All CATEGORIES
☰ Menu

MLB report

MLB: Rookies like Bradley Zimmer of the Indians set to make impact on division races in second half

By Rob Maaddi
Associated Press

Published: July 13, 2017 - 01:25 PM | Updated: July 14, 2017 - 02:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Bradley Zimmer watches his RBI-triple off Detroit Tigers relief pitcher Bruce Rondon in the eighth inning of a game, July 8 in Cleveland. Zimmer is batting .285 with five homers, 25 RBIs and nine steals in 49 games. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

tlate19cut_01 Eric Risberg - AP
Indians 5, Giants 3: Josh Tomlin delivers strong start, Indians end four-game losing streak

SAN FRANCISCO: In a rare scheduling perk, the Indians didn’t have to travel far for a much-needed change of scenery after a disappointing weekend dud at Oakland.

wrestle19cut_01
Wrestling: Perry’s David Carr claims freestyle national title, named tournament’s most outstanding
apscoaches_dawson
High school boys basketball: Akron Public Schools hire coaches to fill positions at Buchtel, East, Kenmore-Garfield, North
british19cut_02
British Open: Back to playing like a favorite, Jordan Spieth ready to take on a balanced field at Royal Birkdale
Cavaliers announce signing of former second-round pick Cedi Osman
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next