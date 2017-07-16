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MLB notebook: Red Sox to protest lack of interference call on Yankees

Associated Press

Published: July 16, 2017 - 11:11 PM | Updated: July 17, 2017 - 07:38 AM
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In this Saturday, July 15, 2017 photo, New York Yankees' Matt Holliday, center, retreats to first base and Jacoby Ellsbury arrives on a ground ball as the throw from second base bounces off Ellsbury past Boston Red Sox's Mitch Moreland (18) during the 11th inning of a baseball game in Boston. Red Sox manager John Farrell says Boston will move forward with a formal protest over the lack of an interference call on the play. (AP Photo/Michael Dwyer)


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