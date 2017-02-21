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NASCAR: Jimmie Johnson’s 8th title could stake him as sport’s greatest

By Dan Gelston
Associated Press

Published: February 21, 2017 - 04:53 PM
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Crew members for Jimmie Johnson push his race car on pit road before qualifying for the Daytona 500 at Daytona International Speedway, Sunday in Daytona Beach. (AP Photo/Terry Renna)


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