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Major League Baseball

Red Sox apologize for fans’ racial taunts toward Adam Jones

By Kyle Hightower
Associated Press

Published: May 2, 2017 - 03:59 PM
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Boston Police Commissioner William Evans comments Tuesday during a media availability on an unrelated matter at the Statehouse in Boston, about the taunting of Baltimore Orioles center fielder Adam Jones with racial slurs during Monday night's game against the Boston Red Sox at Fenway Park. (AP Photo/Stephan Savoia)


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