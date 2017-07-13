All CATEGORIES
☰ Menu

MLB report

MLB: Rookies like Bradley Zimmer of the Indians set to make impact on division races in second half

By Rob Maaddi
Associated Press

Published: July 13, 2017 - 01:25 PM | Updated: July 14, 2017 - 02:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Bradley Zimmer watches his RBI-triple off Detroit Tigers relief pitcher Bruce Rondon in the eighth inning of a game, July 8 in Cleveland. Zimmer is batting .285 with five homers, 25 RBIs and nine steals in 49 games. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

browns23cut_2 Ron Schwane - AP
How Browns tight end David Njoku, a late bloomer from family of high achievers, transformed into NFL rookie with thrilling potential

The photograph of David Njoku in his elementary school yearbook included a prophetic caption: “Future Career: Football Player.”

Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’
tribe22cut_1
Indians 13, Blue Jays 3: Edwin Encarnacion leads offensive eruption against former team
marla22cut_1
Marla Ridenour: With relationships seemingly beyond repair, Cavaliers should trade Kyrie Irving if they can get big return
cavs22cut_1
Cavaliers guard Kyrie Irving has reportedly requested a trade
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next