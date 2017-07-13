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MLB report

MLB: Rookies like Bradley Zimmer of the Indians set to make impact on division races in second half

By Rob Maaddi
Associated Press

Published: July 13, 2017 - 01:25 PM | Updated: July 14, 2017 - 02:29 PM
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Cleveland Indians' Bradley Zimmer watches his RBI-triple off Detroit Tigers relief pitcher Bruce Rondon in the eighth inning of a game, July 8 in Cleveland. Zimmer is batting .285 with five homers, 25 RBIs and nine steals in 49 games. (AP Photo/Tony Dejak)


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