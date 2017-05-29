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NASCAR

NASCAR: Austin Dillon puts Dale Earnhardt’s No. 3 back on top at Coca-Cola 600

By Steve Reed
Associated Press

Published: May 29, 2017 - 02:42 PM
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Austin Dillon celebrates in Victory Lane after winning the NASCAR Cup series auto race at Charlotte Motor Speedway in Concord, N.C., Monday. (AP Photo/Chuck Burton)


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