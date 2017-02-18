Yankees president sounds off after arbitration win

PHA+VGhlIFlhbmtlZXMgYmVhdCA8c3Ryb25nPkRlbGxpbiBCZXRhbmNlczwvc3Ryb25nPiBpbiB0
aGUgYXJiaXRyYXRpb24gcm9vbS48L3A+PHA+SG93IG11Y2ggb2YgYSBsb25nLXRlcm0gdmljdG9y
eSBpdCB3aWxsIGJlIHJlbWFpbnMgdG8gYmUgc2VlbiwgdGhvdWdoLiBUaGUgcmVsaWV2ZXIgbWFk
ZSBpdCBjbGVhciBTYXR1cmRheSB0aGF0ICYjODIxMjsgYXQgbGVhc3QgZm9yIG9uZSBkYXkgJiM4
MjEyOyB0aGVyZSBhcmUgaGFyZCBmZWVsaW5ncywgb25lcyB0aGF0IG1pZ2h0IGhhdmUgaGltIHJl
Y29uc2lkZXJpbmcgaG93IGhlIGlzIHVzZWQuPC9wPjxwPkNsdWIgUHJlc2lkZW50IDxzdHJvbmc+
UmFuZHkgTGV2aW5lPC9zdHJvbmc+IGtpY2tlZCBvZmYgd2hhdCB0dXJuZWQgb3V0IHRvIGJlIGEg
c29tZXdoYXQgYml6YXJyZSBkYXkgJiM4MjEyOyBvbmUgdGhhdCBiZWdhbiB3aXRoIHRoZSBuZXdz
IHRoYXQgQmV0YW5jZXMgd291bGQgYmUgcGFpZCB0aGUgJDMgbWlsbGlvbiB0aGlzIHNlYXNvbiB0
aGUgWWFua2VlcyBmaWxlZCBhdCByYXRoZXIgdGhhbiB0aGUgJDUgbWlsbGlvbiB0aGUgcmVsaWV2
ZXIgYXNrZWQgZm9yICYjODIxMjsgYnkgYmxhc3RpbmcgQmV0YW5jZXMmIzgyMTc7IHJlcHJlc2Vu
dGF0aW9uIGZvciB0YWtpbmcgdGhlIGNhc2UgdG8gYXJiaXRyYXRpb24gaW4gdGhlIGZpcnN0IHBs
YWNlLjwvcD48cD5JbiBkZXNjcmliaW5nIHRoZSByZXF1ZXN0IGZvciAkNSBtaWxsaW9uLCBMZXZp
bmUgdXNlZCB3b3JkcyBzdWNoIGFzICYjODIyMDtvdmVycmVhY2hpbmcsJiM4MjIxOyAmIzgyMjA7
cmlkaWN1bG91cywmIzgyMjE7ICYjODIyMDtoYWxmLWJha2VkJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO2Zh
bnRhc3ksJiM4MjIxOyBhdCBvbmUgcG9pbnQgY2FsbGluZyBCZXRhbmNlcyBhICYjODIyMDt2aWN0
aW0mIzgyMjE7IG9mIGhpcyBhZ2VudHMmIzgyMTc7IGRlc2lyZSB0byByZXNldCB0aGUgYXJiaXRy
YXRpb24gbWFya2V0cGxhY2Ugd2hlbiBpdCBjb21lcyB0byBob3cgcmVsaWV2ZXJzIGFyZSBjb21w
ZW5zYXRlZC48L3A+PHA+SXQgd2FzIExldmluZSYjODIxNztzIHVzZSBvZiB0aGUgd29yZCAmIzgy
MjA7dmljdGltJiM4MjIxOyB0aGF0IGhhZCBCZXRhbmNlcywgYW1vbmcgdGhlIHF1aWV0ZXIsIG1v
cmUgbGFpZC1iYWNrIHBsYXllcnMgaW4gdGhlIGNsdWJob3VzZSB3aGVuIGl0IGNvbWVzIHRvIHRh
bGtpbmcgdG8gdGhlIG1lZGlhLCBjaG9vc2luZyB0byByZXR1cm4gZmlyZS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0kgd2FzIHBsYW5uaW5nIG9uIHB1dHRpbmcgZXZlcnl0aGluZyBiZWhpbmQgbWUgdW50aWwgSSB3
YXMgYXdhcmUgb2YgUmFuZHkgTGV2aW5lJiM4MjE3O3MgY29tbWVudHMgc2F5aW5nIEkgd2FzIGEg
dmljdGltIGluIHRoaXMgd2hvbGUgcHJvY2VzcywmIzgyMjE7IHNhaWQgQmV0YW5jZXMsIHdobyBy
ZXBvcnRlZCB0byBjYW1wIGVhcmxpZXIgU2F0dXJkYXkuICYjODIyMDtbVGhlbV0gc2F5aW5nIGhv
dyBtdWNoIHRoZXkgbG92ZWQgbWUsIGJ1dCB0aGVuIHRoZXkgdGFrZSBtZSBpbiBhIHJvb20gYW5k
IHRoZXkgdHJhc2ggbWUgZm9yIGFib3V0IGFuIGhvdXIgYW5kIGEgaGFsZi4gSSB0aG91Z2h0IHRo
YXQgd2FzIHVuZmFpci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkluIHRoZSBwYXN0IHRocmVlIHNlYXNvbnMsIEJl
dGFuY2VzIGFwcGVhcmVkIGluIG1vcmUgZ2FtZXMgdGhhbiBhbnkgb3RoZXIgcmVsaWV2ZXIgaW4g
YmFzZWJhbGwgKDIxNyksIHBvc3RlZCBhIDEuOTMgRVJBIGFuZCBzdHJ1Y2sgb3V0IDM5MiBpbiAy
NDcgaW5uaW5ncy4gSGUgb2Z0ZW4gd2FzIGJyb3VnaHQgaW4gd2l0aCBtZW4gb24gYmFzZSBhbmQg
b2NjYXNpb25hbGx5IHdhcyBhc2tlZCB0byB0aHJvdyBtdWx0aXBsZSBpbm5pbmdzIGFuZCB0aHJv
dyB0aHJlZSBkYXlzIGluIGEgcm93IChhIHJhcml0eSBmb3IgYSA8c3Ryb25nPkpvZSBHaXJhcmRp
PC9zdHJvbmc+IHJlbGlldmVyKS48L3A+PHA+Sm9zaCBEb25hbGRzb24gaHVydDwvcD48cD5Ub3Jv
bnRvIHNsdWdnZXIgPHN0cm9uZz5Kb3NoIERvbmFsZHNvbjwvc3Ryb25nPiBtaXNzZWQgdGhlIHRl
YW0mIzgyMTc7cyBmaXJzdCBmdWxsLXNxdWFkIHdvcmtvdXQgU2F0dXJkYXkgYmVjYXVzZSBvZiBh
IGNhbGYgaW5qdXJ5LjwvcD48cD5CbHVlIEpheXMgbWFuYWdlciA8c3Ryb25nPkpvaG4gR2liYm9u
czwvc3Ryb25nPiBzYWlkIHRoZSB0aGlyZCBiYXNlbWFuIHR3ZWFrZWQgaGlzIHJpZ2h0IGNhbGYg
d2hpbGUgcnVubmluZyBzcHJpbnRzIGEgZGF5IGVhcmxpZXIuIEhlIHdhcyBzY2hlZHVsZWQgZm9y
IGFuIE1SSSBhbmQgZnVydGhlciBldmFsdWF0aW9uLiBEb25hbGRzb24gaW5qdXJlZCB0aGUgc2Ft
ZSBjYWxmIGxhc3QgQXByaWwgYnV0IGRpZCBub3QgbWlzcyBhbnkgc2lnbmlmaWNhbnQgdGltZS48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0hvcGVmdWxseSwgaXQmIzgyMTc7cyBub3QgYSBiaWcgZGVhbCwmIzgyMjE7
IEdpYmJvbnMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0IG1pZ2h0IGNvc3QgaGltIGEgZmV3IGRheXMsIGJ1dCB0
aGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IGdvaW5nIHRvIGtpbGwgaGltLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RG9uYWxkc29u
LCB0aGUgMjAxNSBBTCBNVlAsIGJhdHRlZCAuMjg0IHdpdGggMzcgaG9tZSBydW5zIGFuZCA5OSBS
QkkgbGFzdCBzZWFzb24uIEhlIHdhcyBhbiBBbGwtU3RhciBmb3IgYSB0aGlyZCBzdHJhaWdodCBz
ZWFzb24gYW5kIGhlbHBlZCBsZWFkIFRvcm9udG8gdG8gdGhlIEFMQ1MuPC9wPjxwPkdlbmVyYWwg
TWFuYWdlciA8c3Ryb25nPlJvc3MgQXRraW5zPC9zdHJvbmc+IGV4cGVjdHMgdG8ga25vdyB0aGUg
c2V2ZXJpdHkgb2YgRG9uYWxkc29uJiM4MjE3O3MgaW5qdXJ5IGJ5IFN1bmRheS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1doYXQgSSBjYW4gdGVsbCB5b3UgaXMgdGhhdCBKb3NoIGRvZXMgYSB2ZXJ5IGdvb2Qgam9i
IG9mIHRha2luZyBjYXJlIG9mIGhpbXNlbGYsJiM4MjIxOyBBdGtpbnMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hl
JiM4MjE3O3MgcHV0IGhpbXNlbGYgaW4gYSBncmVhdCBwb3NpdGlvbiB0aGlzIG9mZnNlYXNvbi4g
SGUmIzgyMTc7cyBpbiByZWFsbHkgZ29vZCBzaGFwZSwgYW5kIGhlIGFsc28gcmVjb3ZlcnMgdmVy
eSB3ZWxsLiBTbyB3aGVuIHlvdSBmYWN0b3IgYWxsIG9mIHRoYXQgaW4sIGl0IG1pdGlnYXRlcyB0
aGUgY29uY2VybiB0byBzb21lIGV4dGVudC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.