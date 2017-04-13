MLB notebook: Top Yankees pitching prospect to have surgery

PHA+VG9wIE5ldyBZb3JrIFlhbmtlZXMgcGl0Y2hpbmcgcHJvc3BlY3QgPHN0cm9uZz5KYW1lcyBL
YXByaWVsaWFuPC9zdHJvbmc+IHdpbGwgaGF2ZSBUb21teSBKb2huIHN1cmdlcnkgbmV4dCB3ZWVr
IGFuZCBiZSBzaWRlbGluZWQgdW50aWwgMjAxOC48L3A+PHA+VGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBhbm5v
dW5jZW1lbnQgVGh1cnNkYXkgZGlkbiYjODIxNzt0IGdpdmUgZGV0YWlscyBvZiB0aGUgbGlnYW1l
bnQgZGFtYWdlLiBIZSYjODIxNztsbCBoYXZlIHN1cmdlcnkgVHVlc2RheS48L3A+PHA+VGhlIDIz
LXllYXItb2xkIHJpZ2h0LWhhbmRlciB3YXMgdGFrZW4gd2l0aCB0aGUgMTZ0aCBvdmVyYWxsIHBp
Y2sgaW4gdGhlIDIwMTUgYW1hdGV1ciBkcmFmdC48L3A+PHA+SGlzIDIwMTYgc2Vhc29uIHdhcyBj
dXQgc2hvcnQgaW4gQXByaWwgYWZ0ZXIgaGlzIHRoaXJkIHN0YXJ0IGF0IENsYXNzIEEgVGFtcGEg
YmVjYXVzZSBvZiBhIHN0cmFpbmVkIHJpZ2h0IGZsZXhvciB0ZW5kb24uIEhlIHJldHVybmVkIHRv
IHBpdGNoIGluIHRoZSBBcml6b25hIEZhbGwgTGVhZ3VlIGFuZCB3ZW50IDItMyB3aXRoIGEgNC4z
MyBFUkEgaW4gc2V2ZW4gc3RhcnRzLCBzdHJpa2luZyBvdXQgMjYgaW4gMjcgaW5uaW5ncy48L3A+
PHA+SGUgd2FzIGxpbWl0ZWQgdG8gb25lIG1ham9yLWxlYWd1ZSBzcHJpbmcgdHJhaW5pbmcgYXBw
ZWFyYW5jZSwgc3RyaWtpbmcgb3V0IHRocmVlIGluIHR3byBzY29yZWxlc3MgaW5uaW5ncyBhZ2Fp
bnN0IFRvcm9udG8gb24gTWFyY2ggMTYuPC9wPjxwPkhhbGwgb2YgZmFtZXIgYWlsaW5nPC9wPjxw
PlN0LiBMb3VpcyBDYXJkaW5hbHMgaGFsbCBvZiBmYW1lIG91dGZpZWxkZXIgPHN0cm9uZz5Mb3Ug
QnJvY2s8L3N0cm9uZz4gd2FzIGRpYWdub3NlZCB3aXRoIGJvbmUgY2FuY2VyLjwvcD48cD5Ccm9j
aywgNzcsIHdhcyBzdXBwb3NlZCB0byBhcHBlYXIgYXQgYSBCdXNjaCBTdGFkaXVtIGV2ZW50IEFw
cmlsIDI1LCBidXQgdGhhdCBoYXMgYmVlbiBjYW5jZWxlZCB3aGlsZSBoZSBpcyB1bmRlcmdvaW5n
IHRyZWF0bWVudCBmb3IgbXVsdGlwbGUgbXllbG9tYS48L3A+PHA+SGlzIGxlZnQgbGVnIHdhcyBh
bXB1dGF0ZWQgYmVsb3cgdGhlIGtuZWUgaW4gbGF0ZSAyMDE1IGJlY2F1c2Ugb2YgYW4gaW5mZWN0
aW9uIGNhdXNlZCBieSBjb21wbGljYXRpb25zIHdpdGggZGlhYmV0ZXMuIEhlIHdhcyBkaWFnbm9z
ZWQgd2l0aCBUeXBlIDIgZGlhYmV0ZXMgbW9yZSB0aGFuIDE1IHllYXJzIGFnbyBhbmQgaGFzIHdv
cm4gYSBwcm9zdGhlc2lzIHNpbmNlIHRoZSBhbXB1dGF0aW9uIHRvIHRocm93IG91dCB0aGUgb2Nj
YXNpb25hbCBjZXJlbW9uaWFsIGZpcnN0IHBpdGNoIGF0IENhcmRpbmFscyBnYW1lcy48L3A+PHA+
QnJvY2ssIHdobyB3YXMgZWxlY3RlZCB0byB0aGUgaGFsbCBvZiBmYW1lIGluIDE5ODUsIHNheXMg
aGUgYW5kIHdpZmUgPHN0cm9uZz5KYWNraWU8L3N0cm9uZz4gYXJlIHRoYW5rZnVsIGZvciB0aGUg
cHVibGljJiM4MjE3O3Mgc3VwcG9ydC48L3A+PHA+U3RhdHVlIHBsYW5uZWQ8L3A+PHA+VGhlIE1p
YW1pIE1hcmxpbnMgYXJlIHBsYW5uaW5nIGEgYnJvbnplIHN0YXR1ZSBvZiA8c3Ryb25nPkpvc2Ug
RmVybmFuZGV6PC9zdHJvbmc+IHRoYXQgd2lsbCBzdGFuZCBhdCBsZWFzdCA5IGZlZXQgaGlnaCBv
biB0aGVpciBiYWxscGFyayBwbGF6YS48L3A+PHA+VGhlIHN0YXR1ZSB3aWxsIGJlIHNjdWxwdGVk
IGJ5IDxzdHJvbmc+V2lsbGlhbSBCZWhyZW5kczwvc3Ryb25nPiwgd2hvIHdhcyByZXNwb25zaWJs
ZSBmb3IgPHN0cm9uZz5XaWxsaWUgTWNDb3ZleTwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5XaWxsaWUg
TWF5czwvc3Ryb25nPiBzdGF0dWVzIGluIFNhbiBGcmFuY2lzY28sIGFuZCB3b24mIzgyMTc7dCBi
ZSBmaW5pc2hlZCBmb3IgYXQgbGVhc3Qgc2l4IG1vbnRocywgTWFybGlucyBQcmVzaWRlbnQgPHN0
cm9uZz5EYXZpZCBTYW1zb248L3N0cm9uZz4gc2FpZC48L3A+PHA+RmVybmFuZGV6LCB0aGUgTWFy
bGlucyYjODIxNzsgYWNlLCB3YXMga2lsbGVkIGluIGEgYm9hdCBjcmFzaCBpbiBTZXB0ZW1iZXIu
PC9wPjxwPkFyb3VuZCB0aGUgYmFzZXM8L3A+PHA+VG9yb250byBCbHVlIEpheXMgc2x1Z2dlciA8
c3Ryb25nPkpvc2ggRG9uYWxkc29uPC9zdHJvbmc+IGxlZnQgVGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBnYW1l
IGFnYWluc3QgQmFsdGltb3JlIGluIHRoZSBmaWZ0aCBpbm5pbmcgYWZ0ZXIgYWdncmF2YXRpbmcg
YSBzb3JlIHJpZ2h0IGNhbGYuIC4uLiBCb3N0b24gUmVkIFNveCBsZWZ0LWhhbmRlciA8c3Ryb25n
PkRhdmlkIFByaWNlPC9zdHJvbmc+LCBvdXQgc2luY2Ugc3ByaW5nIHRyYWluaW5nIHdpdGggYSBz
dHJhaW5lZCBsZWZ0IGVsYm93LCBpcyBzZXQgdG8gdGhyb3cgYSBidWxscGVuIHNlc3Npb24gU2F0
dXJkYXkuIC4uLiBUaGUgRGV0cm9pdCBUaWdlcnMgb3B0aW9uZWQgcmVsaWV2ZXIgPHN0cm9uZz5K
b2UgSmltZW5lejwvc3Ryb25nPiB0byBUcmlwbGUtQSBUb2xlZG8gYW5kIHB1cmNoYXNlZCB0aGUg
Y29udHJhY3Qgb2YgcmlnaHQtaGFuZGVyIDxzdHJvbmc+V2lsbGlhbSBDdWV2YXM8L3N0cm9uZz4g
ZnJvbSBUb2xlZG8uIC4uLiBUaGUgQmFsdGltb3JlIE9yaW9sZXMgY2FsbGVkIHVwIHJpZ2h0LWhh
bmRlcnMgPHN0cm9uZz5TdGVmYW4gQ3JpY2h0b248L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+QWxlYyBB
c2hlcjwvc3Ryb25nPiBmcm9tIFRyaXBsZS1BIE5vcmZvbGssIGFuZCBkZXNpZ25hdGVkIHBpdGNo
ZXIgPHN0cm9uZz5PbGl2ZXIgRHJha2U8L3N0cm9uZz4gZm9yIGFzc2lnbm1lbnQuIC4uLiBUaGUg
Q2hpY2FnbyBXaGl0ZSBTb3ggcGxhY2VkIGNhdGNoZXIgPHN0cm9uZz5HZW92YW55IFNvdG88L3N0
cm9uZz4gKHJpZ2h0IGVsYm93KSBvbiB0aGUgMTAtZGF5IGRpc2FibGVkIGxpc3QgYW5kIHB1cmNo
YXNlZCB0aGUgY29udHJhY3Qgb2YgY2F0Y2hlciA8c3Ryb25nPktldmFuIFNtaXRoPC9zdHJvbmc+
IGZyb20gVHJpcGxlLUEgQ2hhcmxvdHRlLiAuLi4gVGhlIE5ldyBZb3JrIE1ldHMgYWN0aXZhdGVk
IG91dGZpZWxkZXIgPHN0cm9uZz5KdWFuIExhZ2FyZXM8L3N0cm9uZz4gZnJvbSB0aGUgREwgYW5k
IG9wdGlvbmVkIHJlbGlldmVyIDxzdHJvbmc+UGF1bCBTZXdhbGQ8L3N0cm9uZz4gdG8gVHJpcGxl
LUEgTGFzIFZlZ2FzLiAuLi4gVGV4YXMgUmFuZ2VycyByZWxpZXZlciA8c3Ryb25nPk1hdHQgQnVz
aDwvc3Ryb25nPiBnb3QgYW4gaW5qZWN0aW9uIGluIGhpcyBzb3JlIHJpZ2h0IHNob3VsZGVyLjwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.