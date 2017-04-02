NASCAR: Brad Keselowski earns first Martinsville victory

PHA+TUFSVElOU1ZJTExFLCBWYS46IEJyYWQgS2VzZWxvd3NraSBoYWQgc2FtcGxlZCBzdWNjZXNz
IGF0IE1hcnRpbnN2aWxsZSBTcGVlZHdheSwgYnV0IGhhZCBuZXZlciBwdXQgZXZlcnl0aGluZyB0
b2dldGhlciB0byBnZXQgdG8gVmljdG9yeSBMYW5lLjwvcD48cD5IZSBjaGFuZ2VkIHRoYXQgb24g
U3VuZGF5LCBwYXNzaW5nIEt5bGUgQnVzY2ggd2l0aCA0MyBsYXBzIHRvIGdvIGFuZCBwdWxsaW5n
IGF3YXkgdG8gd2luIGZvciB0aGUgMjNyZCB0aW1lIGluIGhpcyBjYXJlZXIuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJdCBmZWx0IGxpa2Ugd2Ugd2VyZSBkdWUsIGFuZCBpZiB5b3UgZXZlciBjYW4gYmUsIHRoaXMg
aXMgb25lIG9mIHRob3NlIHRyYWNrcyBhbmQgdG9kYXkgd2FzIG9uZSBvZiB0aG9zZSBkYXlzIHdo
ZXJlIHdlIHBlcnNldmVyZWQgaW4gYSBzcGVjaWFsIHdheSwmIzgyMjE7IEtlc2Vsb3dza2kgc2Fp
ZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBiYXR0bGUgdGhlcmUgd2l0aCBLeWxlIGF0IHRoZSBlbmQgd2Fz
IGEgbG90IG9mIGZ1biB0byBiZSBhIHBhcnQgb2YuIEkgaG9wZSBpdCB3YXMgYSBsb3Qgb2YgZnVu
IHRvIHdhdGNoLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHZpY3RvcnkgY2FtZSBpbiB0ZWFtIG93bmVyIFJv
Z2VyIFBlbnNrZSYjODIxNztzIDEsMDAwdGggc3RhcnQgaW4gTkFTQ0FSJiM4MjE3O3MgdG9wIHNl
cmllcywgYW5kIGdhdmUgRm9yZCBpdHMgZmlyc3QgdmljdG9yeSBvbiBOQVNDQVImIzgyMTc7cyBv
bGRlc3QgYW5kIHNtYWxsZXN0IHRyYWNrIHNpbmNlIDIwMDIuIEl0IGFsc28gbWFkZSBLZXNlbG93
c2tpIHRoZSBmaXJzdCB0d28tdGltZSB3aW5uZXIgdGhpcyBzZWFzb24sIGFuZCB3YXMgaGlzIGZp
ZnRoIGNvbnNlY3V0aXZlIHRvcC1maXZlIGZpbmlzaC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgb25l
IEkmIzgyMTc7bSBuZXZlciBnb2luZyB0byBmb3JnZXQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEtlc2Vsb3dza2ks
IHdobyBoYWQgYmVlbiB0aGUgcnVubmVyLXVwIHR3aWNlIGluIHRoZSBwYXN0IGZvdXIgcmFjZXMg
aGVyZS48L3A+PHA+S2VzZWxvd3NraSBvciBCdXNjaCBsZWQgdGhlIGxhc3QgMTYwIGxhcHMgYW5k
IHN3YXBwZWQgdGhlIGxlYWQgc2V2ZXJhbCB0aW1lcyBkdXJpbmcgYSBncmVlbiBmbGFnIHJ1biB0
aGF0IGJlZ2FuIHdpdGggNjQgbGFwcyB0byBnby48L3A+PHA+S2VzZWxvd3NraSBoYWQgdGhlIGxl
YWQgY29taW5nIG91dCBvZiB0aGUgMTR0aCBhbmQgZmluYWwgY2F1dGlvbiwgYnV0IEJ1c2NoIHF1
aWNrbHkgc2xpcHBlZCB1bmRlcm5lYXRoIGhpbSB0byBnbyBiYWNrIGluIGZyb250LiBLZXNlbG93
c2tpIHN0YWxrZWQgaGltIGZvciAxNCBsYXBzLCB0aGUgbm9zZSBvZiBoaXMgRm9yZCBpbmNoZXMg
ZnJvbSB0aGUgcmVhciBidW1wZXIgb2YgQnVzY2gmIzgyMTc7cyBUb3lvdGEuPC9wPjxwPldoZW4g
aGUgZmluYWxseSBnb3QgYXJvdW5kIEJ1c2NoIGFnYWluLCBoZSBncmFkdWFsbHkgcHVsbGVkIGF3
YXksIG9wZW5pbmcgYSBsZWFkIG9mIG5lYXJseSB0d28gc2Vjb25kcyBhcyBCdXNjaCYjODIxNztz
IGNhciwgZG9taW5hbnQgZm9yIG11Y2ggb2YgdGhlIGRheSwgZmFkZWQuIFRoZSBsZWFkIHBhaWQg
b2ZmIGF0IHRoZSBlbmQgd2hlbiBLZXNlbG93c2tpIGhhZCB0byBuYXZpZ2F0ZSBhcm91bmQgbGFw
cGVkIHRyYWZmaWMuIEhlIHdvbiBieSAxLjggc2Vjb25kcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FsbCB3ZSBk
aWQgd2FzIHB1dCBmb3VyIHRpcmVzIG9uLCBhbmQgd2hlbiB3ZSBkaWQsIGl0IHdlbnQgdG8ganVu
aywmIzgyMjE7IEJ1c2NoIHNhaWQgb2YgaGlzIGNhci4gJiM4MjIwO0kgaGF0ZSBpdCBmb3Igb3Vy
IGd1eXMuIFRoZXkmIzgyMTc7dmUgZGVzZXJ2ZWQgYWxsIHllYXIgYmV0dGVyIGZpbmlzaGVzIHRo
YW4gd2hhdCB3ZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGFibGUgdG8gcHJvZHVjZSwgYW5kIGhlcmUmIzgyMTc7
cyBhbm90aGVyIG9uZSB0b2RheS4gSnVzdCBmcnVzdHJhdGluZyBzZWFzb24gc28gZmFyLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+QnVzY2ggbGVkIGEgcmFjZS1oaWdoIDI3NCBsYXBzIGFuZCBmaW5pc2hlZCBzZWNv
bmQsIGZvbGxvd2VkIGJ5IENoYXNlIEVsbGlvdHQsIEpvZXkgTG9nYW5vIGFuZCBBdXN0aW4gRGls
bG9uLjwvcD48cD5JdCB3YXMgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgTkFTQ0FSIHRyaWVkIGl0cyBuZXcgc3Rh
Z2UgcmFjaW5nIG9uIGEgc2hvcnQgdHJhY2ssIGFuZCBpdCBwcm92aWRlZCBzb21lIGV4Y2l0ZW1l
bnQuPC9wPjxwPk1hcnRpbiBUcnVleCBKci4gd29uIHRoZSBmaXJzdCBzdGFnZSBpbiBhIHRocmVl
LWxhcCBzcHJpbnQgdGhhdCBmZWF0dXJlZCBsb3RzIG9mIGJhbmdpbmcgYXMgZHJpdmVycyBqb3N0
bGVkIHRvIG1ha2UgdGhlIHBvaW50LXNjb3JpbmcgdG9wIDEwLjwvcD48cD5FbGxpb3R0IHdvbiBz
dGFnZSB0d28gd2hlbiBSaWNreSBTdGVuaG91c2UgSnIuLCB0cnlpbmcgdG8gZ2V0IGJhY2sgb24g
dGhlIGxlYWQgbGFwLCBudWRnZWQgQnVzY2ggb24gdGhlIGZpbmFsIGxhcCBvZiB0aGUgc3RhZ2Us
IGdldHRpbmcgQnVzY2gganVzdCBsb29zZSBlbm91Z2ggZm9yIEVsbGlvdHQgdG8gc2xpZGUgdW5k
ZXJuZWF0aCBoaW0gdG8gc2NvcmUgdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uIHBvaW50cyBhbmQgY292ZXRl
ZCBwbGF5b2ZmIHBvaW50LjwvcD48cD5Qb2ludHM8L3A+PHA+RXZlbiBhcyB0aGUgb25seSBtdWx0
aXBsZSB3aW5uZXIgdGhpcyB5ZWFyLCBhbmQgd2l0aCBmaXZlIGNvbnNlY3V0aXZlIHRvcC1maXZl
IGZpbmlzaGVzLCBLZXNlbG93c2tpIGlzIGp1c3QgZm91cnRoIGluIHBvaW50cy4gS3lsZSBMYXJz
b24sIHdobyBmaW5pc2hlZCAxN3RoLCBsZWFkcyBieSBmb3VyIG92ZXIgRWxsaW90dCwgYW5kIFRy
dWV4IGlzIHRoaXJkLCBhbm90aGVyIDI4IHBvaW50cyBiZWhpbmQuIEtlc2Vsb3dza2kgdHJhaWxz
IFRydWV4IGJ5IGp1c3QgdHdvIHBvaW50cy48L3A+PHA+QmFieSBzdGVwczwvcD48cD5FbGxpb3R0
IGluc2lzdGVkIGFsbCB3ZWVrZW5kIHRoYXQgaGUgc3RydWdnbGVzIG1pZ2h0aWx5IGF0IE1hcnRp
bnN2aWxsZSwgYnV0IGhpcyBwZXJmb3JtYW5jZSBmb3IgdGhlIHdlZWtlbmQgc3VnZ2VzdGVkIGhl
JiM4MjE3O3MgZmlndXJpbmcgaXQgb3V0LjwvcD48cD5IZSB3b24gU2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyB0
cnVjayBzZXJpZXMgcmFjZSBhbmQgZ290IGEgcGxheW9mZiBwb2ludCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHN0
YWdlIFN1bmRheSBvbiBoaXMgd2F5IHRvIHRoZSB0aGlyZC1wbGFjZSBmaW5pc2guPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJIGhvcGUgdGhhdCBpdCB3YXNuJiM4MjE3O3QganVzdCBhIGZsdWtlIGRlYWwgYW5kIHdl
IGRpZG4mIzgyMTc7dCBqdXN0IGdldCBsdWNreSB0b2RheSBhbmQgcnVuIGdvb2QsJiM4MjIxOyBo
ZSBzYWlkLjwvcD48cD5TaG9ydCBkYXk8L3A+PHA+SmFtaWUgTWNNdXJyYXkgYXJyaXZlZCB3aXRo
IGEgc3RyZWFrIG9mIGZpdmUgc3RyYWlnaHQgdG9wLTEwIGZpbmlzaGVzIGFuZCBob3BlcyBvZiBm
aW5hbGx5IGJyZWFraW5nIHRocm91Z2ggYXQgTWFydGluc3ZpbGxlLjwvcD48cD5JbnN0ZWFkLCBo
ZSB0b29rIGEgY2hhbmNlIG5vdCBmaXhpbmcgYSB0aXJlIHJ1YiB1bmRlciBhIGdyZWVuIGZsYWcg
YW5kIGNyYXNoZWQgb3V0IGFmdGVyIGp1c3QgMTA1IGxhcHMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.