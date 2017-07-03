MLB notebook: Rookies settling in atop baseball’s leaderboards

PHA+VGhlIEFtZXJpY2FuIExlYWd1ZSYjODIxNztzIGhvbWUgcnVuIGxlYWRlciBpcyBhIHJvb2tp
ZS4gU2FtZSBpbiB0aGUgTmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlLjwvcD48cD5UaGUgQUwgYmF0dGluZyByYWNl
PyBBIHJvb2tpZSBpcyBpbiBmcm9udCB0aGVyZSwgdG9vLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkFhcm9uIEp1
ZGdlLCBDb2R5IEJlbGxpbmdlciA8L3N0cm9uZz5hbmQgPHN0cm9uZz5CZW4gR2FtZWwgPC9zdHJv
bmc+aGF2ZSBtYWRlIHF1aXRlIGFuIGltcHJlc3Npb24gYWxyZWFkeSBkdXJpbmcgdGhlIGZpcnN0
IGhhbGYgb2YgdGhpcyAyMDE3IHNlYXNvbiwgd2l0aCBKdWRnZSBhbmQgQmVsbGluZ2VyIHNsdWdn
aW5nIHRoZWlyIHdheSB0byBzdGFyZG9tIGZvciB0aGUgWWFua2VlcyBhbmQgRG9kZ2Vycy48L3A+
PHA+R2FtZWwsIHdobyBwbGF5ZWQgYnJpZWZseSBmb3IgdGhlIFlhbmtlZXMgbGFzdCB5ZWFyIGJl
Zm9yZSBiZWluZyB0cmFkZWQsIGhhcyBzZXR0bGVkIGluIG5pY2VseSBpbiBTZWF0dGxlLjwvcD48
cD5KdWRnZSBhbmQgQmVsbGluZ2VyIGFyZSB0aGUgdHdvIGhvbWUgcnVuIGxlYWRlcnMsIGFuZCBK
dWRnZSBpcyBhbHNvIHNlY29uZCBpbiB0aGUgQUwgYmF0dGluZyByYWNlICYjODIxMjsgbmluZSBw
b2ludHMgYmVoaW5kIEdhbWVsLiBJZiB0aGV5IGtlZXAgdGhpcyB1cCwgaXQgc2hvdWxkIGJlIGFu
b3RoZXIgYmFubmVyIHllYXIgZm9yIGJhc2ViYWxsJiM4MjE3O3MgdG9wIHJvb2tpZXMuPC9wPjxw
PkVudGVyaW5nIFN1bmRheSwgSnVkZ2UgYW5kIEJlbGxpbmdlciBoYWQgYWxyZWFkeSBjb21iaW5l
ZCBmb3IgNy4wIHdpbnMgYWJvdmUgcmVwbGFjZW1lbnQsIGFjY29yZGluZyB0byBCYXNlYmFsbC1S
ZWZlcmVuY2UuY29tLiBBbmQgQmVsbGluZ2VyIHdhc24mIzgyMTc7dCBldmVuIHRoZSBsZWFkZXIg
aW4gV0FSIGFtb25nIE5MIHJvb2tpZXMgJiM4MjEyOyBoZSB3YXMgYmVoaW5kIENvbG9yYWRvIGxl
ZnQtaGFuZGVyIDxzdHJvbmc+S3lsZSBGcmVlbGFuZC48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+SXQgbG9va3Mg
aW5jcmVhc2luZ2x5IGxpa2VseSB0aGF0IHRoZSB0d28gUm9va2llIG9mIHRoZSBZZWFyIHdpbm5l
cnMgd2lsbCBjb21iaW5lIGZvciBvdmVyIDEwLjAgV0FSLjwvcD48cD5PbiBNb25kYXksIHRoZSBZ
YW5rZWVzIGFubm91bmNlZCB0aGF0IEp1ZGdlIGFuZCA8c3Ryb25nPkdhcnkgU2FuY2hleiwgPC9z
dHJvbmc+dGhlIEJhYnkgQm9tYmVycyB3aG8gbGVhZCB0aGUgb2ZmZW5zZSwgd2lsbCBwYXJ0aWNp
cGF0ZSBpbiB0aGUgQWxsLVN0YXIgSG9tZSBSdW4gRGVyYnkgYXQgTWlhbWkgb24gSnVseSAxMC48
L3A+PHA+SnVkZ2UsIGEgcm9va2llIHdobyBob21lcmVkIGluIGhpcyBmaXJzdCBtYWpvciBsZWFn
dWUgYXQtYmF0IGxhc3QgQXVndXN0LCB0b3BzIHRoZSBtYWpvcnMgd2l0aCAyNyBob21lIHJ1bnMu
IEhlIGVudGVyZWQgTW9uZGF5IGxlYWRpbmcgdGhlIEFtZXJpY2FuIExlYWd1ZSB3aXRoIGEgLjMy
NyBiYXR0aW5nIGF2ZXJhZ2UgYW5kIDYyIFJCSS48L3A+PHA+TW9udGVybyB0byBUb3JvbnRvPC9w
PjxwPkNhc3Qgb2ZmIGJ5IHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgY2hhbXBpb25zLCA8c3Ryb25nPk1pZ3Vl
bCBNb250ZXJvIDwvc3Ryb25nPmhhcyBhIG5ldyBob21lIG5vcnRoIG9mIHRoZSBib3JkZXIuPC9w
PjxwPlRoZSB2ZXRlcmFuIGNhdGNoZXIgd2FzIHRyYWRlZCBieSB0aGUgQ2hpY2FnbyBDdWJzIHRv
IHRoZSBUb3JvbnRvIEJsdWUgSmF5cywgc2l4IGRheXMgYWZ0ZXIgaGUgYmxhbWVkIEN1YnMgcGl0
Y2hlciA8c3Ryb25nPkpha2UgQXJyaWV0YSA8L3N0cm9uZz5mb3IgYWxsb3dpbmcgc2V2ZW4gc3Rv
bGVuIGJhc2VzIGluIGEgNi0xIGxvc3MgdG8gV2FzaGluZ3Rvbi48L3A+PHA+VG9yb250byBhY3F1
aXJlZCB0aGUgdHdvLXRpbWUgQWxsLVN0YXIgYW5kIGNhc2ggZm9yIGEgcGxheWVyIHRvIGJlIG5h
bWVkIG9yIGNhc2guIEJsdWUgSmF5cyBtYW5hZ2VyIDxzdHJvbmc+Sm9obiBHaWJib25zIDwvc3Ry
b25nPnNhaWQgTW9udGVybyB3aWxsIGpvaW4gdGhlIHRlYW0gVHVlc2RheSBhdCBZYW5rZWUgU3Rh
ZGl1bS48L3A+PHA+U3RhYmxlIGluIERldHJvaXQ8L3A+PHA+RXZlcnkgdGltZSB0aGUgRGV0cm9p
dCBUaWdlcnMgbG9zZSBhbm90aGVyIGdhbWUsIHRoZSBmcmFuY2hpc2UgbW92ZXMgYSBiaXQgY2xv
c2VyIHRvIGEgaGlnaGx5IG11cmt5IGZ1dHVyZS4gSXQmIzgyMTc7cyBoYXJkIHRvIHNheSB3aGF0
IHRoZSByb3N0ZXIgd2lsbCBsb29rIGxpa2UgYSB5ZWFyIGZyb20gbm93ICYjODIxMjsgb3IgZXZl
biBhIG1vbnRoIGZyb20gbm93LjwvcD48cD5BbWlkIGFsbCB0aGF0IHVuY2VydGFpbnR5LCA8c3Ry
b25nPk1pY2hhZWwgRnVsbWVyIDwvc3Ryb25nPmhhcyBhZGRlZCBzb21lIG11Y2gtbmVlZGVkIHN0
YWJpbGl0eSBpbiB0aGUgc3RhcnRpbmcgcm90YXRpb24uPC9wPjxwPkFmdGVyIHdpbm5pbmcgUm9v
a2llIG9mIHRoZSBZZWFyIGhvbm9ycyBpbiAyMDE2LCBGdWxtZXIgaGFzIGJlZW4gb25lIG9mIHRo
ZSBtb3N0IGRlcGVuZGFibGUgcGl0Y2hlcnMgaW4gdGhlIEFtZXJpY2FuIExlYWd1ZSBzbyBmYXIg
dGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPkhlIGlzIERldHJvaXQmIzgyMTc7cyBsb25lIHJlcHJlc2VudGF0
aXZlIGZvciB0aGUgQWxsLVN0YXIgR2FtZSAmIzgyMTI7IGV2ZW4gPHN0cm9uZz5NaWd1ZWwgQ2Fi
cmVyYSA8L3N0cm9uZz5kaWRuJiM4MjE3O3QgbWFrZSBpdCB0aGlzIHRpbWUgJiM4MjEyOyBhbmQg
YXQgYWdlIDI0LCBoZSBjb3VsZCBiZSB0aGUgcGxheWVyIHRoZSBUaWdlcnMgZXZlbnR1YWxseSB0
cnkgdG8gcmVidWlsZCBhcm91bmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaW5uaW5nIFJvb2tpZSBvZiB0aGUg
WWVhciBhbmQgZ29pbmcgdG8gdGhlIEFsbC1TdGFyIEdhbWUgYXJlIHRoaW5ncyB5b3UgdGhpbmsg
YWJvdXQgZm9yIHlvdXIgd2hvbGUgbGlmZS4gT25jZSB5b3UgZ2V0IHRvIHRoaXMgbGV2ZWwsIHRo
b3VnaCwgeW91IGRvbiYjODIxNzt0IHJlYWxseSB0aGluayBvZiB5b3Vyc2VsZiBpbiB0aG9zZSBz
aXR1YXRpb25zLiBZb3UgYXJlIGp1c3QgdHJ5aW5nIHRvIHdpbiB5b3VyIG5leHQgZ2FtZSwmIzgy
MjE7IEZ1bG1lciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayBpdCB3aWxsIHNpbmsg
aW4gdW50aWwgSSBnZXQgZG93biB0aGVyZS4gSXQgd2FzIGdyZWF0IHRvIGhhdmUgYWxsIG15IHRl
YW1tYXRlcyBjb25ncmF0dWxhdGUgbWUuIEkga25ldyB0aGV5IG1lYW50IGl0LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+QmV0dHMgcmVwbGFjZXMgVHJvdXQ8L3A+PHA+QUwgTVZQIDxzdHJvbmc+TWlrZSBUcm91dCA8
L3N0cm9uZz53aWxsIG1pc3MgdGhlIEFsbC1TdGFyIEdhbWUgd2hpbGUgcmVoYWJpbGl0YXRpbmcg
aGlzIGxlZnQgdGh1bWIgYW5kIGJlIHJlcGxhY2VkIGluIHRoZSBzdGFydGluZyBsaW5ldXAgYnkg
Qm9zdG9uJiM4MjE3O3MgPHN0cm9uZz5Nb29raWUgQmV0dHMuPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlRoZSBM
b3MgQW5nZWxlcyBBbmdlbHMgc3RhciBvdXRmaWVsZGVyIHRvcmUgdGhlIHVsbmFyIGNvbGxhdGVy
YWwgbGlnYW1lbnQgaW4gdGhlIHRodW1iIG9uIE1heSAyOCBkdXJpbmcgYSBoZWFkZmlyc3Qgc2xp
ZGUgYW5kIGhhZCBzdXJnZXJ5IHRocmVlIGRheXMgbGF0ZXIuPC9wPjxwPk9uIFJvY2tpZXMgREw8
L3A+PHA+VGhlIENvbG9yYWRvIFJvY2tpZXMgcGxhY2VkIGluZmllbGRlci9vdXRmaWVsZGVyIDxz
dHJvbmc+SWFuIERlc21vbmQgPC9zdHJvbmc+b24gdGhlIDEwLWRheSBkaXNhYmxlZCBsaXN0IHdp
dGggYSBzdHJhaW5lZCByaWdodCBjYWxmIGFuZCByZWluc3RhdGVkIHNsdW1waW5nIG91dGZpZWxk
ZXIgPHN0cm9uZz5DYXJsb3MgR29uemFsZXouPC9zdHJvbmc+IERlc21vbmQgd2FzIGh1cnQgd2hp
bGUgY2hhc2luZyBhIGZseSBiYWxsIGluIEFyaXpvbmEgb24gU3VuZGF5LiBUaGlzIHdpbGwgYmUg
aGlzIHNlY29uZCBzdGludCBvbiB0aGUgREwgYWZ0ZXIgbWlzc2luZyB0aGUgc3RhcnQgb2YgdGhl
IHNlYXNvbiB3aXRoIGEgZnJhY3R1cmVkIGxlZnQgaGFuZC4gSGUmIzgyMTc7cyBoaXR0aW5nIC4y
ODMgd2l0aCBmaXZlIGhvbWVycyBhbmQgMjYgUkJJLjwvcD48cD5TdGF0cyBleHBlcnQgZGllczwv
cD48cD48c3Ryb25nPkRhdmlkIFZpbmNlbnQsIDwvc3Ryb25nPmEgV2FzaGluZ3RvbiBOYXRpb25h
bHMgb2ZmaWNpYWwgc2NvcmVyIGFuZCByZXNwZWN0ZWQgYmFzZWJhbGwgaGlzdG9yaWFuIHdobyBj
b21waWxlZCBob21lIHJ1biBzdGF0aXN0aWNzIGZvciB0aGUgU29jaWV0eSBmb3IgQW1lcmljYW4g
QmFzZWJhbGwgUmVzZWFyY2gsIGhhcyBkaWVkLiBIZSB3YXMgNjcuPC9wPjxwPlRoZSB0ZWFtIHNh
aWQgVmluY2VudCBkaWVkIFN1bmRheSBhdCBoaXMgaG9tZSBpbiBDZW50cmV2aWxsZSwgVmEuIFNB
QlIgYW5ub3VuY2VkIHRoYXQgVmluY2VudCwgd2hvIHdhcyBuaWNrbmFtZWQgdGhlICYjODIyMDtU
aGUgU3VsdGFuIG9mIFN3YXQgU3RhdHMsJiM4MjIxOyBkaWVkIGFmdGVyIGEgbG9uZyBiYXR0bGUg
d2l0aCBzdG9tYWNoIGNhbmNlci48L3A+PHA+SGUgd2FzIHRoZSBhdXRob3Igb2YgZml2ZSBib29r
cywgaW5jbHVkaW5nIDxlbT5Ib21lIFJ1bjogVGhlIERlZmluaXRpdmUgSGlzdG9yeSBvZiBCYXNl
YmFsbCYjODIxNztzIFVsdGltYXRlIFdlYXBvbiA8L2VtPmFuZCA8ZW0+SG9tZSBSdW4mIzgyMTc7
cyBNb3N0IFdhbnRlZDogVGhlIFRvcCAxMCBCb29rIG9mIE1vbnVtZW50YWwgRGluZ2Vycy48L2Vt
PjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.