MLB notebook: Sources: Rangers, Odor agree to contract extension

PHA+VGhlIFRleGFzIFJhbmdlcnMgY29udGludWVkIHRoZWlyIHNwcmluZ3RpbWUgdHJhZGl0aW9u
IG9mIGFncmVlaW5nIHRvIGNvbnRyYWN0IGV4dGVuc2lvbnMgd2l0aCBjb3JlIG1lbWJlcnMgb2Yg
dGhlIHRlYW0gYnkgcmVhY2hpbmcgYW4gYWdyZWVtZW50IHdpdGggc2Vjb25kIGJhc2VtYW4gPHN0
cm9uZz5Sb3VnbmVkIE9kb3I8L3N0cm9uZz4gb24gYSByZXBvcnRlZCBzaXgteWVhciBkZWFsIHdv
cnRoICQ0OS41IG1pbGxpb24uPC9wPjxwPlNvdXJjZXMgY29uZmlybWVkIHRoYXQgT2RvciBhbmQg
dGhlIFJhbmdlcnMgaGFkIHJlYWNoZWQgYSBkZWFsLCBidXQgY2x1YiBvZmZpY2lhbHMgd2VyZSBt
dW0gb24gYSBkZWFsIHRoYXQgd291bGQgYnV5IG91dCBPZG9yJiM4MjE3O3MgdGhyZWUgYXJiaXRy
YXRpb24geWVhcnMgYXMgd2VsbCBhcyBoaXMgZmlyc3QgdHdvIHllYXJzIG9mIGZyZWUgYWdlbmN5
LiBUaGUgZGVhbCBhbHNvIGluY2x1ZGVzIGNsdWIgb3B0aW9uIGZvciAyMDIzLjwvcD48cD5PZG9y
IG1hZGUgaGlzIG1ham9yIGxlYWd1ZSBkZWJ1dCBpbiAyMDE0IGluIGxhcmdlIHBhcnQgYmVjYXVz
ZSBvZiBhbiBpbmp1cnkgdG8gPHN0cm9uZz5KdXJpY2tzb24gUHJvZmFyPC9zdHJvbmc+LiBIZSBz
dGFydGVkIGF0IHNlY29uZCBiYXNlIG9uIE9wZW5pbmcgRGF5IGluIDIwMTUgYnV0IHN0cnVnZ2xl
ZCBvdmVyIHRoZSBmaXJzdCBmaXZlIHdlZWtzIGFuZCB3YXMgZGVtb3RlZCB0byBUcmlwbGUtQSBS
b3VuZCBSb2NrLjwvcD48cD5IZSBmaW5pc2hlZCB0aGUgc2Vhc29uIGJhY2sgaW4gdGhlIG1ham9y
cyBhbmQgbGFzdCBzZWFzb24gc3dhdHRlZCBhIHRlYW0taGlnaCAzMyBob21lcnMgaW4gMTUwIGdh
bWVzLiBIaXMgbW9zdCBtZW1vcmFibGUgbW9tZW50IG5hdGlvbmFsbHksIHRob3VnaCwgd2FzIHB1
bmNoaW5nIDxzdHJvbmc+Sm9zZSBCYXV0aXN0YTwvc3Ryb25nPiB0byBzcGFyayBhIGJyYXdsIHRo
YXQgcmVzdWx0ZWQgaW4gT2RvciBiZWluZyBzdXNwZW5kZWQgc2V2ZW4gZ2FtZXMuPC9wPjxwPlRo
ZSBkZWFsIGNvbWVzIG9ubHkgYSBmZXcgZGF5cyBhZnRlciBjYXRjaGVyIDxzdHJvbmc+Um9iaW5z
b24gQ2hpcmlub3M8L3N0cm9uZz4gd2FzIGdpdmVuIGEgc21hbGxlciBleHRlbnNpb24gdGhhdCBi
dXlzIG91dCBoaXMgMjAxOCBhcmJpdHJhdGlvbiB5ZWFyIGFuZCBhIGNsdWIgb3B0aW9uIGZvciAy
MDE5IHRoYXQgY291bGQga2VlcCBoaW0gZnJvbSBiZWNvbWluZyBhIGZyZWUgYWdlbnQuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gcmVhbGx5IGhhcHB5IGZvciBoaW0sJiM4MjIxOyBzaG9ydHN0b3Ag
PHN0cm9uZz5FbHZpcyBBbmRydXM8L3N0cm9uZz4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIGRlc2VydmVzIGl0
LiBJdCYjODIxNztzIGJlZW4gYW4gYW1hemluZyBqb3VybmV5IHNvIGZhci4gTm93IGlzIGp1c3Qg
dGhlIGJlZ2lubmluZyBvZiBoaXMgY2FyZWVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UHJvZ3Jlc3MgZm9yIFBy
aWNlPC9wPjxwPldoaWxlIHRoZXJlIGlzIHN0aWxsIG5vIHRpbWV0YWJsZSBmb3IgPHN0cm9uZz5E
YXZpZCBQcmljZTwvc3Ryb25nPiYjODIxNztzIHJldHVybiB0byBnYW1lIGFjdGl2aXR5LCB0aGUg
Qm9zdG9uIFJlZCBTb3ggZ290IGEgc21hbGwgYW1vdW50IG9mIGdvb2QgbmV3cyBvbiB0aGUgbGVm
dC1oYW5kZXImIzgyMTc7cyBhaWxpbmcgZWxib3cuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSB3YXMgYSBz
ZXJpZXMgb2Ygc3RyZW5ndGggdGVzdHMgZG9uZSB0aGlzIG1vcm5pbmcgaW4gdGhlIHRyYWluaW5n
IHJvb20gYW5kIFt3ZV0gZmVsdCBsaWtlIGhlIHdhcyBpbXByb3ZlZCB0byB0aGUgcG9pbnQgb2Yg
aW5pdGlhdGluZyBtb3JlIHRocm93aW5nLCYjODIyMTsgbWFuYWdlciA8c3Ryb25nPkpvaG4gRmFy
cmVsbDwvc3Ryb25nPiBzYWlkLjwvcD48cD5UaGF0IHByb2dyZXNzIGFsbG93ZWQgUHJpY2UgdG8g
dGFrZSBwYXJ0IGluIGEgZ2FtZSBvZiBjYXRjaCBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+Um95YWwgcm90YXRp
b248L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EYW5ueSBEdWZmeTwvc3Ryb25nPiB3aWxsIHN0YXJ0IG9uIE9wZW5p
bmcgRGF5IGZvciB0aGUgS2Fuc2FzIENpdHkgUm95YWxzIGFmdGVyIGhlIGJlZ2FuIGxhc3Qgc2Vh
c29uIGluIHRoZSBidWxscGVuLjwvcD48cD5NYW5hZ2VyIDxzdHJvbmc+TmVkIFlvc3QgPC9zdHJv
bmc+YWxzbyBhbm5vdW5jZWQgdGhlIHJlc3Qgb2YgaGlzIHJvdGF0aW9uIG9uIFNhdHVyZGF5LiA8
c3Ryb25nPklhbiBLZW5uZWR5PC9zdHJvbmc+IHdpbGwgc3RhcnQgdGhlIHNlY29uZCBnYW1lIGFu
ZCB0aGUgQXByaWwgMTAgaG9tZSBvcGVuZXIgYWdhaW5zdCBPYWtsYW5kLiA8c3Ryb25nPkphc29u
IEhhbW1lbCwgSmFzb24gVmFyZ2FzIDwvc3Ryb25nPmFuZCA8c3Ryb25nPk5hdGhhbiBLYXJuczwv
c3Ryb25nPiB3aWxsIHJvdW5kIG91dCB0aGUgcm90YXRpb24gaW4gdGhhdCBvcmRlci4gS2Fuc2Fz
IENpdHkgb3BlbnMgdGhlIHNlYXNvbiBvbiBBcHJpbCAzIGF0IE1pbm5lc290YS48L3A+PHA+V2Fp
dGluZyBnYW1lPC9wPjxwPkhvdXN0b24gQXN0cm9zIG1hbmFnZXIgPHN0cm9uZz5BLkouIEhpbmNo
PC9zdHJvbmc+IHdpbGwgaGF2ZSB0byB3YWl0IGF0IGxlYXN0IG9uZSBtb3JlIGRheSB0byBnZXQg
aGlzIGNvbXBsZXRlIGxpbmV1cCBpbnRvIGEgR3JhcGVmcnVpdCBMZWFndWUgZ2FtZS48L3A+PHA+
U2hvcnRzdG9wIDxzdHJvbmc+Q2FybG9zIENvcnJlYTwvc3Ryb25nPiwgYmFjayB3aXRoIHRoZSBj
bHViIGFmdGVyIGEgc3RpcnJpbmcgV29ybGQgQmFzZWJhbGwgQ2xhc3NpYywgY29tcGxhaW5lZCBv
ZiBtaWRzZWN0aW9uIHNvcmVuZXNzIGJyb3VnaHQgb24gYnkgZXh0ZW5zaXZlIGNvdWdoaW5nIGFu
ZCByZXF1ZXN0ZWQgb25lIG1vcmUgZGF5IG9mZi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7ZCBsaWtl
IHRvIHBsYXkgc29tZSBnYW1lcyBhbmQgaGF2ZSBhIHRydWUgbGluZXVwLCBidXQgZXZlbiB0b2Rh
eSB3aGVyZSBpdCBmZWVscyBsaWtlIGV2ZXJ5Ym9keSYjODIxNztzIGJhY2ssIHRoZW4gYWxsIHRo
ZSBzdWRkZW4gd2UgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBDb3JyZWEgaW4gdGhlIGxpbmV1cCwmIzgyMjE7
IEhpbmNoIHNhaWQgU2F0dXJkYXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtPcmlnaW5hbGx5IEkgcGxhbm5lZCBv
biBwbGF5aW5nIGhpbSBidXQgb25jZSBoZSBzaG93ZWQgdXAgaW4gdGhlICYjMTczO3RyYWluaW5n
IHJvb20gY291Z2hpbmcgYW5kIHNuaWZmaW5nIGFuZCBhbGwgdGhhdCBzdHVmZiBpdCB3YXMgZWFz
eSB0byBwdWxsIGhpbSBvdXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Db3JyZWEgc3RhcnRlZCBmZWVsaW5nIGNv
bGQtbGlrZSBzeW1wdG9tcyB3aGlsZSBzdGlsbCBpbiBMb3MgQW5nZWxlcyBmb3IgdGhlIFdCQyBm
aW5hbHMuIEhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBhcnJpdmUgYmFjayBpbiBTb3V0aCBGbG9yaWRhIHVudGls
IHRoZSBwcmUtZGF3biBob3VycyBvZiBGcmlkYXkgbW9ybmluZy4gU2F0dXJkYXkgbW9ybmluZyBt
YXJrZWQgaGlzIGZpcnN0IHRpbWUgYmFjayBpbiB0aGUgY2x1YmhvdXNlLjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.