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NASCAR: Monster Energy Cup

NASCAR: Kyle Busch hopes Brickyard continues to bring out his best

By Michael Marot
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 06:19 PM
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Kyle Busch celebrates after winning the Brickyard 400 NASCAR auto race at Indianapolis Motor Speedway, July 24, 2016 in Indianapolis. Kyle Busch has dominated the Brickyard 400 the last two years. If he can do it again, the 2015 Cup champion would join Michael Schumacher as the only drivers to win three consecutive races at Indianapolis. (AP Photo/Michael Conroy)


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