MLB notebook: Reds left-hander Brandon Finnegan leaves after single inning

PHA+UmVkcyBsZWZ0LWhhbmRlciA8c3Ryb25nPkJyYW5kb24gRmlubmVnYW48L3N0cm9uZz4gbGVm
dCBhZnRlciBvbmx5IG9uZSBpbm5pbmcgU2F0dXJkYXkgYmVjYXVzZSBvZiBhIHN0cmFpbmVkIG11
c2NsZSBpbiB0aGUgYmFjayBvZiBoaXMgbGVmdCBzaWRlLjwvcD48cD5GaW5uZWdhbiB3YWxrZWQg
dGhyZWUsIHRocmV3IGEgd2lsZCBwaXRjaCBhbmQgYWxsb3dlZCBhIHBhaXIgb2YgcnVucyBieSB0
aGUgdmlzaXRpbmcgQnJld2Vycy4gSGUgdGhyZXcgb25seSAxMCBzdHJpa2VzIG91dCBvZiAyNCBw
aXRjaGVzIGFuZCB3YXMgcmVwbGFjZWQgYnkgPHN0cm9uZz5Sb2JlcnQgU3RlcGhlbnNvbjwvc3Ry
b25nPiBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGlubmluZy48L3A+PHA+RmlubmVnYW4mIzgyMTc7cyBpbmp1cnkg
ZnVydGhlciBkZXBsZXRlcyBDaW5jaW5uYXRpJiM4MjE3O3Mgcm90YXRpb24uIDxzdHJvbmc+SG9t
ZXIgQmFpbGV5PC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPkFudGhvbnkgRGVTY2xhZmFuaTwvc3Ryb25n
PiBvcGVuZWQgdGhlIHNlYXNvbiBvbiB0aGUgZGlzYWJsZWQgbGlzdCBhbmQgYXJlbiYjODIxNzt0
IGNsb3NlIHRvIHJldHVybmluZyBmcm9tIGVsYm93IHByb2JsZW1zLiA8c3Ryb25nPlJvb2tpZSBE
YXZpczwvc3Ryb25nPiBpcyBvbiB0aGUgZGlzYWJsZWQgbGlzdCB3aXRoIGEgYnJ1aXNlZCByaWdo
dCBmb3JlYXJtLjwvcD48cD5QaXJhdGVzJiM4MjE3OyBQb2xhbmNvIGh1cnQ8L3A+PHA+UGl0dHNi
dXJnaCBQaXJhdGVzIG91dGZpZWxkZXIgPHN0cm9uZz5HcmVnb3J5IFBvbGFuY28gPC9zdHJvbmc+
d2FzIHNjcmF0Y2hlZCBmcm9tIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgbGluZXVwIGFnYWluc3QgdGhlIENo
aWNhZ28gQ3VicyBiZWNhdXNlIG9mIGEgZ3JvaW4gaW5qdXJ5LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkpvc2gg
SGFycmlzb24gPC9zdHJvbmc+dG9vayBQb2xhbmNvJiM4MjE3O3MgcGxhY2UgaW4gbGVmdCBmaWVs
ZCBhZ2FpbnN0IHRoZSBDdWJzLiA8c3Ryb25nPkFsZW4gSGFuc29uIDwvc3Ryb25nPnN0YXJ0ZWQg
YXQgc2Vjb25kIGJhc2UuPC9wPjxwPlRleGFzJiM4MjE3OyBDYXNobmVyIG9mZiBETDwvcD48cD5U
aGUgVGV4YXMgUmFuZ2VycyBhY3RpdmF0ZWQgPHN0cm9uZz5BbmRyZXcgQ2FzaG5lcjwvc3Ryb25n
PiBmcm9tIHRoZSAxMC1kYXkgZGlzYWJsZWQgbGlzdCBmb3IgaGlzIGZpcnN0IHN0YXJ0IG9mIHRo
ZSBzZWFzb24gYWdhaW5zdCB0aGUgU2VhdHRsZSBNYXJpbmVycyBhbmQgb3B0aW9uZWQgcmlnaHQt
aGFuZGVyIDxzdHJvbmc+TmljayBNYXJ0aW5leiA8L3N0cm9uZz50byBUcmlwbGUtQSBSb3VuZCBS
b2NrLjwvcD48cD5UaGUgUmFuZ2VycyBhbHNvIGFjdGl2YXRlZCA8c3Ryb25nPlRhbm5lciBTY2hl
cHBlcnMgPC9zdHJvbmc+YW5kIGFzc2lnbmVkIGhpbSB0byBSb3VuZCBSb2NrIG9uIFNhdHVyZGF5
LjwvcD48cD5MYXN0IHllYXIsIENhc2huZXIgd2FzIDUtMTEgd2l0aCBhIDUuMjUgRVJBIHdpdGgg
U2FuIERpZWdvIGFuZCBNaWFtaS48L3A+PHA+R2lhbnRzJiM4MjE3OyBQYXJrZXIgaW5qdXJlZDwv
cD48cD5TYW4gRnJhbmNpc2NvIEdpYW50cyBsZWZ0IGZpZWxkZXIgPHN0cm9uZz5KYXJyZXR0IFBh
cmtlciA8L3N0cm9uZz5icm9rZSBoaXMgcmlnaHQgY29sbGFyYm9uZSBkdXJpbmcgU2F0dXJkYXkm
IzgyMTc7cyA1LTAgbG9zcyB0byB0aGUgQ29sb3JhZG8gUm9ja2llcyB3aGVuIGhlIGNyYXNoZWQg
aW50byB0aGUgd2FsbCB3aGlsZSBtYWtpbmcgYSBydW5uaW5nIGNhdGNoLjwvcD48cD5QYXJrZXIm
IzgyMTc7cyBncmFiIHJvYmJlZCA8c3Ryb25nPkQuSi4gTGFNYWhpZXU8L3N0cm9uZz4gb2YgYW4g
ZXh0cmEtYmFzZSBoaXQgd2l0aCB0d28gb3V0cyBpbiB0aGUgZm91cnRoIGlubmluZy48L3A+PHA+
QWZ0ZXIgdGhlIGNvbGxpc2lvbiwgUGFya2VyIHNwcmludGVkIHRvd2FyZCB0aGUgaW5maWVsZCwg
c3RvcHBlZCBhbmQgZHJvcHBlZCB0byBoaXMga25lZXMgb24gdGhlIG91dGZpZWxkIGdyYXNzLiBI
ZSB3YXMgZXhhbWluZWQgYnkgdHJhaW5lcnMgYW5kIHJlcGxhY2VkIGJ5IDxzdHJvbmc+QWFyb24g
SGlsbDwvc3Ryb25nPi48L3A+PHA+UmF5cyBzdGFydGVyIGRyb3BzIG91dDwvcD48cD5UYW1wYSBC
YXkgUmF5cyBzdGFydGVyIDxzdHJvbmc+SmFrZSBPZG9yaXp6aSA8L3N0cm9uZz5sZWZ0IGhpcyBz
dGFydCBhZ2FpbnN0IHRoZSBCb3N0b24gUmVkIFNveCBvbiBTYXR1cmRheSBhZnRlciBoaXMgZmly
c3QgcGl0Y2ggb2YgdGhlIHNlY29uZCBpbm5pbmcgYmVjYXVzZSBvZiBsZWZ0IGhhbXN0cmluZyB0
aWdodG5lc3MuPC9wPjxwPk9kb3JpenppLCB3aG8gZmFjZWQgZm91ciBiYXR0ZXJzIGluIHRoZSBm
aXJzdCwgdGhyZXcgYSBwaXRjaCB0byA8c3Ryb25nPk1pdGNoIE1vcmVsYW5kIDwvc3Ryb25nPmFu
ZCBiZW50IG92ZXIgaW4gYXBwYXJlbnQgcGFpbi4gQWZ0ZXIgdHdvIHdhcm11cCBwaXRjaGVzLCBo
ZSB3YWxrZWQgc2xvd2x5IG9mZiB0aGUgbW91bmQuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RXJhc21vIFJhbWly
ZXogPC9zdHJvbmc+ZW50ZXJlZCBhbmQgZ2F2ZSB1cCBhIGhvbWVyIHRvIE1vcmVsYW5kIG9uIGhp
cyBmaXJzdCBwaXRjaC48L3A+PHA+TWV0cyBjaGllZjogTm8gd29ycmllczwvcD48cD5OZXcgWW9y
ayBNZXRzIHJpZ2h0LWhhbmRlciA8c3Ryb25nPk5vYWggU3luZGVyZ2FhcmQ8L3N0cm9uZz4mIzgy
MTc7cyBleGl0cyBmcm9tIHR3byByZWNlbnQgc3RhcnRzIGJlY2F1c2Ugb2YgZmluZ2VyIGlzc3Vl
cyBhcmVuJiM4MjE3O3QgY2F1c2UgZm9yIGNvbmNlcm4sIG1hbmFnZXIgPHN0cm9uZz5UZXJyeSBD
b2xsaW5zIDwvc3Ryb25nPnNheXMuPC9wPjxwPlN5bmRlcmdhYXJkIGxlZnQgRnJpZGF5JiM4MjE3
O3MgZ2FtZSBhdCBNaWFtaSBhZnRlciBzaXggaW5uaW5ncyBkdWUgdG8gdHdvIGJsZWVkaW5nIGZp
bmdlcm5haWxzLCBhbmQgaGUgbGVmdCBoaXMgZmlyc3Qgc3RhcnQgb2YgdGhlIHNlYXNvbiBhZnRl
ciBzaXggc2NvcmVsZXNzIGlubmluZ3MgYmVjYXVzZSBvZiBhIGJsaXN0ZXIuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtTaW5jZSBpdCYjODIxNztzIHR3byBkaWZmZXJlbnQgdGhpbmdzLCBJIGRvbiYjODIxNzt0IHRo
aW5rIGl0JiM4MjE3O3MgYW55dGhpbmcgdG8gd29ycnkgYWJvdXQsJiM4MjIxOyBDb2xsaW5zIHNh
aWQgU2F0dXJkYXkuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIGhlJiM4MjE3O2xsIGJlIE9LLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.