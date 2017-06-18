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NASCAR

NASCAR: Kyle Larson edges Chase Elliott to win second in a row at Michigan

By Noah Trister
Associated Press

Published: June 18, 2017 - 06:37 PM
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Kyle Larson leads Erik Jones (77) and Dale Earnhardt Jr. (88) on the final lap during the NASCAR Sprint Cup series race Sunday in Brooklyn, Mich. (AP Photo/Carlos Osorio)


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