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MLB notebook: Pirates catcher Francisco Cervelli still out with foot injury

Associated Press

Published: May 1, 2017 - 10:22 PM

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