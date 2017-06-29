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NASCAR: Monster Energy Cup

NASCAR: Jeff Gordon to drive pace car at Brickyard 400

Associated Press

Published: June 29, 2017 - 02:54 PM
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Jeff Gordon celebrates by kissing the bricks after winning the NASCAR Brickyard 400 at Indianapolis Motor Speedway, July 27, 2014 in Indianapolis. Five-time Brickyard 400 winner Jeff Gordon will lead the field into the race one more time next month  as the pace-car driver. (AP Photo/Robert Baker)


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