MLB notebook: Mets send reliever Hansel Robles to minors, recall Josh Smoker

PHA+U2VhcmNoaW5nIGZvciBhbnN3ZXJzIGluIGEgd29iYmx5IGJ1bGxwZW4sIHRoZSBOZXcgWW9y
ayBNZXRzIG9wdGlvbmVkIHN0cnVnZ2xpbmcgcmlnaHQtaGFuZGVyIDxzdHJvbmc+SGFuc2VsIFJv
YmxlcyA8L3N0cm9uZz50byBUcmlwbGUtQSBMYXMgVmVnYXMgb24gVHVlc2RheSBhbmQgcmVjYWxs
ZWQgbGVmdHkgPHN0cm9uZz5Kb3NoIFNtb2tlciA8L3N0cm9uZz5mcm9tIHRoZWlyIHRvcCBmYXJt
IGNsdWIuPC9wPjxwPlRoZSBtb3ZlIHdhcyBhIGJpdCBzdXJwcmlzaW5nIGJlY2F1c2UgUm9ibGVz
IGhhZCBiZWVuIGEgc3RhcGxlIG9mIE5ldyBZb3JrJiM4MjE3O3MgcmVsaWVmIGNvcnBzIHNpbmNl
IGhlIHdhcyBjYWxsZWQgdXAgaW4gQXByaWwgMjAxNSAmIzgyMTI7IGFuZCBoZSB3YXMgb24gYW4g
ZXh0ZW5kZWQgcm9sbCB1bnRpbCBmYWxsaW5nIGFwYXJ0IGp1c3QgcmVjZW50bHkuIEhlIHB1dCB0
b2dldGhlciAxMiBjb25zZWN1dGl2ZSBzY29yZWxlc3Mgb3V0aW5ncyBmcm9tIEFwcmlsIDEzIHRv
IE1heSAxMCBiZWZvcmUgZ2V0dGluZyBoaXQgaGFyZCBpbiBoaXMgbGFzdCB0aHJlZSBnYW1lcywg
aW5jcmVhc2luZyBoaXMgRVJBIGZyb20gMS40MiB0byA2LjIzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UganVz
dCB0aG91Z2h0IGl0IHdhcyB0aW1lIGZvciBoaW0gdG8gZ28gZG93biBhbmQga2luZCBvZiB3b3Jr
IG9uIGEgY291cGxlIHRoaW5ncywmIzgyMjE7IG1hbmFnZXIgPHN0cm9uZz5UZXJyeSBDb2xsaW5z
IDwvc3Ryb25nPnNhaWQuICYjODIyMDtSaWdodC1oYW5kIGhpdHRlcnMgaGl0IHRoaXMgZ3V5IHdh
eSB0b28gaGFyZCBmb3IgYSBndXkgd2l0aCB0aGF0IGtpbmQgb2Ygc3R1ZmYsIGVzcGVjaWFsbHkg
ZnJvbSBoaXMgZGVsaXZlcnkgYW5nbGUuIFNvLCBpdCBqdXN0IHRlbGxzIHlvdSBoZSYjODIxNztz
IGxlYXZpbmcgc3R1ZmYgb24gdGhlIGlubmVyIGhhbGYgb2YgdGhlIHBsYXRlIGFuZCB3ZSYjODIx
Nzt2ZSBnb3QgdG8gZ2V0IGhpbSB0byBnZXQgdGhlIGJhbGwgYXdheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRo
ZSAyNi15ZWFyLW9sZCBSb2JsZXMgd2FzIDQtMSBpbiAyMSBnYW1lcyBidXQgYWxsb3dlZCBmb3Vy
IGhvbWVycywgMTAgaGl0cyBhbmQgMTIgcnVucyBvdmVyIDImIzg1MzI7IGlubmluZ3MgaW4gaGlz
IHBhc3QgdGhyZWUgYXBwZWFyYW5jZXMuPC9wPjxwPkhlIGdhdmUgdXAgYSB0aHJlZS1ydW4gaG9t
ZXIgU3VuZGF5IHRvIDxzdHJvbmc+QW5kcmVsdG9uIFNpbW1vbnMgPC9zdHJvbmc+YWZ0ZXIgdGhl
IE1ldHMgaGFkIHRyaW1tZWQgYSBuaW5lLXJ1biBkZWZpY2l0IHRvIGZvdXIuIFRoZXkgZW5kZWQg
dXAgbG9zaW5nIDEyLTUgdG8gdGhlIExvcyBBbmdlbGVzIEFuZ2VscyBmb3IgdGhlaXIgZWlnaHRo
IGRlZmVhdCBpbiAxMCBnYW1lcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSB2ZWxvY2l0eSYjODIxNztzIHRo
ZXJlLiBJdCYjODIxNztzIGp1c3QgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIG5vdCBsb2NhdGluZyBoaXMgcGl0
Y2hlcywmIzgyMjE7IENvbGxpbnMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgZ290IHRvIHN0YXJ0
IG1ha2luZyBzb21lIHBpdGNoZXMuIEhlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBoZXJlIGxvbmcgZW5vdWdoIG5v
dyB0aGF0IHdlIHNob3VsZCBzdGFydCB0byBiZSBhYmxlIHRvIHNlZSBiZXR0ZXIgY29tbWFuZCBv
ZiBjZXJ0YWlubHkgaGlzIHNsaWRlciBvciBoaXMgZmFzdGJhbGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5OZXcg
WW9yayByZWxpZXZlcnMgcmFua2VkIDI4dGggaW4gdGhlIG1ham9ycyB3aXRoIGEgNS4wOCBFUkEg
Z29pbmcgaW50byBUdWVzZGF5IG5pZ2h0JiM4MjE3O3MgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IFNhbiBEaWVnbywg
aW5jbHVkaW5nIGFuIDguMDcgbWFyayBpbiB0aGUgcHJldmlvdXMgMTAgZ2FtZXMuPC9wPjxwPlNt
b2tlciBlbnRlcmVkIGluIHJlbGllZiBvZiA8c3Ryb25nPk1hdHQgSGFydmV5IDwvc3Ryb25nPnRv
IHN0YXJ0IHRoZSBzaXh0aCBpbm5pbmcgVHVlc2RheSBuaWdodCBhbmQgZ2F2ZSB1cCBhIGhvbWUg
cnVuIHRvIDxzdHJvbmc+UnlhbiBTY2hpbXBmIDwvc3Ryb25nPm9uIGhpcyBmaXJzdCBwaXRjaC48
L3A+PHA+VmV0ZXJhbiBzaG9ydHN0b3AgPHN0cm9uZz5Kb3NlIFJleWVzIDwvc3Ryb25nPnJldHVy
bmVkIHRvIHRoZSBsaW5ldXAgYWZ0ZXIgZ2V0dGluZyBzY3JhdGNoZWQgU3VuZGF5IGR1ZSB0byB0
aWdodG5lc3MgaW4gaGlzIGxlZnQgcmliY2FnZSwgYW5kIHNldmVyYWwgcGxheWVycyB3ZXJlIHNl
dCB0byBtYWtlIG1pbm9yIGxlYWd1ZSByZWhhYiBhcHBlYXJhbmNlcyBUdWVzZGF5IG5pZ2h0Ljwv
cD48cD5MZWZ0LWhhbmRlciA8c3Ryb25nPlN0ZXZlbiBNYXR6IDwvc3Ryb25nPihlbGJvdyBpbmZs
YW1tYXRpb24pIHdhcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gdGhyb3cgYWJvdXQgNzAgcGl0Y2hlcyBpbiBhIHN0
YXJ0IGZvciBUcmlwbGUtQSBMYXMgVmVnYXMgYXQgUm91bmQgUm9jaywgd2hlcmUgPHN0cm9uZz5U
cmF2aXMgZCYjODIxNztBcm5hdWQgPC9zdHJvbmc+KGJydWlzZWQgd3Jpc3QpIHdhcyBleHBlY3Rl
ZCB0byBjYXRjaCBuaW5lIGlubmluZ3MuIFJpZ2h0LWhhbmRlciA8c3Ryb25nPlNldGggTHVnbyA8
L3N0cm9uZz4oZWxib3cgaW5mbGFtbWF0aW9uKSB3YXMgcmVhZHkgdG8gc3RhcnQgZm9yIENsYXNz
IEEgU3QuIEx1Y2llIGF0IEJyYWRlbnRvbiwgYW5kIHNob3J0c3RvcCA8c3Ryb25nPkFzZHJ1YmFs
IENhYnJlcmEgPC9zdHJvbmc+KHNwcmFpbmVkIGxlZnQgdGh1bWIpIHdhcyBzZXQgdG8gcGxheSBm
b3IgRG91YmxlLUEgQmluZ2hhbXRvbiBhdCBSaWNobW9uZC48L3A+PHA+TmF0aW9uYWxzLCBNYXJp
bmVyczwvcD48cD5PbiBXZWRuZXNkYXksIE1hcmluZXJzIHJpZ2h0eSA8c3Ryb25nPlNhbSBHYXZp
Z2xpbyA8L3N0cm9uZz5sb29rcyB0byBidWlsZCB1cG9uIGhpcyBmaXJzdCBiaWcgbGVhZ3VlIHN0
YXJ0LCB3aGVuIGhlIHRocmV3IGZpdmUgc2h1dG91dCBpbm5pbmdzIGFnYWluc3QgdGhlIFdoaXRl
IFNveCBsYXN0IHdlZWsuIEdhdmlnbGlvIHdpbGwgcGl0Y2ggaW4gV2FzaGluZ3Rvbiwgd2hlcmUg
PHN0cm9uZz5CcnljZSBIYXJwZXIgPC9zdHJvbmc+YW5kIHRoZSBOYXRpb25hbHMgaG9tZXJlZCBm
b3VyIHRpbWVzIGluIHJvbXBpbmcgcGFzdCBTZWF0dGxlIDEwLTEgVHVlc2RheSBuaWdodC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.