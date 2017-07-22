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NASCAR: Dale Earnhardt Jr. backs wife, blames himself for Clash at Daytona debate; Kyle Busch wins Indy pole

By Michael Marot
Associated Press

Published: July 22, 2017 - 10:58 PM
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Race driver driver Dale Earnhardt Jr. (88) drives through the first turn during practice for the NASCAR race at Indianapolis Motor Speedway, in Indianapolis Saturday. (AP Photo/Michael Conroy)


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