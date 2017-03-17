NASCAR: Joey Logano tells Kyle Busch ‘honest mistake’ led to incident at Vegas

PHA+QVZPTkRBTEUsIEFyaXouOiBUaGUgZmlyc3QgZmFjZS10by1mYWNlIG1lZXRpbmcgYmV0d2Vl
biBLeWxlIEJ1c2NoIGFuZCBKb2V5IExvZ2FubyBzaW5jZSBsYXN0IHdlZWsmIzgyMTc7cyBwb3N0
LXJhY2Ugc2N1ZmZsZSBpbiBMYXMgVmVnYXMgaXMgb3Zlci48L3A+PHA+V2hldGhlciB0aGUgZHJp
dmVycyBmZWVsIGFueSBiZXR0ZXIgYWJvdXQgdGhpbmdzIGhlYWRlZCBpbnRvIFN1bmRheSYjODIx
NztzIHJhY2UgYXQgUGhvZW5peCBJbnRlcm5hdGlvbmFsIFJhY2V3YXkgaXMgYW4gb3BlbiBxdWVz
dGlvbi48L3A+PHA+VGhlIHR3byB3ZXJlIHN1bW1vbmVkIHRvIGEgMTUtbWludXRlIHNlc3Npb24g
RnJpZGF5IHdpdGggTkFTQ0FSIG9mZmljaWFscyBhcyBldmVyeW9uZSBpbnZvbHZlZCB0cmllZCB0
byBwdXQgdGhlIHBpdCByb2FkIGJyYXdsIHRvIGJlZC4gQnVzY2ggYXR0ZW1wdGVkIHRvIHR1cm4g
dGhlIGF0dGVudGlvbiB0byB0aGlzIHdlZWtlbmQmIzgyMTc7cyByYWNpbmcgYXQgUGhvZW5peCwg
c2F5aW5nIGFsbW9zdCBub3RoaW5nIGFzIGhlIGVtZXJnZWQgZnJvbSB0aGUgbWVldGluZy4gSGUg
YW5zd2VyZWQgZXZlcnkgcXVlc3Rpb24gYnkgcmVwZWF0aW5nLCAmIzgyMjA7RXZlcnl0aGluZyYj
ODIxNztzIGdyZWF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TG9nYW5vIGluaXRpYXRlZCBhIHBob25lIGNvbnZl
cnNhdGlvbiB3aXRoIEJ1c2NoIG9uIFR1ZXNkYXkuIEhlIHNhaWQgYWZ0ZXIgRnJpZGF5JiM4MjE3
O3MgbWVldGluZyBpdCB3YXMgZ29vZCB0byBzaXQgd2l0aCBoaXMgZm9ybWVyIHRlYW1tYXRlIGFu
ZCBleHBsYWluIHRoZSBvbi10cmFjayBpbmNpZGVudCBhdCBMYXMgVmVnYXMgd2FzICYjODIyMDth
biBob25lc3QgbWlzdGFrZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFyZSB0aGUgdHdvIE9LPzwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSBndWVzcyB0aW1lIHdpbGwgdGVsbC4gV2UmIzgyMTc7bGwgc2VlLCYjODIyMTsgTG9nYW5v
IHNhaWQuICYjODIyMDtJIGhvcGUgaGUmIzgyMTc7cyBhYmxlIHRvIHNlZSB0aGF0IGFuZCBrbm93
IHRoYXQgSSB3YXMgc2luY2VyZSBhYm91dCBpdCBidXQgdGltZSB3aWxsIHRlbGwuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5UaGUgdHdvIHdlcmUgcmFjaW5nIGZvciBwb3NpdGlvbiBTdW5kYXkgYXQgTGFzIFZlZ2Fz
IGFuZCBCdXNjaCBzcHVuIGJlY2F1c2Ugb2YgTG9nYW5vJiM4MjE3O3MgaGFyZCByYWNpbmcuIEJ1
c2NoIHN0b3JtZWQgZG93biBwaXQgcm9hZCBhbmQgdGhyZXcgYSBwdW5jaCBhdCBMb2dhbm8gYmVm
b3JlIGNyZXdzIGludGVydmVuZWQuIFRlYW0gUGVuc2tlIHdhcyBub3QgcGVuYWxpemVkIGZvciB0
YWNrbGluZyBCdXNjaCB0byB0aGUgZ3JvdW5kLCBldmVuIHRob3VnaCBCdXNjaCBzdXN0YWluZWQg
YSBnYXNoIHRvIGhpcyBmb3JlaGVhZCBpbiB0aGUgc2NydW0uPC9wPjxwPkxvZ2FubyBzYWlkIGhl
IGhhcyB0cmllZCB0byBwZXJzdWFkZSBCdXNjaCB3aXRoIGV2aWRlbmNlIGhlIHNheXMgc2hvd3Mg
aGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGNhdXNlIHRoZSB3cmVjayBpbnRlbnRpb25hbGx5IG9uIHRoZSBmaW5h
bCBsYXAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHJlYWxseSBqdXN0IHRyaWVkIHRvIGV4cGxhaW4gdGhhdCBJ
IG1hZGUgYSBtaXN0YWtlIHVuZGVybmVhdGggaGltLCYjODIyMTsgTG9nYW5vIHNhaWQuICYjODIy
MDtUaGF0JiM4MjE3O3MgYmFzaWNhbGx5IHdoYXQgaXQgd2FzLiBIZSBhc2tlZCBmb3Igc29tZSBk
YXRhLiBJIHdhcyBhYmxlIHRvIHNob3cgaGltIHRoYXQuIEl0IHdhcyBwcmV0dHkgY2xlYXIgaW4g
bXkgb3BpbmlvbiB3aGF0IGhhcHBlbmVkIHNvIHRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+TkFTQ0FSIHNlbmlvciBleGVjdXRpdmUgU3RldmUgTyYjODIxNztEb25uZWxsIHdhcyBpbiB0
aGUgbWVldGluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBiZWdpbm5pbmcgb2YgaXQgd2FzIHJlYWxseSB0
byBsZXQgdGhlIGRyaXZlcnMgdGFsayBhYm91dCB3aGF0IGhhcHBlbmVkLCB3aGljaCB0aGV5IGRp
ZCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVuIHdlIHdlcmUgdmVyeSBjbGVhciBhYm91dCBv
dXIgZXhwZWN0YXRpb25zLCB3aGF0IHdlIGV4cGVjdCBnb2luZyBmb3J3YXJkLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+TkFTQ0FSIGNob3NlIG5vdCB0byBwZW5hbGl6ZSBlaXRoZXIgZHJpdmVyIGZvciB0aGUgcG9z
dC1yYWNlIGNvbmZyb250YXRpb24uPC9wPjxwPkxvZ2FubyB3aW5zIHBvbGU8L3A+PHA+TG9nYW5v
IGNhcHBlZCBhIGRheSBpbiB0aGUgc3BvdGxpZ2h0IHdpdGggYSBmYXN0IGxhdGUgbGFwIEZyaWRh
eSB0byBjbGFpbSB0aGUgcG9sZSBmb3IgdGhlIE5BU0NBUiBDYW1waW5nIFdvcmxkIDUwMC48L3A+
PHA+V2l0aCB0aGUgdGVtcGVyYXR1cmUgaW4gdGhlIGxvdyA5MHMgYW5kIHRoZSBzdW4gYmVnaW5u
aW5nIHRvIHNldCwgUnlhbiBCbGFuZXkgcXVhbGlmaWVkIHNlY29uZCB0byBnaXZlIEZvcmQgdGhl
IHRvcCB0d28gc3BvdHMgdG8gc3RhcnQgU3VuZGF5JiM4MjE3O3MgcmFjZS48L3A+PHA+TG9nYW5v
IHdvbiB3aXRoIGEgdG9wIHNwZWVkIG9mIDEzNy4zMjEgbXBoIG9uIHRoZSBQaG9lbml4IEludGVy
bmF0aW9uYWwgUmFjZXdheSB0cmFjayBtYWRlIHNsaWNrIGJ5IHRoZSBoZWF0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.