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IndyCar: Indianapolis 500

Indianapolis 500: Scott Dixon races to pole with fastest four-lap qualifying average in 21 years

By Michael Marot
Associated Press

Published: May 21, 2017 - 06:53 PM
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Scott Dixon, right, of New Zealand, celebrates with his wife Emma after winning the pole during qualifications for the Indianapolis 500 IndyCar auto race at Indianapolis Motor Speedway, Sunday in Indianapolis. (AP Photo/Michael Conroy)


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