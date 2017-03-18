NASCAR: Fresh generation of drivers emerging on circuit

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0J5bGluZS0tPjxwPkJ5IEJvYiBCYXVtPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRY
VF9DcmVkaXRMaW5lLS0+PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBUWFRfRGF0
ZWxpbmUtLT48cD5BVk9OREFMRSwgQXJpei46IFRoZSBOQVNDQVIga2lkcyBrZWVwIGNvbWluZyBv
biBzdHJvbmcuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRYVF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+Rml2ZSBvZiB0aGUgaGln
aGVzdC1zdGFydGluZyBlaWdodCBkcml2ZXJzIGluIE5BU0NBUiYjODIxNztzIGxpbmV1cCBmb3Ig
aXRzIE1vbnN0ZXIgRW5lcmd5IFNlcmllcyByYWNlIG9uIFN1bmRheSBhcmUgMjYgb3IgeW91bmdl
ci48L3A+PHA+UnlhbiBCbGFuZXksIHN0YXJ0aW5nIG5leHQgdG8gcG9sZS1zaXR0ZXIgYW5kIHRl
YW1tYXRlIEpvZXkgTG9nYW5vIG9uIHRoZSBmcm9udCByb3csIGlzIDIzLiBLeWxlIExhcnNvbiBz
dGFydHMgaW4gdGhlIHNlY29uZCByb3csIGFuZCBoZSYjODIxNztzIGFsbCBvZiAyNC48L3A+PHA+
QmxhbmV5IGZpbmlzaGVkIHNlY29uZCBpbiB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBEYXl0b25hIDUwMDsg
TGFyc29uIHdvbiBhdCBNaWNoaWdhbiBsYXN0IHllYXIgYW5kIGZpbmlzaGVkIHNlY29uZCBpbiB0
aGUgbGFzdCB0d28gQ3VwIHJhY2VzLjwvcD48cD5UaGUgYWdlIGtlZXBzIGRyb3BwaW5nIGRvd24g
dGhlIGdyaWQsIGFuZCB0aGUgZm91cnRoIHJvdyBjb25zaXN0cyBvZiBDaGFzZSBFbGxpb3R0LCB3
aG8gaXMgZmluYWxseSBvbGQgZW5vdWdoIHRvIGRyaW5rLCBhbmQgRXJpayBKb25lcywgd2hvIGRv
ZXNuJiM4MjE3O3QgdHVybiAyMSB1bnRpbCB0aGUgZW5kIG9mIE1heS4gRWxsaW90dCB3YXMgdGhp
cmQgbGFzdCB3ZWVrIGluIExhcyBWZWdhcyBhbmQgd29uIGEgcHJlc2Vhc29uIHF1YWxpZnlpbmcg
cmFjZSBhdCBEYXl0b25hLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T2J2aW91c2x5IHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBs
b3Qgb2YgdGFsZW50IG91dCB0aGVyZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWFydGluIFRydWV4IEpyLiwgd2lu
bmVyIGxhc3Qgd2VlayBpbiBMYXMgVmVnYXMuICYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBzZWVuIHdoYXQg
dGhlIHlvdW5nIGd1eXMgYXJlIGRvaW5nLiBUaGV5JiM4MjE3O3JlIG5pcHBpbmcgYXQgb3VyIGhl
ZWxzIGFuZCBtYWtpbmcgbWUgZmVlbCBvbGQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbHNvIGluIHRoZSBmaWVs
ZCBpcyByb29raWUgVHkgRGlsbG9uICgyNCkgYW5kIFRyZXZvciBCYXluZSwgd2hvIHNpeCB5ZWFy
cyBhZ28gYmVjYW1lIHRoZSB5b3VuZ2VzdCB3aW5uZXIgb2YgdGhlIERheXRvbmEgNTAwIG9uZSBk
YXkgYWZ0ZXIgaGlzIDIwdGggYmlydGhkYXkuIEhlJiM4MjE3O3MgMjYgbm93IGFuZCBwcmFjdGlj
YWxseSBhIEN1cCB2ZXRlcmFuLjwvcD48cD5PZiBjb3Vyc2UsIHBvbGUtc2l0dGVyIExvZ2FubyBp
cyBubyBvbGQtdGltZXIgYXQgMjYsIGJ1dCBoZSYjODIxNztzIHdlbGwgZXN0YWJsaXNoZWQgYXMg
b25lIG9mIHRoZSBjaXJjdWl0JiM4MjE3O3Mgc3RhcnMuIEhlIGhhcyAxNyBOQVNDQVIgd2lucywg
aW5jbHVkaW5nIGxhc3QgeWVhciYjODIxNztzIE5vdmVtYmVyIHJhY2UgaW4gUGhvZW5peC48L3A+
PHA+SGUmIzgyMTc7cyBhbHNvIGluIGEgbGl0dGxlIGJpdCBvZiBhIGZpcmVzdG9ybSAmIzgyMTI7
IGhlIGNhbWUgdG8gUGhvZW5peCBlbWJyb2lsZWQgaW4gY29udHJvdmVyc3kgYWZ0ZXIgaGFyZC1y
YWNpbmcgd2l0aCBLeWxlIEJ1c2NoIGxhc3Qgd2VlayBsZWQgdG8gYSBzY3VmZmxlIG9uIHBpdCBy
b2FkLjwvcD48cD5CdXQgTG9nYW5vIGlzbiYjODIxNzt0IGNvbnNpZGVyZWQgcGFydCBvZiB0aGlz
IGdyb3VwIG9mIGZyZXNoIG5ldyBOQVNDQVIgc3RhcnMsIGFtb25nIHRoZW0gTGFyc29uLCB3aG8g
a2VlcHMgZmxpcnRpbmcgd2l0aCBhbm90aGVyIHdpbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdvdWxkIGJl
IG5pY2UgdG8gZ2V0IGEgd2luIGFuZCB3ZSBoYXZlIGNoYWxsZW5nZWQgbm93IGZvciBtb3N0IG9m
IHRoZSBsYXN0LCBwcm9iYWJseSwgZml2ZSByYWNlcywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJ
dCYjODIxNztzIHJlYWxseSBjb29sIHRvIHJ1biB1cCBmcm9udC4gSSYjODIxNzt2ZSBuZXZlciBo
YWQgdGhpcyBzcGVlZCB0aGlzIGVhcmx5IGluIHRoZSB5ZWFyLiBJJiM4MjE3O20gc29ha2luZyBp
dCBhbGwgaW4gYW5kIGVuam95aW5nIGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJ1ZXggc2FpZCB0b2RheSYj
ODIxNztzIHlvdW5nIGRyaXZlcnMgYXJlIGhlbHBlZCBieSB0aGUgY29vcGVyYXRpb24gYmV0d2Vl
biB0ZWFtcyBpbiB0aGUgc2FtZSBvd25lcnNoaXAgZ3JvdXAgb3IgcGFydCBvZiBhbiBhbGxpYW5j
ZS4gVHJ1ZXggYW5kIGhpcyBGdXJuaXR1cmUgUm93IFJhY2luZyBncm91cCBiZW5lZml0IGFzIHRo
ZSBzaXN0ZXIgdGVhbSB0byBKb2UgR2liYnMgUmFjaW5nLiBUaGUgZGVlcCByZXNvdXJjZXMgYW5k
IHNoYXJpbmcgcHJhY3RpY2VzIGRpZmZlciBncmVhdGx5IGZyb20gd2hlbiBoZSBzdGFydGVkIGhp
cyBjYXJlZXIgZHJpdmluZyBmb3IgRGFsZSBFYXJuaGFyZHQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGVuIEkg
c3RhcnRlZCwgd2UgaGFkIHR3byBjYXJzIGF0IERFSSBhbmQgaXQgd2FzIHR3byBkaWZmZXJlbnQg
dGVhbXMgYW5kIHR3byBkaWZmZXJlbnQgYnVpbGRpbmdzIGFuZCBub3Qgc2hhcmluZyBldmVyeXRo
aW5nLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1NvIHRoaW5ncyBoYXZlIGNoYW5nZWQgYSBsb3Qs
IGFuZCBJIHRoaW5rIGl0JiM4MjE3O3MgaGVscGVkIHRob3NlIGd1eXMgYSB0b24gZ2V0IG9mZiB0
aGUgZ3JvdW5kLCBidXQgb2J2aW91c2x5IHdlJiM4MjE3O3ZlIHNlZW4gYSB0b24gb2YgdGFsZW50
IGNvbWUgaW50byB0aGUgc2VyaWVzLCBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGV4Y2l0aW5nIHRvIHdh
dGNoLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmxhbmV5IGRyaXZlcyBhIEZvcmQgZm9yIFdvb2QgQnJvdGhlcnMg
UmFjaW5nLCBidXQgdGhlIHRlYW0gaXMgZXNzZW50aWFsbHkgYSBCIFRlYW0gZm9yIFJvZ2VyIFBl
bnNrZSwgd2hvIGhhcyBMb2dhbm8gYW5kIEJyYWQgS2VzZWxvd3NraSBzdGFycmluZyBmb3IgVGVh
bSBQZW5za2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IGhhdmUgYmVlbiByZWFsbHkgZ29vZCB0byB1cyBh
cyBmYXIgYXMgc2hhcmluZyBpbmZvcm1hdGlvbiwmIzgyMjE7IEJsYW5leSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
V2Ugc2l0IGluIG9uIGFsbCB0aGVpciBtZWV0aW5ncyBhbmQgSSBmZWVsIGxpa2UgYSBwYXJ0IG9m
IHRoZSB0ZWFtLiBBdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lLCB3ZSBhcmUgc3RpbGwgdGhlIFdvb2QgQnJvdGhl
cnMsIGEgc2luZ2xlLWNhciB0ZWFtIG9uIHRoZSBkcmFnc3RyaXAgaW4gTW9vcmVzdmlsbGUuIFdl
IGhhdmUgYSBncmVhdCByZWxhdGlvbnNoaXAgd2l0aCBUZWFtIFBlbnNrZSBhbmQgdGhleSBhcmUg
YSBiaWcgcGFydCBvZiB3aHkgd2UgcnVuIHNvIHdlbGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CbGFuZXkgZmVl
bHMgaGUmIzgyMTc7cyBjbG9zaW5nIGluIG9uIHRoYXQgZmlyc3Qgd2luLiBIZSBzdGFydGVkIHRo
aXJkIGluIExhcyBWZWdhcyBsYXN0IFN1bmRheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO091ciBjYXJzIGhhdmUg
YmVlbiBjb21wZXRpdGl2ZSBlbm91Z2ggdG8gd2luIGFsbCB0aHJlZSByYWNlcyBbdGhpcyB5ZWFy
XSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCBqdXN0IHdhcyBjaXJjdW1zdGFuY2VzLiBJdCBp
cyBqdXN0IGFib3V0IHB1dHRpbmcgYSBmdWxsIHJhY2UgdG9nZXRoZXIuIEl0IGlzIHJlYWxseSB0
b3VnaCB0byB3aW4gb25lIG9mIHRoZXNlIEN1cCByYWNlcy4mIzgyMjE7PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9
UEJSS19CcmVha0hlZC0tPjxwPkhhcnZpY2smIzgyMTc7cyB0cm91YmxlczwvcD48IS0tUFNUWUxF
PVBUWFRfQm9keVR4dC0tPjxwPk5vIG9uZSBoYXMgZG9taW5hdGVkIGluIFBob2VuaXggbW9yZSB0
aGFuIEtldmluIEhhcnZpY2suIEhlJiM4MjE3O3Mgd29uIHRoZXJlIGVpZ2h0IHRpbWVzLCBpbmNs
dWRpbmcgdGhlIGxhc3QgdGhyZWUgc3ByaW5nIHJhY2VzLjwvcD48cD5IZSB3aWxsIGhhdmUgdG8g
YmF0dGxlIGZyb20gYmVoaW5kIGF0IHRoZSBzdGFydCBhZ2FpbiB0byB3aW4gYW5vdGhlciBvbmUg
U3VuZGF5LjwvcD48cD5JbiBoaXMgZmlyc3QgeWVhciB3aXRoIEZvcmQgYWZ0ZXIgYSBjYXJlZXIg
ZHJpdmluZyBDaGV2cm9sZXRzLCBIYXJ2aWNrIHdpbGwgc3RhcnQgd2F5IGJhY2sgaW4gMjNyZC4g
QnV0IGhlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBpbiB0aGlzIHNpdHVhdGlvbiBiZWZvcmUuIExhc3QgeWVhciwg
aGUgc3RhcnRlZCAxOHRoIG9uIHRoZSBncmlkLCBidXQgd291bmQgdXAgbGVhZGluZyBhIHJhY2Ut
aGlnaCAxMzkgbGFwcyBlbiByb3V0ZSB0byB0aGUgd2luLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UganVzdCBo
YXZlbiYjODIxNzt0IHJlYWxseSBxdWFsaWZpZWQgdGhhdCB3ZWxsIGhlcmUgbGF0ZWx5IGF0IHRo
aXMgcGFydGljdWxhciByYWNlIHRyYWNrLCYjODIyMTsgSGFyYXZpY2sgc2FpZC4gJiM4MjIwO091
ciByYWNlIHN0dWZmIGhhcyBiZWVuIHByZXR0eSBnb29kIHRob3VnaCBhbmQgd2Ugd2lsbCBqdXN0
IGxvb2sgdG8gZG8gdGhhdCBhZ2Fpbi4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.