MLB notebook: Tim Tebow has rough start with the Mets

PHA+PHN0cm9uZz5UaW0gVGVib3c8L3N0cm9uZz4gaGFzIGdvdHRlbiBvZmYgdG8gYSB0b3VnaCBz
dGFydCBpbiBoaXMgZmlyc3QgZ2FtZSBmb3IgdGhlIE5ldyBZb3JrIE1ldHMuPC9wPjxwPlRoZSBm
b3JtZXIgTkZMIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHN0cnVjayBvdXQgdHdpY2UsIGdyb3VuZGVkIGludG8gYSBk
b3VibGUgcGxheSwgd2FzIGhpdCBieSBhIHBpdGNoIGFuZCB0cmFwcGVkIG9mZiBmaXJzdCBiYXNl
IFdlZG5lc2RheSBpbiBhIHNwcmluZyB0cmFpbmluZyBleGhpYml0aW9uIGFnYWluc3QgQm9zdG9u
LiBUZWJvdyBiYXR0ZWQgZWlnaHRoIGFzIHRoZSBkZXNpZ25hdGVkIGhpdHRlciBmb3IgYSBzcGxp
dCBzcXVhZCBvZiBNZXRzLjwvcD48cD5UZWJvdyBsb29rZWQgYXQgc3RyaWtlIHRocmVlIGhpcyBm
aXJzdCB0aW1lIHVwIGFnYWluc3QgcmVpZ25pbmcgQUwgQ3kgWW91bmcgQXdhcmQgd2lubmVyIDxz
dHJvbmc+UmljayBQb3JjZWxsbzwvc3Ryb25nPi4gVGVib3cgaGFkIGEgZnJpZW5kbHkgd29yZCBm
b3IgcGxhdGUgdW1waXJlIDxzdHJvbmc+UnlhbiBBZGRpdG9uPC9zdHJvbmc+IGFmdGVyIGJlaW5n
IGNhbGxlZCBvdXQuPC9wPjxwPlRlYm93IGNhbWUgdXAgbmV4dCB3aXRoIHRoZSBiYXNlcyBsb2Fk
ZWQgYW5kIGJvdW5jZWQgaW50byBhIGRvdWJsZSBwbGF5IGFnYWluc3Q8c3Ryb25nPiBOb2UgUmFt
aXJlejwvc3Ryb25nPi4gQSBydW4gc2NvcmVkIG9uIHRoZSBncm91bmRlciwgYnV0IFRlYm93IGRp
ZG4mIzgyMTc7dCBnZXQgY3JlZGl0IGZvciBhbiBSQkkuIFRoZSB0aGlyZCB0aW1lIHVwLCBUZWJv
dyB3YXMgcGx1bmtlZCBpbiB0aGUgcmlnaHQgc2hvdWxkZXIgYnkgYSBwaXRjaCBhbmQgZG91Ymxl
ZCBvZmYgZmlyc3QgYmFzZSBvbiBhIGxpbmUgZHJpdmUuIFRlYm93IHN0cnVjayBvdXQgaW4gaGlz
IGxhc3QgdHJ5LjwvcD48cD5Xb3JsZCBCYXNlYmFsbCBDbGFzc2ljPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RnJl
ZGRpZSBGcmVlbWFuPC9zdHJvbmc+IHdhcyBib3JuIGFuZCByYWlzZWQgaW4gU291dGhlcm4gQ2Fs
aWZvcm5pYSBhbmQgYmxvc3NvbWVkIGludG8gYSBzdGFyIHdpdGggdGhlIEF0bGFudGEgQnJhdmVz
LjwvcD48cD5TdGFydGluZyB0aGlzIHdlZWssIGhlJiM4MjE3O3MgcHJvdWRseSBwbGF5aW5nIGlu
IHRoZSBXb3JsZCBCYXNlYmFsbCBDbGFzc2ljLiBGb3IgQ2FuYWRhICYjODIxMjsgYW5kIGZvciBh
IHNwZWNpYWwgcmVhc29uLjwvcD48cD5UaGUgQWxsLVN0YXIgZmlyc3QgYmFzZW1hbiBpcyBob25v
cmluZyBoaXMgbW90aGVyLCBSb3NlbWFyeSwgd2hvIGRpZWQgb2Ygc2tpbiBjYW5jZXIgd2hlbiBo
ZSB3YXMgMTAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtFdmVyeSBkYXkgaGVyZSwgaXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCBt
eSBtb20gYmVjYXVzZSBJJiM4MjE3O20gZG9pbmcgdGhpcyBmb3IgaGVyLCYjODIyMTsgRnJlZW1h
biBzYWlkIHRoaXMgd2Vlay4gJiM4MjIwO015IG1vbSBuZXZlciBiZWNhbWUgYSBVLlMuIGNpdGl6
ZW4sIHNoZSB3YXMgQ2FuYWRpYW4gdGhyb3VnaCBpbiB0aHJvdWdoLiBJdCYjODIxNztzIHByZXR0
eSBzcGVjaWFsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RnJlZW1hbiBhbmQgQ2FuYWRhIG9wZW4gdGhlIFdCQyBv
biBUaHVyc2RheSBuaWdodCBhZ2FpbnN0IGRlZmVuZGluZyBjaGFtcGlvbiBEb21pbmljYW4gUmVw
dWJsaWMuPC9wPjxwPlRoZSAyNy15ZWFyLW9sZCBGcmVlbWFuIG1hZGUgaGlzIGRlYnV0IHdpdGgg
Q2FuYWRhIG9uIFR1ZXNkYXkgaW4gYW4gZXhoaWJpdGlvbiBnYW1lIGFnYWluc3QgdGhlIFRvcm9u
dG8gQmx1ZSBKYXlzIHRoYXQgQ2FuYWRhIHdvbiA3LTEuIEZyZWVtYW4gY2FuIHBsYXkgZm9yIENh
bmFkYSBiZWNhdXNlIG9mIGEgV0JDIHJ1bGUgdGhhdCBhbGxvd3MgYSBwbGF5ZXIgdG8gY29tcGV0
ZSBmb3IgYSBjb3VudHJ5IGlmIGF0IGxlYXN0IG9uZSBwYXJlbnQgd2FzIGJvcm4gaW4gdGhhdCBj
b3VudHJ5LjwvcD48cD5XYWNoYSBrZWVwcyBwb3NpdGl2ZTwvcD48cD48c3Ryb25nPk1pY2hhZWwg
V2FjaGE8L3N0cm9uZz4gaG9wZXMgYW4gb2Zmc2Vhc29uIHdlaWdodGxpZnRpbmcgcHJvZ3JhbSBz
dHJlbmd0aGVuZWQgdGhlIG11c2NsZXMgaW4gaGlzIHJpZ2h0IHNob3VsZGVyIGFuZCB3aWxsIHBy
ZXZlbnQgYW5vdGhlciBzaG9ydGVuZWQgc2Vhc29uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QWxsIEkgY2FuIHJl
YWxseSBzYXkgaXMgdGhhdCBteSBhcm0ganVzdCBmZWVscyBnb29kIHJpZ2h0IG5vdywmIzgyMjE7
IFdhY2hhIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IGFmdGVyIGhlIGFsbG93ZWQgdHdvIGhpdHMgaW4gdGhyZWUg
c2NvcmVsZXNzIGlubmluZ3MgZHVyaW5nIHRoZSBTdC4gTG91aXMgQ2FyZGluYWxzJiM4MjE3OyA5
LTMgd2luIG92ZXIgV2FzaGluZ3Rvbi48L3A+PHA+V2FjaGEgaGFzIG5vdCBhbGxvd2VkIGEgcnVu
IGluIHNpeCBpbm5pbmdzIG92ZXIgdGhyZWUgc3ByaW5nIHRyYWluaW5nIG91dGluZ3MuIEFoZWFk
IG9mIGNhbXAsIGl0IHdhcyB1bmNsZWFyIHdoZXRoZXIgaGUgd291bGQgaGF2ZSB0byBlYXJuIGEg
cm90YXRpb24gc3BvdCwgYnV0IDxzdHJvbmc+QWxleCBSZXllcyYjODIxNzs8L3N0cm9uZz4gc2Vh
c29uLWVuZGluZyBlbGJvdyBpbmp1cnkgc29saWRpZmllZCBXYWNoYSYjODIxNztzIHBvc2l0aW9u
IGFzIGEgc3RhcnRlci48L3A+PHA+Um95YWxzIG1ha2UgbW92ZXM8L3A+PHA+VGhlIFJveWFscyBo
YXZlIHJlYXNzaWduZWQgcHJvc3BlY3QgPHN0cm9uZz5Kb3NoIFN0YXVtb250PC9zdHJvbmc+IHRv
IG1pbm9yLWxlYWd1ZSBjYW1wIGFuZCBvcHRpb25lZCA8c3Ryb25nPkt5bGUgWmltbWVyPC9zdHJv
bmc+IHRvIERvdWJsZS1BIE5vcnRod2VzdCBBcmthbnNhcywgbWVhbmluZyBuZWl0aGVyIG9mIHRo
ZSB0YWxlbnRlZCB5b3VuZyBwaXRjaGVycyB3aWxsIG1ha2UgdGhlIHRlYW0gb3V0IG9mIHNwcmlu
ZyB0cmFpbmluZy48L3A+PHA+U3RhdW1vbnQsIGEgMjMteWVhci1vbGQgcmlnaHQtaGFuZGVyLCBo
YXMgbW92ZWQgcmFwaWRseSB0aHJvdWdoIHRoZSBLYW5zYXMgQ2l0eSBzeXN0ZW0gYWZ0ZXIgc3Rh
cnRpbmcgbGFzdCBzZWFzb24gYXQgQ2xhc3MtQSBXaWxtaW5ndG9uLiBaaW1tZXIsIGEgMjUteWVh
ci1vbGQgcmlnaHQtaGFuZGVyLCBpcyBhIGZvcm1lciBmaXJzdC1yb3VuZCBkcmFmdCBwaWNrIHdo
byBoYXMgZGVhbHQgd2l0aCBudW1lcm91cyBpbmp1cmllcyB0aHJvdWdob3V0IGhpcyBjYXJlZXIu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.