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NASCAR: Monster Energy Cup

NASCAR: Dale Earnhardt Jr. flirts with pole before Ricky Stenhouse Jr. steals show

By Jenna Fryer
Associated Press

Published: May 6, 2017 - 08:33 PM
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Dale Earnhardt Jr. speaks at a press conference at Talladega Superspeedway, Friday in Talladega, Ala. (AP Photo/Butch Dill)


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