MLB notebook: Tim Tebow hits home run in first minor league at-bat

PHA+PHN0cm9uZz5UaW0gVGVib3c8L3N0cm9uZz4gaGl0IGEgaG9tZSBydW4gaW4gaGlzIGZpcnN0
IGF0LWJhdCBhcyBhIE5ldyBZb3JrIE1ldHMgbWlub3IgbGVhZ3Vlci48L3A+PHA+VGhlIGZvcm1l
ciBORkwgcXVhcnRlcmJhY2sgY29ubmVjdGVkIGZvciBhIHR3by1ydW4gZHJpdmUgVGh1cnNkYXkg
bmlnaHQgZm9yIHRoZSBDb2x1bWJpYSBGaXJlZmxpZXMgaW4gYSBDbGFzcyBBIFNvdXRoIEF0bGFu
dGljIExlYWd1ZSBnYW1lIGFnYWluc3QgQXVndXN0YS48L3A+PHA+V2l0aCBhIDE1IG1waCB3aW5k
IGJsb3dpbmcgb3V0LCBUZWJvdyBsYXVuY2hlZCBhIHNob3QgYW5kIHN0b3BwZWQgYXQgc2Vjb25k
IGJhc2UsIHRoaW5raW5nIGl0IHdhcyBhIGRvdWJsZS4gQnV0IHRoZSBiYWxsIGhpdCBhIHJhaWxp
bmcganVzdCBhYm92ZSB0aGUgZmVuY2UgaW4gbGVmdC1jZW50ZXIgZmllbGQgYW5kIGFuIHVtcGly
ZSB0d2lybGVkIGhpcyBoYW5kIHRvIGluZGljYXRlIHRoZSBob21lci48L3A+PHA+VGVib3cgcHVt
cGVkIGhpcyBmaXN0IGluIHRoZSBhaXIgYXMgaGUgcm91bmRlZCB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgYmFz
ZXMgaW4gdGhlIHNlY29uZCBpbm5pbmcgYXMgdGhlIGNyb3dkIHdlbnQgd2lsZC4gSGUgc3RhcnRl
ZCB0aGUgZ2FtZSBpbiBsZWZ0IGZpZWxkLjwvcD48cD5JbiBzcHJpbmcgdHJhaW5pbmcgZm9yIHRo
ZSBNZXRzLCBUZWJvdyBiYXR0ZWQgLjE0OCBpbiAyNyBhcHBlYXJhbmNlcy4gSGUgc3RydWNrIG91
dCBlaWdodCB0aW1lcyBhbmQgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYW4gZXh0cmEgYmFzZSBoaXQgb3Ig
YW4gUkJJLjwvcD48cD5CcmF2ZXMmIzgyMTc7IG1pbm9yIGxlYWd1ZTwvcD48cD5GcmVlIGFnZW50
IHNsdWdnZXIgPHN0cm9uZz5SeWFuIEhvd2FyZDwvc3Ryb25nPiByZWFjaGVkIGEgbWlub3IgbGVh
Z3VlIGRlYWwgd2l0aCB0aGUgQXRsYW50YSBCcmF2ZXMsIGhvcGluZyBmb3IgYW5vdGhlciBjaGFu
Y2UgdG8gcGxheSBpbiB0aGUgbWFqb3JzLjwvcD48cD5UaGUgMzcteWVhci1vbGQgSG93YXJkIHdh
c24mIzgyMTc7dCBzaWduZWQgYnkgdGhlIFBoaWxhZGVscGhpYSBQaGlsbGllcyBhZnRlciBsYXN0
IHNlYXNvbi4gVGhlIEJyYXZlcyBtYWRlIHRoZSBkZWFsIFRodXJzZGF5LjwvcD48cD5Ib3dhcmQg
d2lsbCByZXBvcnQgdG8gZXh0ZW5kZWQgc3ByaW5nIHRyYWluaW5nIG5leHQgd2Vlay4gVGhlIGZp
cnN0IGJhc2VtYW4gd2lsbCB0aGVuIGpvaW4gVHJpcGxlLUEgR3dpbm5ldHQgd2hlbiBoZSYjODIx
NztzIHJlYWR5LjwvcD48cD5ZYW5rZWVzJiM4MjE3OyBkaXNhYmxlZCBsaXN0PC9wPjxwPlRvcCBZ
YW5rZWVzIHBpdGNoaW5nIHByb3NwZWN0IDxzdHJvbmc+SmFtZXMgS2FwcmllbGlhbiA8L3N0cm9u
Zz53YXMgcGxhY2VkIG9uIHRoZSBtaW5vciBsZWFndWUgZGlzYWJsZWQgbGlzdCBiZWNhdXNlIG9m
IHBhaW4gaW4gaGlzIHJpZ2h0IGVsYm93IGFuZCB3aWxsIGJlIHNlbnQgZm9yIHNjYW5zLjwvcD48
cD5OZXcgWW9yayBzYWlkIFRodXJzZGF5IHRoYXQgdGhlIDIzLXllYXItb2xkIHJpZ2h0LWhhbmRl
ciwgdGFrZW4gd2l0aCB0aGUgMTZ0aCBvdmVyYWxsIHBpY2sgaW4gdGhlIDIwMTUgYW1hdGV1ciBk
cmFmdCwgd2lsbCBoYXZlIGFuIE1SSSBhbmQgYSBkeWUgY29udHJhc3QgTVJJLjwvcD48cD5IaXMg
MjAxNiBzZWFzb24gd2FzIGN1dCBzaG9ydCBhZnRlciBoaXMgdGhpcmQgc3RhcnQgYXQgQ2xhc3Mg
QSBUYW1wYSwgb24gQXByaWwgMjEsIGJlY2F1c2Ugb2YgYSBzdHJhaW5lZCByaWdodCBmbGV4b3Ig
dGVuZG9uLiA8L3A+PHA+SGUgd2FzIGxpbWl0ZWQgdG8gb25lIG1ham9yIGxlYWd1ZSBzcHJpbmcg
dHJhaW5pbmcgYXBwZWFyYW5jZSwgc3RyaWtpbmcgb3V0IHRocmVlIGluIHR3byBzY29yZWxlc3Mg
aW5uaW5ncyBhZ2FpbnN0IFRvcm9udG8gb24gTWFyY2ggMTYuIEhlIHdhcyBhc3NpZ25lZCB0byBD
bGFzcyBBIFRhbXBhIGFnYWluIGZvciB0aGUgc3RhcnQgb2YgdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPldo
aXRlIFNveCBsaW5ldXA8L3A+PHA+VGhlIENoaWNhZ28gV2hpdGUgU294IHBsYWNlZCByZWxpZXZl
ciA8c3Ryb25nPkpha2UgUGV0cmlja2E8L3N0cm9uZz4gb24gdGhlIDEwLWRheSBkaXNhYmxlZCBs
aXN0IGJlY2F1c2Ugb2YgYSBzdHJhaW5lZCBtdXNjbGUgb24gdGhlIHJpZ2h0IHNpZGUgb2YgaGlz
IGJhY2suPC9wPjxwPlRoZSBtb3ZlIGNhbWUgYmVmb3JlIFRodXJzZGF5JiM4MjE3O3Mgc2VyaWVz
IGZpbmFsZSB3aXRoIHRoZSBEZXRyb2l0IFRpZ2Vycy48L3A+PHA+UGV0cmlja2EgcGl0Y2hlZCBv
bmUgc2NvcmVsZXNzIGlubmluZyBpbiBUdWVzZGF5JiM4MjE3O3Mgb3BlbmVyLiA8L3A+PHA+VGhl
IHJpZ2h0LWhhbmRlciBpcyBiZWluZyByZXBsYWNlZCBvbiB0aGUgcm9zdGVyIGJ5IHJpZ2h0LWhh
bmRlciA8c3Ryb25nPlRvbW15IEthaG5sZTwvc3Ryb25nPiBmcm9tIFRyaXBsZS1BIENoYXJsb3R0
ZS48L3A+PHA+UGV0cmlja2EgbWFkZSBuaW5lIGFwcGVhcmFuY2VzIGxhc3QgeWVhciB3aXRoIENo
aWNhZ28gYWZ0ZXIgdW5kZXJnb2luZyBzdXJnZXJ5IGluIGhpcyByaWdodCBoaXAuPC9wPjxwPkdh
bWUgcmFpbmVkIG91dDwvcD48cD5UaGUgc2VyaWVzIGZpbmFsZSBiZXR3ZWVuIHRoZSBCb3N0b24g
UmVkIFNveCBhbmQgUGl0dHNidXJnaCBQaXJhdGVzIHNjaGVkdWxlZCBmb3IgVGh1cnNkYXkgd2Fz
IHJhaW5lZCBvdXQuPC9wPjxwPlRoZSB0ZWFtcyB3aWxsIG1ha2UgdXAgdGhlIGdhbWUgb24gQXBy
aWwgMTMgYXQgRmVud2F5IFBhcmsuPC9wPjxwPkxlZnR5IDxzdHJvbmc+RWR1YXJkbyBSb2RyaWd1
ZXo8L3N0cm9uZz4gaGFkIGJlZW4gc2NoZWR1bGVkIHRvIGZhY2UgUGlyYXRlcyByaWdodC1oYW5k
ZXIgPHN0cm9uZz5DaGFkIEt1aGw8L3N0cm9uZz4uIDwvcD48cD5UaGUgUmVkIFNveCB3b24gdGhl
IGZpcnN0IHR3byBnYW1lcyBvZiB0aGUgc2VyaWVzLjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.