl
cyBhIHBsYXllciBvcHRpb24gZm9yIDIwMTggd29ydGggYW5vdGhlciAkMTAuNSBtaWxsaW9uLCB0
aGUgcGVyc29uIHNhaWQsIHNwZWFraW5nIG9uIGNvbmRpdGlvbiBvZiBhbm9ueW1pdHkgYmVjYXVz
ZSBub3RoaW5nIGhhZCBiZWVuIGFubm91bmNlZCB5ZXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBqdXN0IHRo
b3VnaHQgdGhhdCwgJiM4MjE2O0hleSwgaWYgd2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gbWFrZSB0aGlz
IG1vdmUsIGl0JiM4MjE3O3MgYmV0dGVyIG5vdywgdGhhbiBsYXRlciBpbiB0aGUgc3ByaW5nLCB3
aGVuIGhlIGhhcyB0byBnbyBpbnRvIHRoZSBzZWFzb24gd2l0aG91dCBrbm93aW5nIHRoZSBwaXRj
aGVycy4mIzgyMTc7IEFuZCBrbm93aW5nIG91ciBzeXN0ZW0gYW5kIGtub3dpbmcgdXMsIHRoZXJl
JiM4MjE3O3MgYSBsb3QgdG8gbGVhcm4sJiM4MjIxOyBOYXRpb25hbHMgbWFuYWdlciA8c3Ryb25n
PkR1c3R5IEJha2VyIDwvc3Ryb25nPnNhaWQgYWZ0ZXIgaGlzIHRlYW0mIzgyMTc7cyB3b3Jrb3V0
IFR1ZXNkYXksICYjODIyMDtiZWNhdXNlIGhlJiM4MjE3O3MgY29taW5nIGZyb20gdGhlIG90aGVy
IGxlYWd1ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldpZXRlcnMgaGFzIHBsYXllZCBoaXMgZW50aXJlIGNhcmVl
ciBpbiB0aGUgQUwgd2l0aCB0aGUgQmFsdGltb3JlIE9yaW9sZXMgYWZ0ZXIgYmVpbmcgdGFrZW4g
d2l0aCB0aGUgTm8uIDUgb3ZlcmFsbCBwaWNrIGluIHRoZSAyMDA3IGFtYXRldXIgZHJhZnQuPC9w
PjxwPk1MQiBwdXNoZXMgY2hhbmdlczwvcD48cD5NYWpvciBMZWFndWUgQmFzZWJhbGwgaW50ZW5k
cyB0byBwdXNoIGZvcndhcmQgd2l0aCB0aGUgcHJvY2VzcyB0aGF0IGNvdWxkIGxlYWQgdG8gcG9z
c2libGUgcnVsZSBjaGFuZ2VzIGludm9sdmluZyB0aGUgc3RyaWtlIHpvbmUsIGluc3RhbGxhdGlv
biBvZiBwaXRjaCBjbG9ja3MgYW5kIGxpbWl0cyBvbiB0cmlwcyB0byB0aGUgcGl0Y2hlciYjODIx
NztzIG1vdW5kLiBXaGlsZSBiYXNlYmFsbCBDb21taXNzaW9uZXIgPHN0cm9uZz5Sb2IgTWFuZnJl
ZCA8L3N0cm9uZz5leHByZXNzZWQgaG9wZSB0aGUgb25nb2luZyBwcm9jZXNzIHdvdWxkIGxlYWQg
dG8gYW4gYWdyZWVtZW50LCBoZSBzYWlkIGNsdWJzIHdvdWxkIHJlc2VydmUgdGhlIHJpZ2h0IHRv
IGFjdCB1bmlsYXRlcmFsbHksIGNvbnNpc3RlbnQgd2l0aCB0aGUgcnVsZS1jaGFuZ2UgcHJvdmlz
aW9uIG9mIHRoZSBzcG9ydCYjODIxNztzIGxhYm9yIGNvbnRyYWN0LjwvcD48cD5VbmlvbiBoZWFk
IFRvbnkgQ2xhcmsgc2FpZCBsYXN0IHdlZWtlbmQgaGUgZGlkIG5vdCBmb3Jlc2VlIHBsYXllcnMg
YWdyZWVpbmcgdG8gcHJvcG9zZWQgY2hhbmdlcyBmb3IgMjAxNy48L3A+PHA+VW1waXJlcyB0byBy
ZXRpcmU8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5KaW0gSm95Y2UgPC9zdHJvbmc+aGFzIGpvaW5lZCA8c3Ryb25n
PkpvaG4gSGlyc2NoYmVjaywgVGltIFdlbGtlIDwvc3Ryb25nPmFuZCA8c3Ryb25nPkJvYiBEYXZp
ZHNvbiA8L3N0cm9uZz5pbiByZXRpcmluZyBmcm9tIE1ham9yIExlYWd1ZSBCYXNlYmFsbCYjODIx
NztzIHVtcGlyZSBzdGFmZi48L3A+PHA+VGhlIGNvbW1pc3Npb25lciYjODIxNztzIG9mZmljZSBz
YWlkIHRoYXQgPHN0cm9uZz5BZGFtIEhhbWFyaSwgUGF0IEhvYmVyZywgR2FiZSBNb3JhbGVzIDwv
c3Ryb25nPmFuZCA8c3Ryb25nPkNhcmxvcyBUb3JyZXMgPC9zdHJvbmc+aGF2ZSBiZWVuIHByb21v
dGVkIHRvIHRoZSBmdWxsLXRpbWUgc3RhZmYuPC9wPjxwPkhpcnNjaGJlY2ssIHRoZSBjcmV3IGNo
aWVmIGluIGxhc3QgeWVhciYjODIxNztzIFdvcmxkIFNlcmllcyBhbmQgYSBiaWcgbGVhZ3VlIHVt
cGlyZSBzaW5jZSAxOTg0LCBoYWQgYW5ub3VuY2VkIGhpcyBwbGFubmVkIHJldGlyZW1lbnQgbGFz
dCB5ZWFyLCBhcyBkaWQgV2Vsa2UgYW5kIERhdmlkc29uLjwvcD48cD5Nb3JlIG9uIENoYXNlIEZp
ZWxkPC9wPjxwPkJhc2ViYWxsIENvbW1pc3Npb25lciBNYW5mcmVkIGNhbWUgZG93biBzb2xpZGx5
IG9uIHRoZSBzaWRlIG9mIHRoZSBBcml6b25hIERpYW1vbmRiYWNrcyYjODIxNzsgb3duZXJzaGlw
IGluIHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgY291cnQgYmF0dGxlIHdpdGggTWFyaWNvcGEgQ291bnR5Ljwv
cD48cD5UaGUgRGlhbW9uZGJhY2tzIGhhdmUgc3VlZCB0aGUgY291bnR5LCBzZWVraW5nIHRvIHJl
bW92ZSBhIGNsYXVzZSBmcm9tIHRoZWlyIHN0YWRpdW0gbGVhc2UgdG8gYWxsb3cgdGhlIHRlYW0g
dG8gbG9vayB0byBtb3ZlIGVsc2V3aGVyZS48L3A+PHA+VGhlIHRlYW0gY29udGVuZHMgaW4gdGhl
IGxhd3N1aXQgdGhhdCB0aGUgY291bnR5IGhhcyBmYWlsZWQgdG8gYWxsb2NhdGUgc29tZSAkMTg3
IG1pbGxpb24gZm9yIG1haW50ZW5hbmNlIGFuZCBpbXByb3ZlbWVudHMgYXQgQ2hhc2UgRmllbGQg
aW4gUGhvZW5peC48L3A+PHA+TWFuZnJlZCwgc3BlYWtpbmcgYXQgYSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2Us
IHNhaWQgdGhhdCAmIzgyMjA7dG8gYmUgYSBtYWpvciBsZWFndWUtcXVhbGl0eSBzdGFkaXVtLCYj
ODIyMTsgQ2hhc2UgRmllbGQgJiM4MjIwO25lZWRzIHdvcmsuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgY291
bnR5IGhhcyBhc2tlZCB0aGF0IHRoZSBzdWl0IGJlIGRpc21pc3NlZCBhbmQgdGhlIG1hdHRlciBz
ZW50IHRvIGFyYml0cmF0aW9uLjwvcD48cD5Pd25lciA8c3Ryb25nPktlbiBLZW5kcmljayA8L3N0
cm9uZz5zYWlkIGxhc3Qgd2VlayB0aGF0IHRoZSB0ZWFtIHdpbGwgbm90IGdvIHRvIGFyYml0cmF0
aW9uIHRvIHJlc29sdmUgdGhlIGRpc3B1dGUuPC9wPjxwPk9yaW9sZXMgZ2FpbiBCbGVpZXI8L3A+
PHA+QmFsdGltb3JlIGFjcXVpcmVkIGl0cyBzZWNvbmQgbGVmdC1oYW5kZWQgcGl0Y2hlciBpbiB0
aHJlZSBkYXlzIHdoZW4gdGhlIE5ldyBZb3JrIFlhbmtlZXMgZGVhbHQgPHN0cm9uZz5SaWNoYXJk
IEJsZWllciA8L3N0cm9uZz50byB0aGUgT3Jpb2xlcyBmb3IgYSBwbGF5ZXIgdG8gYmUgbmFtZWQg
b3IgY2FzaC4gQmxlaWVyIGhhZCBhIDEuOTYgRVJBIGluIDIzIGdhbWVzIGZvciB0aGUgWWFua2Vl
cyBsYXN0IHNlYXNvbi4gSGUgd2FzIGRlc2lnbmF0ZWQgZm9yIGFzc2lnbm1lbnQgbGFzdCB3ZWVr
IHdoZW4gTmV3IFlvcmsgZmluYWxpemVkIGEgY29udHJhY3Qgd2l0aCBmaXJzdCBiYXNlbWFuIDxz
dHJvbmc+Q2hyaXMgQ2FydGVyLjwvc3Ryb25nPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.