NASCAR: Dale Earnhardt Jr. returns to track at Dover but still doesn’t know when he’ll race again

PHA+RE9WRVIsIERlbC46IERhbGUgRWFybmhhcmR0IEpyLiB3YXRjaGVkIGhpcyBvbCYjODIxNzsg
Tm8uIDg4IENoZXZ5IHJvbGwgb250byBwaXQgcm9hZCBhbmQgZmVsdCBhIHRpbmdlIG9mIG1lbGFu
Y2hvbHkga25vd2luZyBKZWZmIEdvcmRvbiB3b3VsZCBzbGlkZSBpbnRvIHRoZSBzZWF0LjwvcD48
cD5FYXJuaGFyZHQgd2FzIGJhY2sgYXQgYSBOQVNDQVIgdHJhY2ssIHlldCBmYXIgcmVtb3ZlZCBm
cm9tIGEgTkFTQ0FSIGNvbWViYWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBoYXJkIG5vdCB0
byBjbGltYiBpbiB0aGUgY2FyIGJlZm9yZSBKZWZmIGRvZXMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48
cD5XaXRob3V0IGEgcmlkZSwgRWFybmhhcmR0IGluc3RlYWQgdG9vayBhIHRlbXBvcmFyeSBzcG90
IGFzIE5BU0NBUiYjODIxNztzIG1vc3QgcG9wdWxhciBjcmV3IG1lbWJlci4gSGUgd29yZSBhIGhv
b2RpZSBhbmQgYSBoYXQgaW5zdGVhZCBvZiBhIGZpcmVzdWl0IGFzIGhlIG1hZGUgb25lIG9mIGhp
cyBmZXcgcHVibGljIGFwcGVhcmFuY2VzIGF0IGEgdHJhY2sgc2luY2UgaGlzIHNlYXNvbiBlbmRl
ZCBpbiBKdWx5IGJlY2F1c2Ugb2YgYSBjb25jdXNzaW9uLiBFYXJuaGFyZHQgcG9zZWQgZm9yIHNl
bGZpZXMgd2l0aCBmYW5zIGFuZCBzZWVtZWQgaW4gZ29vZCBzcGlyaXRzIHdhdGNoaW5nIHByYWN0
aWNlIGZyb20gdGhlIHBpdCBib3ggb24gU2F0dXJkYXkgYXQgRG92ZXIgSW50ZXJuYXRpb25hbCBT
cGVlZHdheS48L3A+PHA+RWFybmhhcmR0IGVuam95ZWQgYmVpbmcgb25lIG9mIHRoZSBndXlzIGFn
YWluIGF0IEhlbmRyaWNrIE1vdG9yc3BvcnRzLiBIZSBhc3Npc3RlZCB3aXRoIGhpcyBOby4gODgg
dGVhbSBhbmQgdG9vayBhbiBpbnRlcmVzdCBpbiBoZWxwaW5nIGNyZXcgY2hpZWYgR3JlZyBJdmVz
IGR1cmluZyBHb3Jkb24mIzgyMTc7cyBwcmFjdGljZSBydW4gb24gYSBzZXNzaW9uIGludGVycnVw
dGVkIGJ5IHJhaW4uPC9wPjxwPkhlIHdhcyBldmVuIHRlYXNlZCBieSBmcmllbmQgRWxsaW90dCBT
YWRsZXIgYXMgdGhleSB3YWl0ZWQgb3V0IHRoZSByYWluLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkaWRuJiM4
MjE3O3Qga25vdyB5b3UgaGFkIHlvdXIgb3duIGVudG91cmFnZSBmb2xsb3dpbmcgeW91IGFyb3Vu
ZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgU2FkbGVyLCBsYXVnaGluZy4gJiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBwcmV0
dHkgY29vbCwgbWFuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RWFybmhhcmR0LCA0MS4gc2FpZCBoZSB3YXMgZmVl
bGluZyBiZXR0ZXIsIHRob3VnaCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qga25vdyB3aGVuIGhlIHdvdWxkIGJl
IGNsZWFyZWQgdG8gcmV0dXJuIHRvIHJhY2luZy4gRWFybmhhcmR0IGhhcyB1c2VkIGEgcmFjZSBz
aW11bGF0b3IgdG8gYWlkIGluIGhpcyByZWhhYmlsaXRhdGlvbiwgd2hpY2ggaGVscGVkIGhpbSB3
b3JrIG9uIGhpcyBtb3RvciBza2lsbHMsIGFuZCBoZSYjODIxNztzIGFkZGVkIG1vcmUgZXhlcmNp
c2VzIHRvIGhpcyBkYWlseSByb3V0aW5lLjwvcD48cD5CdXQgdGhlIHN5bXB0b21zIGxpbmdlci48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1dhbGtpbmcgdGhyb3VnaCB0aGUgZ2FyYWdlIGFuZCBzaWduaW5nIGF1dG9n
cmFwaHMgaXMgdG91Z2gsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7WW91ciBiYWxhbmNlIGdldHMg
YmFkLiBBIGxvdCBvZiBpdCBpcyB2aXN1YWwsIGEgbG90IG9mIHRoZSB0aGluZ3MgaGFwcGVuaW5n
IHdpdGggeW91ciBwZXJpcGhlcmFsIFt2aXNpb25dIGFuZCBzdHVmZi4gVGhhdCYjODIxNztzIHNv
bWV0aGluZyB0aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gY2hhbGxlbmdlIGl0LiBUaGF0JiM4MjE3O3Mg
cHJldHR5IG11Y2ggaXQuIE15IGV5ZXMgZ290IGEgbG90IGJldHRlci4gSSBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
cmVhbGx5IG5vdGljZSBpc3N1ZXMgd2l0aCBteSBleWVzIHF1aXRlIGFzIG11Y2ggYW55bW9yZS4g
VGhlIGJhbGFuY2Ugc3R1ZmYgaXMgc3RpbGwgbmVlZGluZyBzb21lIHdvcmsuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5FYXJuaGFyZHQsIGxvbmcgTkFTQ0FSJiM4MjE3O3MgbW9zdCBwb3B1bGFyIGRyaXZlciwgaGFz
IHNhaWQgaGUgaG9wZWQgdG8gYmUgY2xlYXJlZCBmb3IgdGhlIDIwMTcgRGF5dG9uYSA1MDAuIEJ1
dCB3aGVuIHRoYXQgZGF0ZSBtaWdodCBjb21lPyBIZSBoYXMgbm8gaWRlYS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0kmIzgyMTc7bSBub3QgcmVhZHksIEkga25vdyB0aGF0LiBJJiM4MjE3O2xsIGtub3cgd2hlbiBJ
JiM4MjE3O20gcmVhZHksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBub3Qgb25l
IG9mIHRoZW0gdGhpbmdzIHRoYXQgaGFzIGEgc2NoZWR1bGUuIFlvdSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93
IHdoZW4geW91JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGJlIGxpa2UsICYjODIxNjthbGwgcmlnaHQsIEkm
IzgyMTc7bSBnb29kLiBMZXQmIzgyMTc7cyBnbyBkbyB0aGlzLiYjODIxNzsmIzgyMDE7JiM4MjIx
OzwvcD48cD5JdCB3YXMgYW4gb2RkIHNpZ2h0OiBFYXJuaGFyZHQgaW4gc3RyZWV0IGNsb3RoZXMg
dGFsa2luZyB3aXRoIEdvcmRvbiBpbiBhIGZpcmVzdWl0IGluIHRoZSBnYXJhZ2UuIEdvcmRvbiBy
ZXRpcmVkIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgbGFzdCBzZWFzb24gYmVmb3JlIGhlIHdhcyBwcmVzc2VkIGlu
dG8gc2VydmljZSBieSB0ZWFtIG93bmVyIFJpY2sgSGVuZHJpY2sgdG8gcmVwbGFjZSBFYXJuaGFy
ZHQgaW4gc2VsZWN0IHJhY2VzLjwvcD48cD5Hb3Jkb24gd2lsbCBzdWJzdGl0dXRlIGZvciBoaW0g
aW4gb25lIG1vcmUgcmFjZSBpbiB0aGUgODguIEFsZXggQm93bWFuIHdpbGwgZHJpdmUgaW4gdGhl
IG90aGVyIHJhY2VzIGxlZnQgdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPldpdGggYSBib29zdCBmcm9tIGEg
dHdvLXRpbWUgRGF5dG9uYSA1MDAgY2hhbXBpb24sIEdvcmRvbiB0b3BwZWQgdGhlIHNwZWVkIGNo
YXJ0IHdpdGggYSBsYXAgb2YgMTYwLjUxNCBtcGguIEt5bGUgTGFyc29uIHdhcyBzZXZlbnRoIG9u
IHRoZSBzcGVlZCBjaGFydCBhbmQgdGhlIGZhc3Rlc3Qgb2YgdGhlIDE2IENoYXNlIGRyaXZlcnMg
YXQgMTU4Ljg5OC48L3A+PHA+VGVhbW1hdGVzIHdlcmUgZXhjaXRlZCB0byBoYXZlIEp1bmlvciBi
YWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBoYXZlbiYjODIxNzt0IHNlZW4gYSBsb3Qgb2YgRGFsZSBhd2F5
IGZyb20gdGhlIHJhY2UgdHJhY2suIEkgY29tcGxldGVseSB1bmRlcnN0YW5kIGhvdyBkaWZmaWN1
bHQgaXQgaXMgdG8gY29tZSB0byB0aGUgdHJhY2sgYW5kIGZlZWwgcHJvZHVjdGl2ZSwmIzgyMjE7
IHNpeC10aW1lIGNoYW1waW9uIEppbW1pZSBKb2huc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGNhbiBvbmx5
IGltYWdpbmUgaG93IGhhcmQgaXQgaXMgdG8gZ28gdG8gdGhlIHRyYWNrIGFuZCB3YXRjaCB5b3Vy
IGNhciByYWNlIGFuZCB0aGVuIGFsc28gaG93IGJvcmluZyBpdCB3b3VsZCBiZSBiZWNhdXNlIHdl
IGRvIGhhdmUgdGhlIGNvb2xlc3Qgam9iIHRvIHNpdCBpbiB0aGF0IHJhY2UgY2FyLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBub3QgY2xlYXIgd2hlbiBFYXJuaGFyZHQgd2FzIGluanVyZWQuIEhl
IHdhcyBpbiBjcmFzaGVzIGF0IE1pY2hpZ2FuIG9uIEp1bmUgMTIgYW5kIERheXRvbmEgb24gSnVs
eSAyLCBhbmQgaGlzIHN5bXB0b21zIG9yaWdpbmFsbHkgbGVkIEVhcm5oYXJkdCB0byBiZWxpZXZl
IGhpcyBwcm9ibGVtIHdhcyBhbGxlcmd5IG9yIHNpbnVzIHJlbGF0ZWQuIEhlIHJhY2VkIGF0IEtl
bnR1Y2t5IG9uIEp1bHkgOSBub3QgZmVlbGluZyB3ZWxsLCBhbmQgd2hlbiBoaXMgY29uZGl0aW9u
IGRpZG4mIzgyMTc7dCBpbXByb3ZlLCBoZSBzYXcgYSBuZXVyb2xvZ2ljYWwgc3BlY2lhbGlzdCB3
aG8gZGlhZ25vc2VkICYjODIyMDtjb25jdXNzaW9uLWxpa2Ugc3ltcHRvbXMuJiM4MjIxOzwvcD48
cD4mIzgyMjA7SSBmZWVsIHNvIG11Y2ggYmV0dGVyIHRoYW4gSSBkaWQgZml2ZSB3ZWVrcyBhZ28s
JiM4MjIxOyBFYXJuaGFyZHQgc2FpZC48L3A+PHA+RWFybmhhcmR0IGhhcyBtYWRlIG90aGVyIHB1
YmxpYyBhcHBlYXJhbmNlcyBhbmQgdHdlZXRlZCB0aGF0IGhlIHNwZW50IEZyaWRheSBuaWdodCBj
aGVlcmluZyBvbiBsb2NhbCBNb29yZXN2aWxsZSBIaWdoIGluIGhpcyBmaXJzdCBoaWdoIHNjaG9v
bCBmb290YmFsbCBnYW1lIGluIDIwIHllYXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0b2xkIFtteSBmaWFu
Y2VlXSBBbXksIEkgc2FpZCwgJiM4MjE2O01hbiwgbGV0JiM4MjE3O3MganVzdCBnbyBzbyB3ZSBj
YW4gc2F5IHdlIHdlbnQuJiM4MjE3OyBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBldmVuIGtub3cgaXQgd2FzIGhv
bWVjb21pbmcsIHNvIHRoYXQgd2FzIHByZXR0eSBuZWF0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+
RWFybmhhcmR0IHNhaWQgZ29pbmcgb3V0IGluIGNyb3dkZWQsIHB1YmxpYyBldmVudHMgaGVscGVk
IG1ha2UgaGltIGZlZWwgbm9ybWFsIGFnYWluLiBCdXQgaGUgd29uJiM4MjE3O3QgZmVlbCBjb21w
bGV0ZSB1bnRpbCBoaXMgc3ltcHRvbXMgc3Vic2lkZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIEkgY29tZSB0
byBhbiBlbnZpcm9ubWVudCBsaWtlIHRoaXMgYW5kIGdvIHdhbGsgdGhyb3VnaCB0aGUgZ2FyYWdl
IGFuZCBnZXQgaW50byB0aG9zZSBidXN5IG1vbWVudHMgYW5kIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBh
bnkgcmVhY3Rpb24gdG8gaXQsIEkgd291bGQgY29uc2lkZXIgdGhhdCBiZWluZyAxMDAgcGVyY2Vu
dCBub3JtYWwsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5FYXJuaGFyZHQgb25jZSByZXZlYWxlZCBp
biBhbiBpbnRlcnZpZXcgdGhhdCBoZSB0aG91Z2h0IGhlJiM4MjE3O2QgZHJpdmVuIHdpdGggY29u
Y3Vzc2lvbiBzeW1wdG9tcyBzZXZlcmFsIHRpbWVzIGluIDIwMDEuIEhpcyBhZG1pc3Npb24gbGVk
IHRvIGEgdGlnaHRlbmVkIG1lZGljYWwgcmV2aWV3IHBvbGljeSBpbiB3aGljaCBFYXJuaGFyZHQg
aGFkIHRvIGJlIHNlZW4gYnkgYSBkb2N0b3IgYmVmb3JlIGhlIGNvdWxkIHJhY2UgYWZ0ZXIgaGUg
d2FzIGJyaWVmbHkga25vY2tlZCB1bmNvbnNjaW91cyBpbiBhIDIwMDIgY3Jhc2ggYXQgRG92ZXIu
IEhlIG1pc3NlZCB0d28gcmFjZXMgZHVyaW5nIHRoZSAyMDEyIENoYXNlIGJlY2F1c2Ugb2YgYSBw
YWlyIG9mIGNvbmN1c3Npb25zIHN1ZmZlcmVkIGluIGEgc2l4LXJhY2Ugc3RyZXRjaCBhbmQgc2l0
dGluZyBvdXQgdGhvc2UgZXZlbnRzIGltbWVkaWF0ZWx5IGVuZGVkIGFueSB0aXRsZSBzaG90Ljwv
cD48cD5FYXJuaGFyZHQgc2FpZCB0aGVyZSB3YXMgbm8gZGVhZGxpbmUgZm9yIGhpbSB0byBnZXQg
Y2xlYXJlZCBpbiB0aW1lIHRvIHBvc3NpYmx5IHJhY2UgaW4gRmVicnVhcnkgYXQgdGhlIERheXRv
bmEgNTAwLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgdGhlcmUgaXMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
SSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IGl0LiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.