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Indianapolis 500

Indianapolis 500: Three-time winner Helio Castroneves and Penske teammates hope to reverse disappointing qualifying efforts

By Dave Skretta
Associated Press

Published: May 25, 2017 - 04:43 PM
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Juan Pablo Montoya, of Colombia, talks with car owner Roger Penske before the start of qualifications for the Indianapolis 500 IndyCar auto race at Indianapolis Motor Speedway, May 20, in Indianapolis. Rain delayed the start of qualifications. (AP Photo/Michael Conroy)


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