Indianapolis 500: Three-time winner Helio Castroneves and Penske teammates hope to reverse disappointing qualifying efforts

PHA+SU5ESUFOQVBPTElTOiBIZWxpbyBDYXN0cm9uZXZlcyBoYXMgc3BlbnQgdGhlIHBhc3Qgc2l4
IHllYXJzIGNoYXNpbmcgaGlzdG9yeSBhdCB0aGUgSW5kaWFuYXBvbGlzIDUwMCwgdHJ5aW5nIGlu
IHZhaW4gdG8gam9pbiBBLkouIEZveXQsIFJpY2sgTWVhcnMgYW5kIEFsIFVuc2VyIFNyLiBpbiBh
biBleGNsdXNpdmUgY2x1YiBvZiBmb3VyLXRpbWUgd2lubmVycy48L3A+PHA+SGUgZGlkbiYjODIx
Nzt0IGFudGljaXBhdGUgbWFraW5nIGEgZGlmZmVyZW50IGtpbmQgb2YgaGlzdG9yeSBsYXN0IHdl
ZWtlbmQuPC9wPjxwPkxpa2UgbmVhcmx5IGV2ZXJ5b25lIGVsc2UgaW4gdGhlIFRlYW0gUGVuc2tl
IHN0YWJsZSwgQ2FzdHJvbmV2ZXMgaGFzIGJlZW4gZmlnaHRpbmcgdG8gZmluZCBzcGVlZCBldmVy
IHNpbmNlIHJvYWQtY291cnNlIHNldHVwcyB1c2VkIGR1cmluZyB0aGUgR3JhbmQgUHJpeCBvZiBJ
bmRpYW5hcG9saXMgd2VyZSBraWNrZWQgYXNpZGUgYW5kIHByYWN0aWNlIG9uIHRoZSBiaWcgb3Zh
bCBiZWdhbi4gVGhlIGZydXN0cmF0aW9uIGN1bG1pbmF0ZWQgd2l0aCBhIHF1YWxpZnlpbmcgZWZm
b3J0IHRoYXQgd2lsbCBsZWF2ZSBDYXN0cm9uZXZlcyBvbiB0aGUgaW5zaWRlIG9mIFJvdyA3IGZv
ciB0aGUgMTAxc3QgcnVubmluZyBvZiB0aGUgcmFjZSBoZSBrbm93cyBzbyB3ZWxsLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7V2UganVzdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0aGUgc3BlZWQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlk
LjwvcD48cD5OZWl0aGVyIGRpZCBhbnlvbmUgZWxzZSBpbiB0aGUgY2FwdGFpbiYjODIxNztzIHNo
aXAuPC9wPjxwPkp1YW4gUGFibG8gTW9udG95YSBpcyBzdGFydGluZyBhIHJvdyBpbiBmcm9udCBv
ZiBoaW0uIEpvc2VmIE5ld2dhcmRlbiBhbmQgU2ltb24gUGFnZW5hdWQgYXJlIGEgcm93IGJlaGlu
ZC4gSW4gZmFjdCwgdGhlIG9ubHkgZHJpdmVyIGZseWluZyB0ZWFtIG93bmVyIFJvZ2VyIFBlbnNr
ZSYjODIxNztzIGJhbm5lciB0aGF0IG1hZGUgdGhlIEZhc3QgTmluZSBkdXJpbmcgcXVhbGlmeWlu
ZyB3YXMgV2lsbCBQb3dlciAmIzgyMTI7IGFuZCBoZSYjODIxNztsbCBzdGFydCBuaW50aC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZSBteXN0ZXJpZXMgb2YgSW5kaWFuYXBvbGlzIHNvbWV0aW1lcywmIzgyMjE7
IFBhZ2VuYXVkIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHdoYXQgbWFrZXMgdGhpcyBwbGFjZSBs
ZWdlbmRhcnkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgcHJvYmxlbXMgZm9yIFRlYW0gUGVuc2tlIGhhdmUg
YmVlbiBhYm91dCBhcyB1bmV4cGVjdGVkIGFzIHJvb2tpZSBBbGV4YW5kZXIgUm9zc2kmIzgyMTc7
cyB2aWN0b3J5IGxhc3QgeWVhciwgYW5kIGhhdmUgY29tZSBhYm91dCBhcyBxdWlja2x5IGFzIFNj
b3R0IERpeG9uJiM4MjE3O3MgYmxpc3RlcmluZyBwb2xlIHNwZWVkLjwvcD48cD5OZXdnYXJkZW4s
IFBhZ2VuYXVkIGFuZCBQb3dlciBoYXZlIHdvbiB0aGUgcGFzdCB0aHJlZSBJbmR5Q2FyIHJhY2Vz
LCBhbmQgYWxvbmcgd2l0aCBDYXN0cm9uZXZlcyBob2xkIGRvd24gZm91ciBvZiB0aGUgdG9wIGZp
dmUgc3BvdHMgaW4gdGhlIHNlcmllcyBzdGFuZGluZ3MuIFRoZXkgaGFkIHdvbiBhbGwgZml2ZSBw
b2xlcyBiZWZvcmUgdGhlaXIgZmFpbHVyZSBsYXN0IHdlZWtlbmQsIGxlYXZpbmcgbWFueSB0byB3
b25kZXIgd2hldGhlciBhbnlib2R5IHdvdWxkIGNhdGNoIHRoZW0gdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxw
PllldCB0aGUgaG90dGVzdCB0ZWFtIGhhcyBzdWRkZW5seSBjb29sZWQgb2ZmLiBUaGUgZmFzdGVz
dCBoYXMgc2xvd2VkIGRvd24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGhhdmUgdG8gc2F5LCYjODIyMTsgUG93
ZXIgc2FpZCwgJiM4MjIwO3dlIHdlcmUgc3VycHJpc2VkIG5vdCB0byBoYXZlIG1vcmUgY2FycyBp
biB0aGUgdG9wIG5pbmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaWdodCBjb21wZXRpdGlvbjwvcD48cD5TZXZl
cmFsIFBlbnNrZSBkcml2ZXJzIHBvaW50ZWQgdGhlaXIgZmluZ2VycyBhdCBDaGV2cm9sZXQsIHdo
aWNoIGhhcyBzcGVudCB0aGUgcGFzdCBjb3VwbGUgd2Vla3MgY2hhc2luZyBIb25kYSBhcm91bmQg
dGhlIEJyaWNreWFyZC4gT25seSB0aGUgQ2hldnktcG93ZXJlZCBjYXJzIG9mIEVkIENhcnBlbnRl
ciYjODIxNztzIHRlYW0gZm91bmQgbXVjaCBxdWFsaWZ5aW5nIHNwZWVkLCBhbmQgYSBiaWcgcGFy
dCBvZiB0aGF0IHdhcyBhIHVuaXF1ZSBhZXJvZHluYW1pYyBwYWNrYWdlIHRoZXkgdXNlZC48L3A+
PHA+QnV0IHF1YWxpZnlpbmcgaXMgZGlmZmVyZW50IHRoYW4gcmFjZSBkYXksIGFuZCBEaXhvbiBh
bmQgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIGd1eXMgcnVubmluZyBIb25kYSBlbmdpbmVzIGtub3cgaXQmIzgy
MTc7cyBwb3NzaWJsZSBUZWFtIFBlbnNrZSAmIzgyMTI7IGFuZCB0aGUgQ2hldnJvbGV0IGJ1bmNo
ICYjODIxMjsgY291bGQgaGF2ZSBzb21ldGhpbmcgdXAgdGhlaXIgc2xlZXZlLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7VG8gYmUgaG9uZXN0LCB3aG8ga25vd3Mgd2hhdCB0aGUgb3RoZXIgbWFudWZhY3R1cmVyIGJy
aW5ncyBjb21lIENhcmIgRGF5PyYjODIyMTsgRGl4b24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3Zl
IHNlZW4gaW4gdGhlIHBhc3QgdGhhdCBIb25kYSBjYW4gYnJpbmcgc29tZXRoaW5nIGJpZ2dlciwg
dG9vLiBXZSYjODIxNztsbCB0YWtlIGl0IHdpdGggYSBncmFpbiBvZiBzYWx0LiBJIHRoaW5rIHRo
YXQgdGhyb3VnaG91dCBxdWFsaWZ5aW5nIHdlIGhhZCBhIGJpdCBvZiBhbiBhZHZhbnRhZ2UsIGJ1
dCBJIHRoaW5rIGl0JiM4MjE3O3MgYWxzbyBwcmV0dHkgdGlnaHQsIHRvby4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PklmIGFueWJvZHkgY2FuIGZpZ3VyZSB0aGluZ3Mgb3V0LCBUZWFtIFBlbnNrZSBpcyBhIHNhZmUg
YmV0LjwvcD48cD5UaGV5IGhhdmUgYSByZWNvcmQgMTYgd2lucyBpbiB0aGUgSW5kaWFuYXBvbGlz
IDUwMCBmcm9tIDExIGRpZmZlcmVudCBkcml2ZXJzLCB0aGUgbGlzdCByZWFkaW5nIGxpa2UgYSB3
aG8mIzgyMTc7cyB3aG8gb2Ygb3Blbi13aGVlbCByYWNpbmc6IENhc3Ryb25ldmVzIGFuZCBNb250
b3lhLCBNZWFycyBhbmQgRW1lcnNvbiBGaXR0aXBhbGRpLCBVbnNlciBhbmQgaGlzIHNvbiwgQWwg
VW5zZXIgSnIuIE1hcmsgRG9ub2h1ZSBnYXZlIHRoZSB0ZWFtIGl0cyBmaXJzdCB3aW4gaW4gMTk3
Miwgd2hpbGUgQm9iYnkgVW5zZXIsIERhbm55IFN1bGxpdmFuIGFuZCBTYW0gSG9ybmlzaCBKci4g
aGF2ZSBhbGwgdGFzdGVkIHRoZSBtaWxrIGluIFZpY3RvcnkgTGFuZS48L3A+PHA+UGVyaGFwcyBt
b3JlIG5vdGV3b3J0aHksIHRoZSB0ZWFtIGhhcyB3b24gZnJvbSBldmVyeXdoZXJlIG9uIHRoZSBz
dGFydGluZyBncmlkLiBNb250b3lhIHN0YXJ0ZWQgMTV0aCBpbiAyMDE1IGFuZCBxdWlja2x5IGRy
b3BwZWQgdG8gdGhlIHJlYXIgb2YgdGhlIGZpZWxkLCBvbmx5IHRvIHN0b3JtIHJpZ2h0IGJhY2sg
Zm9yIGhpcyBzZWNvbmQgSW5keSA1MDAgd2luIGFuZCBUZWFtIFBlbnNrZSYjODIxNztzIG1vc3Qg
cmVjZW50IHZpY3RvcnkuPC9wPjxwPlJlbGlhYmlsaXR5IGlzc3VlczwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhl
IGJpZyBkaWZmZXJlbmNlIGlzIHRoZSBlbmdpbmUuIEhvbmRhIGhhcyBtYWRlIGJpZyBzdGVwcyBp
biB0aGUgZW5naW5lLCYjODIyMTsgTW9udG95YSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayB3ZSBoYXZl
IGEgbXVjaCBiZXR0ZXIgdW5kZXJzdGFuZGluZyBvZiBvdXIgYWVybyBraXQgYW5kIGhhbmRsaW5n
LXdpc2UsIHdlJiM4MjE3O3JlIG11Y2ggYmV0dGVyIHRoYW4gSG9uZGEuJiM4MjIxOzwvcD48cD5N
dWNoIG1vcmUgcmVsaWFibGUsIHRvby4gSG9uZGEgaGFzIGJlZW4gZGVhbGluZyB3aXRoIGVuZ2lu
ZSBmYWlsdXJlcyB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBtb250aCwgYW5kIHRoZSBDaGV2cm9sZXQgdGVhbXMg
YmVsaWV2ZSB0aGV5IGNhbiBob2xkIHVwIGJldHRlciB1bmRlciB0aGUgc3RyZXNzIG9mIGEgNTAw
LW1pbGUgcmFjZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1F1YWxpZnlpbmcgaXMgYmVoaW5kIHVzLiBPdXIgZm9j
dXMgY29udGludWVzIHRvIGJlIG9uIHByZXBhcmluZyBmb3IgU3VuZGF5JiM4MjE3O3MgcmFjZSwm
IzgyMjE7IHNhaWQgTWFyayBLZW50LCBkaXJlY3RvciBvZiBtb3RvcnNwb3J0cyBmb3IgQ2hldnJv
bGV0LiAmIzgyMjA7V2UgYXJlIHdvcmtpbmcgdG8gYWNoaWV2ZSB0aGUgcmlnaHQgYmFsYW5jZSBv
ZiBhZXJvZHluYW1pYyBkcmFnIGFuZCBkb3duZm9yY2UgYWxvbmcgd2l0aCB0aGUgZW5naW5lIHBl
cmZvcm1hbmNlLCByZWxpYWJpbGl0eSBhbmQgZnVlbCBlY29ub215IHJlcXVpcmVkIHRvIHB1dCBv
dXIgdGVhbXMgYW5kIHRoZWlyIGRyaXZlcnMgaW4gdGhlIGJlc3QgcG9zaXRpb24gdG8gd2luIHRo
ZSAxMDFzdCBydW5uaW5nIG9mIHRoZSBJbmRpYW5hcG9saXMgNTAwLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW5k
ZWVkLCB0aGVyZSBpcyBhIGNlcnRhaW4gYW1vdW50IG9mIG9wdGltaXNtIHRoYXQgcGVybWVhdGVz
IFRlYW0gUGVuc2tlLCBldmVuIHdpdGggdW5jZXJ0YWludHkgYWJvdXQgd2hhdCB3aWxsIGhhcHBl
biBkdXJpbmcgdGhlIGZpbmFsIHByYWN0aWNlIEZyaWRheSBhbmQgdGhlIHJhY2Ugb24gU3VuZGF5
LiBJdCYjODIxNztzIGJvcm4gbm90IG9mIHdoYXQgdGhlIHRlYW0gaGFzIGZhaWxlZCB0byBhY2Nv
bXBsaXNoIHRoaXMgeWVhciwgYnV0IHdoYXQgaXQgaGFzIGFjY29tcGxpc2hlZCB0aHJvdWdob3V0
IHRoZSB5ZWFycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBhbHdheXMgd29uZGVyIHdoYXQmIzgyMTc7cyBn
b2luZyB0byBoYXBwZW4sJiM4MjIxOyBQZW5za2Ugc2FpZCBvbiBhIHJhaW55IFRodXJzZGF5IGFm
dGVybm9vbiBhdCB0aGUgdHJhY2suICYjODIyMDtFdmVyeSB5ZWFyIHRoZXJlIHNlZW1zIHRvIGJl
IHNvbWV0aGluZyBkaWZmZXJlbnQuIFRoZXJlIGFyZSB5ZWFycyB5b3UgdGhpbmsgeW91IHNob3Vs
ZCB3aW4gYW5kIHlvdSBkb24mIzgyMTc7dC4gVGhlcmUgYXJlIHllYXJzIHlvdSB0aGluayB5b3Ug
c2hvdWxkbiYjODIxNzt0IGFuZCB5b3UgZG8uJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.