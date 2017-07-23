NASCAR: Kasey Kahne wins crashed-marred, rain-delayed Brickyard 400 for first Cup win in three years

PHA+SU5ESUFOQVBPTElTOiBLYXNleSBLYWhuZSBzdXJ2aXZlZCBhIGNyYXNoLW1hcnJlZCBCcmlj
a3lhcmQgNDAwIG9uIFN1bmRheSBmb3IgaGlzIGZpcnN0IE5BU0NBUiBDdXAgdmljdG9yeSBpbiBu
ZWFybHkgdGhyZWUgeWVhcnMuPC9wPjxwPlRoZSBIZW5kcmljayBNb3RvcnNwb3J0cyBkcml2ZXIg
d29uIHVuZGVyIGNhdXRpb24gaW4gdGhlIHJhY2UgdGhhdCB0b29rIG1vcmUgdGhhbiBzaXggaG91
cnMgdG8gY29tcGxldGUsIGZpbmFsbHkgZmluaXNoaW5nIGluIGZhZGluZyBsaWdodCBhZnRlciAx
NjcgbGFwcyBhbmQgZG91YmxlIG92ZXJ0aW1lLjwvcD48cD5CcmFkIEtlc2Vsb3dza2kgd2FzIHNl
Y29uZC48L3A+PHA+QWZ0ZXJ3YXJkLCBLYWhuZSB3ZW50IHRvIEluZGlhbmFwb2xpcyBNb3RvciBT
cGVlZHdheSYjODIxNztzIGluZmllbGQgbWVkaWNhbCBjZW50ZXIuIFNlcmllcyBvZmZpY2lhbHMg
ZGlkbiYjODIxNzt0IHNheSB3aGF0IGhlIHdhcyBiZWluZyB0cmVhdGVkIGZvciwgYnV0IG90aGVy
IGRyaXZlcnMgc2FpZCB0aGUgdGVtcGVyYXR1cmVzIGluc2lkZSB0aGUgY2FycyB0b3BwZWQgMTMw
IGRlZ3JlZXMuPC9wPjxwPkl0IHdhcyBhIHdpbGQgZGF5IGF0IEluZGlhbmEmIzE3Mztwb2xpcyBN
b3RvciBTcGVlZHdheSB3aXRoIEt5bGUgQnVzY2ggYW5kIE1hcnRpbiBUcnVleCBKci4gJiM4MjEy
OyBkcml2aW5nIHRoZSB0d28gZmFzdGVzdCBjYXJzICYjODIxMjsgZ29pbmcgb3V0IGluIGEgY3Jh
c2ggd2l0aCA0OSBsYXBzIHRvIGdvLjwvcD48cD5UaGF0IHdhcyBvbmx5IGEgcHJlbHVkZSBvZiB0
aGUgbnV0dHkgZmluYWwgMjAgbGFwcyB0aGF0IGluY2x1ZGVkIGZpdmUgY3Jhc2hlcywgdHdvIG9m
IHdoaWNoIGJyb3VnaHQgb3V0IHJlZCBmbGFncy48L3A+PHA+QnVzY2ggbG9va2VkIGFzIGlmIGhl
IHdvdWxkIG1ha2UgaGlzdG9yeSBhcyB0aGUgZmlyc3QgZHJpdmVyIHRvIHdpbiB0aHJlZSBjb25z
ZWN1dGl2ZSBCcmlja3lhcmRzIHdoZW4gaGUgbGVkIHRoZSBmaXJzdCA3MSBsYXBzICYjODIxMjsg
YW5kIDg3IG92ZXJhbGwuIEJ1dCB3aGVuIFRydWV4JiM4MjE3O3MgY2FyIHNsaWQgdXAgdGhlIHRy
YWNrLCBib3RoIGNhcnMgaGl0IHRoZSB3YWxsLjwvcD48cD5UaGF0IG9wZW5lZCB0aGUgZG9vciBm
b3IgS2FobmUsIHdobyBoYWQgc3RydWdnbGVkIGFsbCBzZWFzb24uIEFuZCBhcyB0aGUgY3Jhc2hl
cyBoYXBwZW5lZCBiZWhpbmQsIEthaG5lIG92ZXJjYW1lIG11c2NsZSBjcmFtcHMgdG8gaG9sZCBv
biBmb3IgaGlzIDE4dGggY2FyZWVyIHZpY3RvcnkgYW5kIGZpcnN0IHNpbmNlIEF0bGFudGEgaW4g
QXVndXN0IDIwMTQuPC9wPjxwPlRoZSByYWNlIHdhcyByZWQtZmxhZ2dlZCB3aXRoIDEwIGxhcHMg
dG8gZ28gYWZ0ZXIgS3VydCBCdXNjaCwgRXJpayBKb25lcyBhbmQgQ2xpbnQgQm93eWVyIGNvbGxp
ZGVkIGNvbWluZyBvdXQgb2YgdGhlIGZvdXJ0aCB0dXJuLjwvcD48cD5PbiB0aGUgZW5zdWluZyBy
ZXN0YXJ0LCBLeWxlIExhcnNvbiBoaXQgdGhlIHdhbGwgb24gdGhlIGZyb250IHN0cmFpZ2h0YXdh
eSB0byBicmluZyBvdXQgYW5vdGhlciBjYXV0aW9uLjwvcD48cD5UaGluZ3Mgd2VudCBhd3J5IG9u
Y2UgbW9yZSB3aGVuIEppbW1pZSBKb2huc29uLCBLZXNlbG93c2tpIGFuZCBLYWhuZSB0cmllZCB0
byBnbyB0aHJlZS13aWRlIHRocm91Z2ggdGhlIHRoaXJkIHR1cm4gb24gd2hhdCB3YXMgc3VwcG9z
ZWQgdG8gYmUgdGhlIHNlY29uZC10by1sYXN0IGxhcC4gQnV0IEpvaG5zb24mIzgyMTc7cyBzbW9r
aW5nIGNhciBzcHVuIGFuZCBzbGFtbWVkIGludG8gdGhlIHdhbGwsIGZvcmNpbmcgb3ZlcnRpbWUu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGNhbGwgaXQgYW4gYWJzdXJkaXR5LCBJIGp1
c3QgdGhpbmsgaXQgd2FzIGEgY3JhenkgcmFjZSwmIzgyMjE7IEtlc2UmIzE3Mztsb3dza2kgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1RoZXJlIHdhcyBzb21lIGNyYXp5IHN0cmF0ZWd5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW5k
IGFmdGVyIFRyZXZvciBCYXluZSYjODIxNztzIGNhciBnb3Qgc2lkZXdheXMgd2l0aCB0d28gbGFw
cyBsZWZ0IGluIHRoZSBmaXJzdCBvdmVydGltZSwgYW5vdGhlciByZWQgZmxhZyBjYW1lIG91dCBh
bmQgYW5vdGhlciBvdmVydGltZSBiZWdhbi48L3A+PHA+QnV0IHRoZSByYWNlIHN0aWxsIHdhc24m
IzgyMTc7dCBvdmVyLjwvcD48cD5XaXRoIHRoZSBzdW4gc2V0dGluZyBhbmQgbm8gbGlnaHRzIGF0
IHRoZSB0cmFjaywgS2FobmUgYmFyZWx5IG1hZGUgaXQgdG8gdGhlIG92ZXJ0aW1lIGxpbmUgYXMg
YW5vdGhlciBtdWx0aXBsZS1jYXIgcGlsZXVwIG9jY3VycmVkIGJlaGluZCBoaW0gdG8gYnJpbmcg
b3V0IHRoZSBsYXN0IG9mIHRoZSAxNCBjYXV0aW9ucyB0byBzZWFsIHRoZSB3aW4uPC9wPjxwPlRo
ZSByYWNlIGhhZCBhIGxpdHRsZSBvZiBldmVyeXRoaW5nICYjODIxMjsgYSBvbmUtaG91ciwgNDct
bWludXRlIHJhaW4gZGVsYXksIDEzMC1kZWdyZWUgdGVtcGVyYXR1cmVzIGluc2lkZSB0aGUgY2Fy
cyBhbmQgcGxlbnR5IG9mIGNyYXNoZXMuPC9wPjxwPk5vbmUgc2VlbWVkIGxpa2UgdGhleSB3b3Vs
ZCBiZSBiaWdnZXIgdGhhbiB0aGUgdG9vayBvdXQgdGhlIHR3byByYWNlIGxlYWRlcnMsIFRydWVz
IGFuZCBCdXNjaCAmIzgyMTI7IHRoZSBkZSBmYWN0byBKb2UgR2liYnMgUmFjaW5nIHRlYW1tYXRl
cy48L3A+PHA+Rm9yIHRoZSBmaXJzdCB0d28tdGhpcmRzIG9mIHRoZSByYWNlLCBpdCBsb29rZWQg
YXMgaWYgQnVzY2ggd291bGQgbWFrZSBoaXN0b3J5IHdpdGggaGlzIHRoaXJkIHN0cmFpZ2h0IHZp
Y3RvcnkgYXQgdGhlIHRyYWNrLjwvcD48cD5CdXQgd2hlbiBUcnVleCYjODIxNztzIGNhciBzdGFy
dGVkIHRvIHNwaW4gb24gTGFwIDExMSwgZXZlcnl0aGluZyBjaGFuZ2VkLiBUcnVleCB0YXBwZWQg
QnVzY2gmIzgyMTc7cyBOby4gMTggY2FyLCBzZW5kaW5nIGJvdGggaW50byB0aGUgd2FsbCBhbmQg
ZmxhbWVzIHNob290aW5nIG91dCBvZiB0aGUgYm90dG9tIG9mIFRydWV4JiM4MjE3O3MgY2FyLjwv
cD48cD5OZWl0aGVyIGRyaXZlciB3YXMgc2VyaW91c2x5IGh1cnQsIGJ1dCBuZWl0aGVyIGFwcHJl
Y2lhdGVkIHRoZSByZXN1bHQgJiM4MjEyOyBlc3BlY2lhbGx5IHNpbmNlIHRoZXkgYXJlIGRlIGZh
Y3RvIHRlYW1tYXRlcyB3aXRoIEpvZSBHaWJicyBSYWNpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4
MjE3O3MgdGhlIHdheSBpdCBnb2VzLCYjODIyMTsgQnVzY2ggc2FpZC4gJiM4MjIwO0p1c3QgY2hh
bGsgaXQgdXAgdG8gYW5vdGhlciBvbmUgd2UgZm91bmQgYSB3YXkgdG8gbG9zZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkZvciBCdXNjaCwgaXQgd2FzIGEgZGV2YXN0YXRpbmcgYmxvdy48L3A+PHA+QWZ0ZXIgYmVj
b21pbmcgdGhlIGZpcnN0IEN1cCBkcml2ZXIgdG8gY2FwdHVyZSBiYWNrLXRvLWJhY2sgQnJpY2t5
YXJkIHBvbGVzIHNpbmNlIEVybmllIElydmFuIGluIDE5OTcgYW5kIDE5OTggYW5kIGV4dGVuZGlu
ZyBoaXMgc3RyZWFrIGZyb20gbGFzdCB5ZWFyIHRvIDE4MSBjb25zZWN1dGl2ZSBsYXBzIGxlZCBh
dCBJbmR5LCBoZSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBzbmFwIHRoZSAxMi1tb250aCB3aW5sZXNzIHN0cmVh
ay48L3A+PHA+VGhlIG9ubHkgcmFjZXJzIHdpdGggdGhyZWUgc3RyYWlnaHQgd2lucyBhdCBJbmR5
IGFyZSBmb3JtZXIgRm9ybXVsYSBPbmUgc3RhciBNaWNoYWVsIFNjaHVtYWNoZXIsIHdobyB3b24g
dGhlIFUuUy4gR3JhbmQgUHJpeCBmb3VyIGNvbnNlY3V0aXZlIHRpbWVzLCBhbmQgTWFyYyBNYXJx
dWV6LCB3aG8gd29uIHRocmVlIHN0cmFpZ2h0IE1vdG9HUCB0aXRsZXMgYXQgSW5keS48L3A+PHA+
Qm90aCB3b24gdGhlaXIgdGl0bGVzIG9uIHRoZSB0cmFjayYjODIxNztzIHJvYWQgY291cnNlLjwv
cD48cD5Ob2JvZHkgaGFzIHdvbiB0aHJlZSBpbiBhIHJvdyBvbiBJbmR5JiM4MjE3O3MgaGlzdG9y
aWMgb3ZhbC48L3A+PHA+QnVzY2ggd29uIHRoZSBmaXJzdCBzdGFnZSBieSAwLjU0NCBzZWNvbmQg
YW5kIHRoZSBzZWNvbmQgYnkgNC4yMDUgc2Vjb25kcyAmIzgyMTI7IGJvdGggb3ZlciBUcnVleC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0kganVzdCBnb3QgbG9vc2UgYW5kIHdyZWNrZWQgaGltLiBJdCB3YXMgdG90
YWxseSBteSBmYXVsdCwmIzgyMjE7IFRydWV4IHNhaWQuICYjODIyMDtXZSB3b3JrZWQgd2VsbCB0
b2dldGhlciBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBoYXJkIHBhcnQuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.